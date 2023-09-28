Мучитель Кузнецова понравился Панарину. Новый тренер «Рейнджерс» очаровал свою главную звезду

Но Артемию надо постараться, чтобы понравиться бывшему тренеру «Вашингтона» Питеру Лавиолетту.

Вашингтонское послевкусие

Одна из не самых очевидных, но в реальности важных русских интриг нового сезона НХЛ — будущее Артемия Панарина в «Рейнджерс». С приходом нового главного тренера Питера Лавиолетта оно не кажется стопроцентно безоблачным. Хотя первые впечатления от совместной работы сопровождаются дежурными фразами и отдают изрядной долей политкорректности. «Похоже на российский хоккей, — цитирует звездного форварда The Journal News. — Мне нравятся упражнения, которые он дает для отработки игры в зоне атаки». Даже этот скромный комплимент выглядит странно, поскольку за много лет работы в НХЛ американский специалист демонстрировал все что угодно. Только не любовь к российскому стилю и его представителям.

Изучать совсем древние времена нет смысла. Перед глазами есть свежий пример. Три года назад, когда тренера назначили в «Вашингтон», было много вопросов о том, насколько ему подходит преимущественно возрастная команда, не слишком готовая воспринимать идеи представителя старой школы. Время показало, что эти сезоны «Кэпиталз» потратили впустую. Вероятно, вернуть клуб в список реальных претендентов на титул не смог бы ни один тренер в мире. Но послевкусие от деятельности Лавиолетта осталось крайне неприятным.

Летом бурным ураганом ворвался в медийное пространство Евгений Кузнецов, который ранее в основном отмалчивался. К точке зрения форварда «Кэпиталз», который давно хандрит, полностью не отрабатывает свою зарплату и заслужил критику, можно относиться по-разному. Но сейчас он, кажется, не лукавил и с коллегами из проекта «Скользкий лед» делился давно наболевшим, рассуждая о своем будущем в столичном клубе. «Вы привезли тренера, который под стиль чуть-чуть не подошел, и нам пришлось перестраиваться, — рассказывал Кузнецов. — Вы же за что-то мне платили большие деньги, правильно? — говорю. — За то, что я делал хорошо. Сейчас я приехал и мне говорят: «Это не надо делать — шайбу закидывай в зону, беги и закрывай вратаря. Вот от этого все и пошло неправильно, потому что у каждого своя роль должна быть. Когда ты рояль таскаешь, а потом тебе говорят: «Не-не, давай-ка играй теперь сегодня на рояле». А человек никогда не играл на рояле, а ему говорят: «Давай, играй!».

Кузнецов после того, как Лавиолетт уже ушел, имел право рассказать о том, что у них вместе пошло не так. Корректно, без наездов на пустом месте и плевков вслед. Просто игрок и тренер мучились, не найдя общего языка. Наверное, и не могли с таким разным мировоззрением. Эта история в спортивной жизни далеко не уникальная. Встречается постоянно и никого не шокирует.

Евгений Кузнецов. Фото Global Look Press

Спрос с Артемия будет выше

Панарин об этом прекрасно знает. Кнопочный телефон — не помеха. Нужные люди донесут любую информацию. Прямо сейчас нападающий обязан излучать позитив и утверждать, что все изменится в лучшую сторону. Хотя недавнее прошлое и взгляды Лавиолетта, который всегда предпочитал быстрый, вертикальный хоккей, заставляют крепко усомниться в успешном сотрудничестве. В то же время существуют доводы и в пользу оптимистичного прогноза.

Нынешние «Рейнджеры» куда лучше подходят под стиль нового тренера, чем «Кэпиталз». Команда будет действовать примерно в такой же манере, как и при Жераре Галлане. Но с важными отличиями. Лавиолетт лучше чувствует игру по сравнению со своим предшественником, ведет себя гибче и лучше подстраивается под текущие проблемы.

Вспоминая об откровениях Кузнецова, нельзя забывать о его амплуа. Челябинец — центральный нападающий, что автоматом накладывает на него двойную ответственность. Он обязан вести игру своего звена и не забывать при этом об обороне. В тройке с Александром Овечкиным на роль свободного художника приходится рассчитывать в лучшем случае эпизодически.

Тогда как у крайнего звездного форварда по типу Панарина руки будут развязаны куда чаще. Артемий был и остается главной действующей фигурой «Рейнджерс» среди полевых игроков. Полностью в нем ни менеджмент, ни болельщики еще не разочаровались.

Но теперь с него спрос будет выше, чем раньше.

После двух подряд выступлений нью-йоркской команды в плей-офф российского нападающего критиковали. Аккуратно, как это принято в Северной Америке, а не уничтожая фигуранта с концами. В данном случае важен сам факт появления претензий. Панарину намекают, что от него в обязательном порядке ждут большего. В такой ситуации форвард обязан спеться с Лавиолеттом. Иначе команде при всем уважении к Игорю Шестеркину и Мике Зибанежаду не избежать следующей весной очередного крушения амбиционных планов побороться за Кубок Стэнли.