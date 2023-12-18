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Сегодня, 17:00

Овечкин не догонит Гретцки? Если капитан «Вашингтона» продолжит в таком темпе, то забьет всего 15 голов за сезон

Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Кирилл Бурдаков
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Хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Александр не забивает уже 13 матчей.

«Вашингтон» в очередном матче регулярного чемпионата обыграл по буллитам «Каролину» (2:1 Б), но капитан «Столичных» Александр Овечкин продлил свою беспрецедентную безголевую серию до 13 встреч.

В последний раз второй снайпер в истории НХЛ отличался 19 ноября, когда огорчил голкипера «Коламбуса» Элвиса Мерзликина. В последующих 13 матчах российский форвард отметился пятью передачами и 46 бросками, но так ни разу и не забил.

Предыдущий антирекорд Ови пришелся на сезон-2016/17, тогда две его шайбы разделили 10 игр.

Впервые за долгое время средняя результативность Овечкина опустилась ниже отметки 0,61 гола за матч. Александр сравнялся по этому показателю с главной целью своей карьеры Уэйном Гретцки, который забросил 894 шайбы в 1487 играх.

Для сравнения, у форварда «Вашингтона» меньше на 112 встреч и 67 голов.

При сохранении нынешнего темпа результативности Овечкин в нынешнем сезоне забросит около 15 шайб.

За предыдущие 18 сезонов россиянин только однажды отличился меньше 30 раз — да и то в укороченном из-за пандемии коронавируса сезоне-2020/21. Для сравнения, Гретцки в своем 19-м сезоне отличился 23 раза (но начал чемпионат он с 862 голами против 822 у Ови).

Параллели по возрасту у двух участников великой гонки с нынешнего сезона уже неактуальны. Гретцки завершил карьеру в 37 лет, в последнем своем сезоне отличившись всего лишь девять раз. У 37-летнего Овечкина набралось 42 точных броска.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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