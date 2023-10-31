Его «Рейнджерс» побеждает в пяти матчах подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Панарин — 5 (Труба, Миллер), 18:24 — 0:1. Густафссон — 2 (Перфетти), 19:32 — 1:1. Элерс — 2 (Перфетти, Шайфли), 45:08 — 2:1. Крайдер — 6 (бол., Фокс, Панарин), 53:12 — 2:2. Зибанежад — 2 (Панарин, Миллер), 64:34 — 2:3.

Вратари: Хеллибак — Шестеркин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (10+9+5+5) — 26 (10+9+6+1).

Наши: Наместников (15.52/1/+2) — Панарин (19.49/2/+1).

Виннипег. Canada Life Centre. 11898 зрителей.

Артемий Панарин — лучший русский игрок НХЛ в начале чемпионата. Он с 15 (5+10) очками делит вторую строчку в списке бомбардиров с Диланом Ларкином из «Детройта». Впереди только лидер «Нью-Джерси» Джек Хьюз. Летом были обоснованные опасения, что с приходом нового главного тренера Питера Лавиолетта у россиянина могут возникнуть проблемы. Взгляды на игру этого специалиста старой школы не назовешь максимально подходящими для техничных форвардов, любящих возиться с шайбой. Однако Панарин быстро адаптировался, получил свободу действий и пока для него все складывается идеально.

В матче с «Виннипегом» Хлебушек набрал 3 (1+2) очка, отдав пас под голевой бросок Мики Зибанежада в овертайме. Нельзя сказать, что «Рейнджерс» играли очень здорово, но пять побед подряд в выездной серии по северо-западу США и Канады — мощный результат. Команда смотрится организованно и по делу возглавила Столичный дивизион.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Коламбус» — 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)

Голы: Харли — 2 (Робертсон, Хинтц), 0:27 — 1:0. Воронков — 1 (Силлинджер, Джонсон), 4:37 — 1:1. Северсон — 1 (Фантилли, Веренски), 13:41 — 1:2. Хинтц — 3 (Робертсон, Лундквист), 25:52 — 2:2. Дюшен — 1 (Сутер, Марчмент), 42:49 — 3:2. Дадонов — 2 (Джонстон, Бенн), 52:39 — 4:2. Джонстон — 3 (п.в., Дадонов, Бенн), 56:21 — 5:2. Керали — 2 (Проворов, Оливье), 57:10 — 5:3.

Вратари: Эттингер — Мерзликинс (55:53 — 56:21, 58:03).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (9+9+15) — 25 (7+6+12).

Наши: Дадонов (11.32/2/+2) — Воронков (13.58/1/0), Проворов (22.58/2/-1).

Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Пока молодой защитник «Анахайма» Павел Минтюков уверенно возглавил гонку за право считаться лучшим российским новичком этого сезона. В свои 19 лет он набрал уже 5 (1+4) очков в девяти матчах и получает много времени в большинстве. Составить ему конкуренцию способен только Дмитрий Воронков. Нападающий «Коламбуса» забросил первую шайбу в НХЛ в третьем по счету матче так спокойно, словно играл против «Амура» или «Сочи». Хотя в воротах крепкого «Далласа» находился Джейк Оттинджер — один из лучших вратарей НХЛ. Все-таки габаритам нельзя научить, как говорят в Северной Америке. Сдвинуть Воронкова в пределах правил с пятачка сложно даже самому мощному защитнику.

Сегодня уроженца Ангарска подняли из четвертого звена в третье и пока он оправдывает доверие. Воронков провел на льду почти 14 минут, включая 122 секунды в большинстве. Он пока не до конца адаптировался к скоростям НХЛ, но по сравнению с неудачной игрой в тренировочном лагере сделал еще один шаг в правильном направлении. От него сложно ждать бомбардирских достижений в проводящем болезненную перестройку «Коламбусе». Но его шансы получить твердое место в основном составе смотрятся уже повыше, чем у Кирилла Марченко и Егора Чинахова. Там надо обязательно забивать на регулярной основе , чтобы не оставаться в запасе.