Овечкин стал лучшим в категории «Величайшее достижение на льду» от ESPN

Александр справится?

Александр Овечкин продолжает штурмовать высоты в НХЛ. Российский нападающий «Вашингтона» весь сезон-2024/25 преследует «вечный» рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола за карьеру. Очевидно, что Овечкина ждет много наград по итогам этого сезона, и одну виртуальную награду российский форвард получил уже сейчас.

«Премия Вышинского»

Американское издание ESPN отметило успехи Овечкина в своей традиционной рубрике «Премия Вышинского», где известный журналист Грег Вышинский подводит итоги первой половины сезона. Овечкин был признан победителем в номинации «Величайшее достижение на льду».

Обозреватель объяснил свой выбор так: «В настоящий момент (статья опубликована 16 января. — Прим. «СЭ») Овечкин забросил 873 шайбы за карьеру, из них 20 в 27 играх этого сезона — беспрецедентное достижение для 39-летнего игрока. Этот сезон стал для него 20-м подряд, в котором он забрасывает не менее 20 шайб. По этому показателю он уступает лишь Горди Хоу, который добивался такого результата на протяжении 22 сезонов. Если Овечкин продолжит забивать в нынешнем темпе, он может превзойти рекорд Гретцки уже к концу марта. И это с учетом того, что в текущем сезоне он пропустил значительное время из-за травмы».

Также Вышинский отметил, что Александр в невероятной форме: «Овечкин демонстрирует невероятные результаты даже по меркам самого себя. Его 17 голов в первых 20 играх сезона стали лучшим стартом в его карьере. Он превратил погоню за рекордом Гретцки в настоящий спринт на финишной прямой».

Александр Овечкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Кого еще отметили в ESPN?

Хотя Овечкин — один из самых ярких игроков в рейтинге Вышинского, компания у него тоже подобралась отличная. Так, журналист ESPN назвал самым ценным игроком этой части сезона Леона Драйзайтля — по состоянию на 16 января немец из «Эдмонтона» занимает первое место в таблице снайперов (31) и второе — в таблице бомбардиров (65). Кстати, Грег намекнул, что планировал отдать победу в номинации Кириллу Капризову, но тому помешала травма.

Лучшим клубом Вышинский назвал «Виннипег» — лидера Западной конференции. При этом журналист отметил, что мог наградить и «Кэпиталс», но уважил «Джетс» за лучший старт в истории.

ESPN также назвали худших. Так, наименее ценным игроком признали Джеффа Скиннера из «Эдмонтона», а худшим клубом — «Нэшвилл» из подвала Западной конференции.

Александр Овечкин в нынешнем сезоне провел 27 матчей за «Вашингтон», на его счету 20 заброшенных шайб и 12 голевых передач.