«Мне стоит больше слушать Кузю». Овечкин прервал засуху и сравнялся с рекордом Гретцки по голам в пустые ворота

Капитан «Вашингтона» продолжает движение к главному снайперскому достижению НХЛ.

Засуха Ови

Александр Овечкин оформил дубль в гостевом матче «Кэпиталз» с «Айлендерс» (4:1). Форвард открыл счет в игре на UBS Arena в Нью-Йорке в середине первого периода: Евгений Кузнецов выиграл вбрасывание в левом круге чужой зоны, капитан кистевым броском из своего офиса пробил Семена Варламова. Второй гол в этот вечер 38-летний суперснайпер провел в пустые ворота за три секунды до финальной сирены.

Овечкин забил голы № 825 и 826 в регулярных чемпионатах, до снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 68 шагов. Александр ранее забрал в том числе достижения лиги по голам за одну команду, в большинстве и выездных матчах. Теперь он сравнялся с Великим по шайбам в пустые ворота — по 56. Еще один гол — и в этом россиянин обойдет лучшего всех времен.

Овечкин после пробуксовки на старте сезона до этой ночи забил дважды за 12 игр и установил худший результат по голам на этом отрезке. В первый месяц регулярки он отличился за два дня подряд — на своем льду с «Торонто» в большинстве (1:4, 24 октября) и в гостях у «Нью-Джерси» в пустые ворота (6:4, 25 октября). Перед новым выездом в Нью-Йорк форвард собрал две серии — из шести матчей без голов и трех игр без набранных очков, одна из них пришлась на домашнюю встречу с «Айлендерс» Варламова (0:3, 2 ноября). Теперь Александр за два дня вышел из засухи.

Овечкин накануне в матче с «Нью-Джерси» (4:2) вместе с Томом Уилсоном стал ассистентом Евгения Кузнецова, противоречиво начавший сезон центрфорвард затем оформил дубль после гола в пустые ворота. Теперь капитан дважды забил сам и стал одной из звезд вечера.

«Столичные» здорово сыграли в обороне и заблокировали 32 броска «Островитян», вратарь Хантер Шепард сделал 36 сэйвов и выиграл два из двух матчей НХЛ (в октябре с «Дэвилз» и этот с «Айлендерс»). Команда Спенсера Карбери с октябрьского выезда к «Нью-Джерси» не пропустила в меньшинстве 18 раз подряд за 8 матчей, выиграла 6 из них и лишь раз уступила в основное время. Так «Кэпс» поднялись в зону плей-офф.

«Жертвовали собой, играли умно и просто»

«Вы могли видеть, все жертвовали своим телом и блокировали броски, играли умно, играли просто. И мы добились результата», — сказал Овечкин после матча.

Капитан добавил: «Все выложились по полной. Два матча за два дня, игра против хорошей команды. Все знали, что мы будем делать. Как сказал, играли умно и просто — и вы можете видеть [результат]. Шеп был сегодня невероятен и сделал несколько важных сэйвов, защитники сделали отличную работу и блокировали броски, не держали шайбу в нашей зоне и выводили ее в нейтральную».

Форвард ответил на вопрос о перестановках в составе и замене выбывших лидеров: «Да, раньше уже говорил, это отличная возможность увидеть, что у нас есть на будущее. Кто-то выпадает, получает травмы или случается что-то еще. Мы видим, что можем выпустить того или иного парня, который сыграет солидно и поможет команде».

Нападающий также оценил нейтрализацию большинства соперников: «Отличная игра в меньшинстве. Вы можете видеть, как мы подставляем свои тела под броски, не передерживаем шайбу [в защите] и при возможности выводим ее в нейтральную зону, стараемся идти вперед и выигрывать».

О голе после передачи Кузнецова со вбрасывания Александр при этом сказал: «Да, знаете, мы с Кузей говорили об этом прямо перед вбрасыванием, он сказал мне, что делать, — и это сработало. Так что мне стоит больше слушать Кузю».

Овечкин вышел из засухи и набрал 11 (4+7) очков в 13 матчах этого сезона. Топ-снайпер также приблизился к красивой отметке за карьеру в регулярных чемпионатах — 1496 (826+670) очков в 1360 играх.