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Сегодня, 18:15

Овечкин побил великий рекорд Ягра. И скоро побьет еще одно его достижение

Кирилл Бурдаков
Статистик
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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На пути к своей главной цели Александр Великий превосходит другие статистические достижения.

Александр Овечкин принес «Вашингтону» победу в овертайме гостевого матча с «Оттавой» (1:0 ОТ) и прославил проводившего всего десятую игру в НХЛ Лееви Мерилайнена. 22-летний финн оказался рекордным 179-м голкипером, пропустившим от российского форварда в регулярных чемпионатах. Овечкин вышел на чистое первое место по этому показателю, оставив позади Яромира Ягра.

Александр Овечкин (в&nbsp;центре) принимает поздравления после гола. 20 голов до Гретцки! Овечкин украсил унылый матч с «Оттавой» шайбой в овертайме и приблизился к рекорду

177 вратарей огорчил замыкающий тройку лидеров Патрик Марло. Из действующих игроков в топ-10 присутствуют Сидни Кросби (в одном вратаре от результата Уэйна Гретцки), Стивен Стэмкос и Евгений Малкин.

Лидеры по количеству огорченных вратарей в регулярных чемпионатах. Таблица

Самым любимым из 179 клиентов Овечкина остается Марк-Андре Флери, пропустивший от многолетнего оппонента 28 шайб.

Более 20 раз Ови забивал Хенрику Лундквисту, Кари Лехтонену и Кэри Прайсу, а из россиян от него чаще всего страдал Сергей Бобровский (11 раз).

Все вратари, которые пропустили от Овечкина более 11 шайб в регулярных чемпионатах. Таблица

Заодно оказался под вопросом и еще один давний рекорд Ягра. Овечкин принес «Вашингтону» 134-ю победу и вплотную подобрался к чеху по количеству решающих шайб.

Преследователей среди действующих игроков не видно. Сидни Кросби занимает 16-е место (93 победных), Стивен Стэмкос — 25-й (89), Евгений Малкин — 31-й (85).

Лидеры НХЛ по победным голам. Таблица

В столице Канады капитан «Вашингтона» продолжил свою Великую погоню за Уэйном Гретцки. Теперь разница между двумя величайшими снайперами в истории составляет всего 20 шайб — на одну меньше, чем количество голов Овечкина в сезоне-2024/25.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Таблица

Ови в 27-й раз в карьере досрочно завершил дополнительную пятиминутку и обновил собственный рекорд по голам в овертаймах. Отрыв от Сидни Кросби в данной номинации увеличился до пяти шайб, от замыкающего тройку Брэда Маршана — до шести.

В топ-10 присутствует и еще одна российская фамилия. На счету Ильи Ковальчука 17 голов в овертаймах (столько же у Леона Драйзайтля, на один меньше — у Коннора Макдэвида).

Лидеры НХЛ по голам в овертайме. Таблица

Любопытно, что шайба в ворота Мерилайнена стала также и первой в матче. По этому показателю Овечкину тоже давно нет равных в НХЛ. Александр Великий открывал счет 147 раз.

Для сравнения: Яромир Ягр зажигал на табло первую единицу в 135 играх, Бретт Халл — в 131, а великий Уэйн Гретцки — только лишь в 85 (36-е место в истории).

Хоккеисты, которые чаще всех открывали счет матчей НХЛ. Таблица

1
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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