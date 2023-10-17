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Сегодня, 19:30

Овечкин начал без очков в двух матчах. Уже второй год подряд

Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Черная полоса капитана «Вашингтона».

«Вашингтон» одержал первую победу в сезоне-2023/24, обыграв по буллитам «Калгари» (3:2 ОТ), но капитан «столичных» Александр Овечкин вновь ушел со льда без набранных очков. 38-летний нападающий повторил собственный антирекорд результативности в двух первых матчах сезона. Ранее форвард дважды подходил к третьей встрече без набранных очков — в 2016 и 2022 годах. Трижды Александр Великий после двух матчей имел в активе одно очко, пять раз — по два.

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Во вторник Овечкин в 18-й раз в карьере ушел с площадки без бросков в створ ворот. В последний раз подобное случалось с российским форвардом почти два года назад — в гостевой встрече с «Детройтом». Любопытно, что личные неудачи лидера редко сказывались на результатах «Вашингтона». «Столичные» выиграли в 14 случаях из 18, а еще раз уступили в серии буллитов. Кстати, даже в матчах без очков Александр умудрился набрать десять очков — за голевые передачи.

Реализовавший свой буллит Евгений Кузнецов и вратарь Дарси Кемпер принесли Овечкину 745-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. По числу выигранных матчей в XXI веке российский форвард сравнялся с занимавшим четвертое место американцем Райаном Сутером. Чаще в нынешнем столетии добивались успеха только Здено Хара, Джо Торнтон и Патрик Марло. В историческом рейтинге победителей Овечкин теперь делит 20-е место с Сатером и Элом Макиннисом. Рекорд — 937 побед — принадлежит Никласу Лидстрему.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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