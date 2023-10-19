Ужасный старт сезона Овечкина. Впервые в карьере ушел без бросков в двух играх подряд

«Оттава» с Тарасенко переехала «Вашингтон» (6:1).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Вашингтон» — 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Голы: Тарасенко — 2 (Грейг, Джозеф), 4:28 — 1:0. Норрис — 1 (бол., Батерсон, Штюцле), 12:29 — 2:0. Карлсон — 1 (Овечкин, Уилсон), 18:54 — 2:1. Норрис — 2 (Батерсон), 21:47 — 3:1. Зуб — 1 (Сандерсон, Тарасенко), 24:47 — 4:1. Жиру — 1 (Шабо, Штюцле), 35:47 — 5:1. Сандерсон — 2 (Штюцле, Жиру), 51:48 — 6:1.

Вратари: Форсберг — Кемпер.

Штраф: 13 — 19.

Броски: 29 (6+12+11) — 24 (12+9+3).

Наши: Зуб (14.11/1/0), Тарасенко (14.05/1/+2) — Кузнецов (17.13/2/-1), Овечкин (18.33/0/-1).

19 октября. Оттава. Canadian Tire Centre. 15021 зритель.

Начало сезона пока выходит для «Вашингтона» провальным. В первой игре с «Питтсбургом» команда выглядела абсолютно безнадежной. То же ощущение перенеслось на первый период игры с «Калгари». Ее все же удалось переломить за счет игры нижних звеньев, но Александр Овечкин в не нанес ни одного броска в створ. Это произошло впервые за два года. Возникли вопросы и к игре Евгения Кузнецова, который так же, как и Ови, закончил встречу без набранных очков.

Перед игрой с «Оттавой» главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери решил перетасовать звенья. Овечкин вышел в тройке с Диланом Строумом и силовым форвардом Томом Уилсоном. Кузнецова же поставили вместе с Ти Джеем Оши и Коннором Макмайклом.

При этом вновь оказался в запасе российский защитник Александр Алексеев. Пока из основы его вытесняет 25-летний Лукас Джохансен, который до этого сезона провел в НХЛ всего три игры.

С первых секунд обновленный «Вашингтон» побежал в атаку и создал несколько опасных моментов. Однако счет в открыла «Оттава»: Владимир Тарасенко после серии рикошетов встретился с шайбой в непосредственной близости от ворот и внешне довольно просто переиграл Дарси Кемпера.

Через 8 минут преимущество «Сенаторз» удвоил форвард Джош Норрис, который до матча с «Вашингтоном» не играл почти 9 месяцев.

Весь первый период звено Овечкина едва можно было различить на льду, однако именно его тройка стала автором первого гола «Вашингтона». Да и эта шайба выглядела скорее курьезной: сначала бросок не получился у Дилана Строума, затем шайба отскочила от Александра Овечкина и попала на крюк Джона Карлссона.

В начале второго периода тот же Джош Норрис снова восстановил паритет в две шайбы, а через пару минут Артем Зуб мощным щелчком довел счет до разгромного. В этом голе ему ассистировал Владимир Тарасенко, который в 4 матчах уже набрал 6 (2+4) очков.

За 5 минут до конца второго периода «Оттава» забросила пятую шайбу — Клод Жиру отправил ее в пустые ворота.

Третий период стал формальностью. «Вашингтон» уже перестал даже пытаться что-то делать в зоне атаки, а «Оттава» наоборот вошла во вкус. За последние 20 минут зрители увидели лишь гол от «Сенаторз», который установил итоговый счет — 6:1.

Суммарно Овечкин провел на льду более 18 минут и впервые в истории ни разу не бросил в створ ворот в двух матчах подряд. И запомнился, скорее, только тем, что разбил лицо Артему Зубу.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 22 октября против «Монреаля». Кажется, все будут следить уже не за голами Александра Великого, а за количеством его бросков в створ.

Максим Климентьев