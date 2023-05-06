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Сегодня, 15:00

Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Александр Овечкин подарил свой свитер болельщику «Вашингтона» после заключительного матча в регулярном чемпионате-2022/23.
Фото USA Today Sports
Хоккеист Александр Овечкин в форме «Вашингтона»
Александр Овечкин в форме «Вашингтона» сезона-2022/23.
Фото USA Today Sports
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Хоккеисты Сидни Кросби и Давид Пастрняк
Сидни Кросби и Давид Пастрняк.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» лидирует в лиге по продажам свитеров со своим именем второй год подряд.

Александр Овечкин в регулярном чемпионате-2022/23 переписал ряд достижений на пути к главной цели — Уэйну Гретцки и снайперскому рекорду НХЛ. 37-летний россиянин стал рекордсменом лиги по голам за один клуб, голам на выезде, сезонам с 40 и более шайбами. Ови третьим в истории забил 800 голов за карьеру в НХЛ и обошел Горди Хоу на второй строчке списка снайперов всех времен. Впереди только великий и уникальный Гретцки — 822 гола против 894.

Александр Овечкин с&nbsp;женой Настей, сыновьями Сергеем и&nbsp;Ильей, матерью Татьяной и&nbsp;братом Михаилом на&nbsp;церемонии перед матчем &laquo;Вашингтона&raquo; и &laquo;Коламбуса&raquo; на&nbsp;домашней арене &laquo;Кэпиталз&raquo; Capital One 21&nbsp;марта. «Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»

А еще прошедшая регулярка — вторая подряд, когда Овечкин лидировал в НХЛ по продажам джерси со своей фамилией. Это данные онлайн-маркета Fanatics, официального партнера ведущих североамериканских лиг.

Свитер восьмого номера «Вашингтона» традиционно входит в число самых популярных в лиге. В этом сезоне «Кэпиталз» дополнили традиционный набор двумя вариантами.

Хоккеист Александр Овечкин в форме «Вашингтона»
Александр Овечкин в форме «Вашингтона» сезона-2022/23.
Фото USA Today Sports

Черная ретроджерси с синими, белыми и бронзовыми элементами стала отсылкой к форме столичной команды из конца прошлого и начала этого века. В подобной Овечкин ворвался в североамериканскую лигу осенью 2005 года, а по ходу этого сезона постоянно говорил об особом удовольствии выходить в такой на лед.

Дополнительный белый комплект с синими и красными элементами был разработан для матча стадионной серии с «Каролиной» в Роли. Овечкин принял участие в презентации формы, но пропустил игру из-за трагедии в семье — капитан улетал в Россию на прощание с отцом.

Хоккеисты Сидни Кросби и Давид Пастрняк
Сидни Кросби и Давид Пастрняк.
Фото USA Today Sports

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал вторым в НХЛ по популярности продаж именного джерси, снайпер «Бостона» Давид Пастрняк — третьим. «Пингвинз» и «Брюинз» вдобавок к обязательным для всех клубов и нередко очень удачным ретроформам тоже изготовили дополнительный комплект на матч «Зимней классики».

Игроки-лидеры НХЛ по продажам джерси в регулярном чемпионате

Топ-5 дополнили Джек Хьюз из «Нью-Джерси» и Остон Мэттьюс из «Торонто». И да — в пятерке по итогам регулярного чемпионата не оказалось лучшего хоккеиста последних лет, проведшего рекордный по статистике сезон капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Клубы-лидеры НХЛ по продажам джерси в регулярном чемпионате

Топ-5 клубов по продажам джерси в сезоне возглавил «Бостон», рекордсмен лиги по числу побед (65) и набранных очков (135). Пятерку дополнили «Рейнджерс», впервые с 2006 года не попавшие в плей-офф вместе «Питтсбург» и «Вашингтон», а также обладатель Кубка Стэнли-2022 «Колорадо».

Игроки-лидеры по продажам джерси в первом раунде плей-офф НХЛ

В первом раунде плей-офф топ-5 игроков по популярности джерси составили Мэттьюс, Хьюз, Нэйтан Маккиннон из «Колорадо», Пастрняк и Макдэвид. Топ-5 клубов — «Бостон», «Торонто», «Сиэтл», «Рейнджерс» и «Нью-Джерси».

Клубы-лидеры по продажам джерси в первом раунде плей-офф НХЛ

«Бостон» вылетел от «Флориды», вернувшийся после перерыва в плей-офф «Нью-Джерси» выбил «Рейнджерс», кубковый дебютант «Сиэтл» сенсационно прошел чемпионов из «Колорадо». «Торонто» и «Эдмонтон» оставили вне игры «Тампу» и «Лос-Анджелес» соответственно, а теперь сошлись с «Флоридой» и «Вегасом». Коммерческая гонка идет приложением к кубковой.

Александр Овечкин
Коннор Макдэвид
Остон Мэттьюс
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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