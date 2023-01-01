«Я просто наслаждаюсь игрой». Овечкин оформил новогодний хет-трик

Капитан «Вашингтона» встретил Новый год ярким матчем.

Александр Овечкин мощно закрыл североамериканский 2022-й и ворвался в российский 2023-й. «Кэпиталз» разгромили «Монреаль» на своем льду (9:2), восьмой номер оформил хет-трик.

В середине матча Овечкин начал и закончил комбинацию в чужой зоне с Тревором ван Римсдайком и Ларсом Эллером, а потом эмоционально отпраздновал напротив вратаря «Канадиенс» Джейка Аллена.

В начале третьего периода Александр забил из своего «офиса» при розыгрыше большинства при участии Эрика Густафссона и Маркуса Юханссона со звоном штанги, отметил дубль привычным празднованием.

В конце игры Ови установил окончательный счет, забил в проходе и почти не проявил эмоций, даже вдоль своей скамейки проехал после паузы, когда на лед летели кепки.

37-летний Овечкин с 26 голами поднялся в топ-3 снайперов этого регулярного чемпионата и оформил хет-трик во второй раз за месяц. В середине декабря россиянин забил трижды в гостевом матче с «Чикаго», в 18-й раз за карьеру выбил 20 голов за сезон и эффектно вышел на отметку в 800 шайб в регулярных чемпионатах.

Это 30-й хет-трик Ови в НХЛ. По их числу он идет шестым в истории после Уэйна Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майка Босси (39), Бретта Халла (33) и Фила Эспозито (32).

Овечкин впервые с 2018-го и в восьмой раз за карьеру забил не менее 50 голов в регулярном чемпионате за календарный год и в этом повторил рекорд Босси.

И главное о гонке за рекордом Уэйна Гретцки: это голы Овечкина № 804, 805 и 806, до достижения Великого — 88 шайб.

Александр Овечкин в игре в матче «Вашингтон» — «Монреаль» (9:2) 31 декабря. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

«Он станет лучшим снайпером в истории хоккея»

В число звезд вечера у «Вашингтона» вместе с капитаном вошли результативно закрывший год защитник Эрик Густафссон (1+2) и форвард Маркус Юханссон (1+2), а также сыгравший против своей первой команды вратарь Чарли Линдгрен и Евгений Кузнецов. У российского центрфорварда — тоже хет-трик, но только ассистентский.

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи не стал менять своего вратаря. Джейк Аллен провел всю игру, в его ворота влетели десять шайб — одна была отменена из-за офсайда.

«Очевидно, что пропустить девять голов довольно унизительно, а когда зрители скандируют «Мы хотим 10», это тяжело. Очевидно, что этот результат, вероятно, самая разочаровывающая вещь», — сказал Сан-Луи.

Не забывая о расстройстве из-за результата, форвард «Канадиенс» Брендан Галлахер отдал должное Овечкину: «Он станет лучшим снайпером, когда-либо игравшим в хоккей. То, что он делает, впечатляет. Все знают, что он делает на льду, вы видите это год за годом. Он все такой же игрок. Так что это очень впечатляет».

Александр Овечкин забивает третий гол в матче «Вашингтон» — «Монреаль» (9:2) 31 декабря. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

«Нужно продолжать»

«Вашингтон» тяжело начинал сезон с потерями ряда лидеров. К концу года команда Питера Лавиолетта подтянулась к зоне плей-офф и получает удовольствие не только от гонки капитана за рекордами. Радуют и они, и результаты.

«Отличное начало с нашей стороны. Думаю, мы создали столько моментов, сколько только могли», — сказал Овечкин после матча.

На вопрос о том, нравится ли ему играть против «Монреаля» — одного из «любимых клиентов» (37 голов в 53 матчах), Александр улыбнулся: «Нет, я просто наслаждаюсь игрой в хоккей».

О роли большинства для «Вашингтона» Овечкин сказал: «Да, большинство для нас является ключом к успеху. Игра в неравных составах может изменить ход матча, стать поворотным моментом. Конечно, нам не хватает некоторых ключевых игроков, но у нас есть другие парни, которые выходят и знают дело, выполняют свою работу и создают моменты. И это работает».

О новых хоккеистах, которые заменили лидеров, капитан «Кэпиталз» заметил с упоминанием защитника Джона Карлсона, форвардов Коннора Брауна и Ти Джея Оши: «Мы подписываем хороших игроков, вы можете видеть, как они играют — старательно, очень умно, мастеровито. Это помогает нам. У нас была непростая ситуация перед стартом сезона. Было много травм, потерь. Выбыли Брауни, Карли, Оши. Но у нас появились другие парни, изменились звенья, пошла другая игра».

О возвращении после пропуска части сезона перед Новым годом форвардов Тома Уилсона и Никласа Бэкстрема россиянин добавил с упоминанием Оши и Мартина Фехервари: «Мы очень воодушевлены. Все рады, что Том и Ники вернутся. Так же рады за Оши и Марти. Нужно продолжать в том же духе и набирать очки. Посмотрим, что будет дальше».