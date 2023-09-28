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НХЛ

Сегодня, 19:00

Мучитель Кузнецова понравился Панарину. Новый тренер «Рейнджерс» очаровал свою главную звезду

Панарин похвалил нового главного тренера «Рейнджерс» Лавиолетта
Михаил Зислис
Обозреватель
Евгений Кузнецов, Артемий Панарин, Питер Лавиолетт.
Фото «СЭ»
Хоккеист «Вашингтона» Евгений Кузнецов.
Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press
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Но Артемию надо постараться, чтобы понравиться бывшему тренеру «Вашингтона» Питеру Лавиолетту.

Вашингтонское послевкусие

Одна из не самых очевидных, но в реальности важных русских интриг нового сезона НХЛ — будущее Артемия Панарина в «Рейнджерс». С приходом нового главного тренера Питера Лавиолетта оно не кажется стопроцентно безоблачным. Хотя первые впечатления от совместной работы сопровождаются дежурными фразами и отдают изрядной долей политкорректности. «Похоже на российский хоккей, — цитирует звездного форварда The Journal News. — Мне нравятся упражнения, которые он дает для отработки игры в зоне атаки». Даже этот скромный комплимент выглядит странно, поскольку за много лет работы в НХЛ американский специалист демонстрировал все что угодно. Только не любовь к российскому стилю и его представителям.

Изучать совсем древние времена нет смысла. Перед глазами есть свежий пример. Три года назад, когда тренера назначили в «Вашингтон», было много вопросов о том, насколько ему подходит преимущественно возрастная команда, не слишком готовая воспринимать идеи представителя старой школы. Время показало, что эти сезоны «Кэпиталз» потратили впустую. Вероятно, вернуть клуб в список реальных претендентов на титул не смог бы ни один тренер в мире. Но послевкусие от деятельности Лавиолетта осталось крайне неприятным.

Питер Лавиолетт. Бывший тренер Овечкина вынул душу из Кузнецова. А теперь будет тренировать Панарина

Летом бурным ураганом ворвался в медийное пространство Евгений Кузнецов, который ранее в основном отмалчивался. К точке зрения форварда «Кэпиталз», который давно хандрит, полностью не отрабатывает свою зарплату и заслужил критику, можно относиться по-разному. Но сейчас он, кажется, не лукавил и с коллегами из проекта «Скользкий лед» делился давно наболевшим, рассуждая о своем будущем в столичном клубе. «Вы привезли тренера, который под стиль чуть-чуть не подошел, и нам пришлось перестраиваться, — рассказывал Кузнецов. — Вы же за что-то мне платили большие деньги, правильно? — говорю. — За то, что я делал хорошо. Сейчас я приехал и мне говорят: «Это не надо делать — шайбу закидывай в зону, беги и закрывай вратаря. Вот от этого все и пошло неправильно, потому что у каждого своя роль должна быть. Когда ты рояль таскаешь, а потом тебе говорят: «Не-не, давай-ка играй теперь сегодня на рояле». А человек никогда не играл на рояле, а ему говорят: «Давай, играй!».

Кузнецов после того, как Лавиолетт уже ушел, имел право рассказать о том, что у них вместе пошло не так. Корректно, без наездов на пустом месте и плевков вслед. Просто игрок и тренер мучились, не найдя общего языка. Наверное, и не могли с таким разным мировоззрением. Эта история в спортивной жизни далеко не уникальная. Встречается постоянно и никого не шокирует.

Хоккеист «Вашингтона» Евгений Кузнецов.
Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press

Спрос с Артемия будет выше

Панарин об этом прекрасно знает. Кнопочный телефон — не помеха. Нужные люди донесут любую информацию. Прямо сейчас нападающий обязан излучать позитив и утверждать, что все изменится в лучшую сторону. Хотя недавнее прошлое и взгляды Лавиолетта, который всегда предпочитал быстрый, вертикальный хоккей, заставляют крепко усомниться в успешном сотрудничестве. В то же время существуют доводы и в пользу оптимистичного прогноза.

Нынешние «Рейнджеры» куда лучше подходят под стиль нового тренера, чем «Кэпиталз». Команда будет действовать примерно в такой же манере, как и при Жераре Галлане. Но с важными отличиями. Лавиолетт лучше чувствует игру по сравнению со своим предшественником, ведет себя гибче и лучше подстраивается под текущие проблемы.

Вспоминая об откровениях Кузнецова, нельзя забывать о его амплуа. Челябинец — центральный нападающий, что автоматом накладывает на него двойную ответственность. Он обязан вести игру своего звена и не забывать при этом об обороне. В тройке с Александром Овечкиным на роль свободного художника приходится рассчитывать в лучшем случае эпизодически.

Игорь Шестеркин и&nbsp;Артемий Панарин. Для Панарина и Шестеркина кубок будет чудом. «Рейнджерс» вряд ли поможет даже новый тренер

Тогда как у крайнего звездного форварда по типу Панарина руки будут развязаны куда чаще. Артемий был и остается главной действующей фигурой «Рейнджерс» среди полевых игроков. Полностью в нем ни менеджмент, ни болельщики еще не разочаровались.

Но теперь с него спрос будет выше, чем раньше.

После двух подряд выступлений нью-йоркской команды в плей-офф российского нападающего критиковали. Аккуратно, как это принято в Северной Америке, а не уничтожая фигуранта с концами. В данном случае важен сам факт появления претензий. Панарину намекают, что от него в обязательном порядке ждут большего. В такой ситуации форвард обязан спеться с Лавиолеттом. Иначе команде при всем уважении к Игорю Шестеркину и Мике Зибанежаду не избежать следующей весной очередного крушения амбиционных планов побороться за Кубок Стэнли.

Артемий Панарин
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Питер Лавиолетт
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