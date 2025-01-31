18 голов до Гретцки! Овечкин забил «Оттаве» в самом безумном матче «Вашингтона» в январе

Александр стал еще ближе к великому рекорду.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 1:0)

Голы: Грейг — 8 (бол., Перрон, Шабо), 24:08 — 1:0. Макмайкл — 18 (Дюбуа, Рой), 27:43 — 1:1. Норрис — 18 (мен., буллит), 37:37 — 2:1. Пинто — 10 (мен., Норрис, Сандерсон), 38:15 — 3:1. Строум — 14 (бол., Карлсон, Овечкин), 47:58 — 3:2. Сандерсон — 3 (бол., Жиру, Штюцле), 50:38 — 4:2. Овечкин — 23 (бол., Протас, Макмайкл), 53:01 — 4:3. Строум — 15 (Овечкин, Уилсон), 54:31 — 4:4. Шабо — 4 (Пинто, Норрис), 61:46 — 5:4.

Нереализованный буллит: Пинто (О), 52:14.

Вратари: Форсберг — Линдгрен.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 34 (11+14+7+2) — 35 (7+13+13+2).

Наши: Зуб (20.18/2/-1) — Овечкин (22.11/7/0).

31 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 18792 зрителя.

Матчи «Вашингтона» уже давно не были особо событийными. Так, в последних десяти встречах с участием «Кэпиталз» ни разу зрители не увидели более пяти заброшенных шайб. Зато сегодня команда сполна восполнила дефицит ярких хайлайтов, который испытывали болельщики «Кэпс» в последнее время.

Уже в первые три минуты встречи «Вашингтон» решил задать планку веселья, дважды удалившись за полторы минуты за нарушение численного состава. Правда, воспользоваться этим подарком «Оттава» не сумела. Но именно игра в неравных составах стала сегодня ключевой.

В начале второго периода 22-летний форвард «Сенаторз» Ридли Грейг открыл счет в матче, реализовав удаление Тэйлора Рэддиша. Уже спустя три минуты «Вашингтон» воспользовался удалением как раз-таки Грейга: формально Коннор Майкмайкл отличился в равных составах, но в момент гола пятый игрок «Оттавы» только-только доехал до своей зоны.

Казалось бы, большинство должно быть сильной стороной «Вашингтона». Но именно оно чуть не похоронило «Кэпиталз» сегодня. В течение 38 секунд «столичные» умудрились пропустить две шайбы, играя в формате «5 на 4»: сначала Джош Норрис сам реализовал буллит, а затем выдал Шейну Пинто пас на пустой угол.

Так, в концовке второго периода счет 1:1 очень быстро превратился для «Вашингтона» в 1:3. И это все при игре в большинстве!

В третьем периоде Норрис решил, что и так много сделал для команды, поэтому удалился за подножку, чем за восемь секунд воспользовался Дилан Строум — ассист Александра Овечкина.

Затем наступило какое-то дежавю со вторым периодом: удаление Рэддиша — гол «Оттавы», удаление Грейга — гол «Вашингтона».

Причем последнее чуть снова не закончилось голом в меньшинстве: Шейн Пинто убежал «1 в 0» и заработал буллит, но на этот раз реализовать его не удалось.

Зато удалось отличиться Овечкину. Россиянин получил шайбу на синей линии, элегантно качнул Мэттью Хаймора и бросил в ворота с такой силой, что попробуй еще разглядеть шайбу даже на замедленном повторе. Это 23-й гол Овечкина в сезоне и 876-й в НХЛ: до результата Уэйна Гретцки осталось 18 шайб, до нового абсолютного рекорда — 19.

Но на этом Александр не остановился: спустя полторы минуты он ассистировал Строуму, который перевел игру в овертайм. Но два очка достались в итоге «Оттаве»: Тома Шабо принес столь важные два очка «Сенаторз», которые уже плотно обосновались в зоне плей-офф.

«Вашингтон» же по-прежнему уверенно лидирует на Востоке и вряд ли упустит первое место до конца регулярки.