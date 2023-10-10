Прощальный тур Овечкина. «Вашингтону» снова не светит плей-офф, но у клуба другая задача

Как сложится сезон для российской легенды?

Вопрос о том, что ждет Александра Овечкина и «Вашингтон» в наступающем сезоне, остается популярным почти 20 лет. Но никогда ранее такого пессимизма в отношении перспектив столичной команды, как сейчас, наверное, не было. Это объективная реальность, от которой не скрыться. Позитивные моменты можно найти с большим трудом, и они ограничены строжайшими рамками. По сравнению с прошлым сезоном стартовые позиции «Вашингтона» выглядят чуть лучше только по одной причине. «Кэпиталз» еще больше постарели, но сейчас в своем распоряжении имеют почти полную обойму. Не хватает только сломавшего руку на тренировке опытного защитника третьей пары Джоэля Эдмундсона, что открывает место в основном составе российскому защитнику Александру Алексееву.

В минувшем сезоне из-за проблем со здоровьем слишком много игр пропустили лидеры — Никлас Бэкстрем, Том Уилсон, Джон Карлсон, Ти Джей Оши. От этой беды пострадал и Овечкин, часто остававшийся без должной поддержки в большинстве. А как еще догонять Гретцки, если по реализации численного преимущества «Вашингтон» находился только на 16-м месте? Никто не даст гарантии, что организм звездных ветеранов, включая самого Александра, не даст новых сбоев. Хотя долгий отдых из-за непопадания в плей-офф должен сказаться на их состоянии в лучшую сторону.

Фото USA Today Sports

Последние пару лет выступления «Кэпиталз» плохо сочетаются с категорией «чистый спорт». Это не отменяет того, что каждое лето и на всех углах много говорится о кубковых амбициях команды. Генеральный менеджер Брайан Маклеллан вроде бы тоже не сидит без дела — переподписывает контракты, совершает обмены и в нынешнее межсезонье даже поменял главного тренера, дав шанс молодому специалисту из собственной системы Спенсеру Карбери. Однако все эти действия выглядят не частью глубоко продуманного плана, а обязательной необходимостью. На месте босса «Вашингтона» в теории мог оказаться самый выдающийся специалист своего дела, и все равно он был бы обречен осуществлять примерно такой же набор действий. Пока команда заплутала в сложном лабиринте, из которого нельзя найти выход без глобальной перестройки. На это сейчас пойти нельзя. «Кэпиталз» невольно превратились в клуб Овечкина и его друзей, а ближайшей и единственной реальной целью остается вожделенный рекорд.

В лучшем случае Маклеллан может менять второстепенные детали в третьем-четвертых звеньях. Уход Дмитрия Орлова в «Бостон» в дедлайн диктовался непростой ситуацией с потолком — в распоряжении генерального менеджера не было достаточно свободных денег, чтобы удержать россиянина по окончании сезона шикарным новым контрактом. Слухи, витавшие не первый год вокруг Евгения Кузнецова, в реальность не переродились, хотя сам форвард не скрывал желания попробовать новый вызов в другом клубе. Костяк стареет с каждым годом, поэтому в лиге, где помимо опыта и мастерства нужны быстрые ноги вкупе с крепким здоровьем, шансы что-то радикально изменить выглядят минимальными.

Состав «Вашингтона» за лето не стал сильнее, в лучшем случае оставшись на прежних позициях. Команде не хватило 13 очков для попадания в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции. Даже если предположить, что продолжит деградировать возрастной «Питтсбург» и вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин выйдет из «режима Бога», то остаются медленно, но верно прогрессирующий «Баффало» и «Детройт». Конкуренция как никогда велика.

Фото USA Today Sports

Команда, которая долгое время претендует на высокие места, ради этого жертвует своим будущим, торгуя выборами на драфте и молодыми талантами. Однако даже с учетом этих обстоятельств система «Вашингтона» больше напоминает выжженную землю. Лучшие из тех, кто есть, при идеальном раскладе смогут серьезно помочь через два-три года. Возможно, к тому моменту свитер Овечкина уже будет висеть под сводами домашней арены клуба. Красивая история с опекой юного Ивана Мирошниченко пока больше годится лишь для медийного пространства, а до места в основном составе, несмотря на приятное впечатление в предсезонных матчах, бывшему форварду «Авангарда» далеко. Значит, рядом с Овечкиным будут все те же лица — разваливающийся на глазах Бэкстрем, растерявший былую страсть к игре Кузнецов, вяловатый Энтони Манта, замученный повреждениями Оши и начавший сбавлять Карлсон. Подписанный летом снайпер Макс Пачиоретти — потенциальный клиент всех врачей, который еще непонятно когда вернется в строй. Картина из серии «Все пропало!».

На ум приходит одна аналогия. Легендарные музыкальные группы, понимая, что пик их славы прошел и скоро они в силу возраста выйдут из моды, часто применяют громкий рекламный трюк и объявляют о проведении прощального тура. Иногда этот прием используется несколько раз и даже не вызывает откровенного раздражения — снова увидеть в деле своих старых кумиров все равно приятно.

Сейчас не покидает чувство, что для капитана Овечкина прощальный тур уже стартовал. Даже понятно, когда настанет финальная точка. Ближе к концу следующего сезона он должен превзойти вечный рекорд Уэйна Гретцки по голам и стать легендой мирового хоккея еще до завершения своей карьеры.