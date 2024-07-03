Русский форвард получил в НХЛ контракт жизни на 8 миллионов в год. Заслуживает ли Бучневич таких денег?

Павел Бучневич останется в «Сент-Луисе» еще на шесть лет.

Давайте будем честны: когда Павел Бучневич в 2016-м уезжал в систему «Рейнджерс», мало кто верил, что воспитанник «Северстали» станет железобетонным игроком первого звена на уровне НХЛ, чьи свитера будут раскупать болельщики. Для многих он и сейчас остался просто качественным двухсторонним крайним, который в идеальном мире должен здорово дополнять в топ-6 более мастеровитых партнеров. Только едва ли в нынешнем «Сент-Луисе» есть нападающие, играющие на порядок ярче него.

Вчерашняя новость о подписании им нового контракта с «Блюз», по которому он за шесть лет получит 48 миллионов долларов и в первые четыре сезона его действия полностью обезопасит себя от обмена, сенсацией не стала. Генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг не раз заявлял, что сохранение Бучневича будет для него приоритетом этим летом, и вел переговоры о новом соглашении на протяжении всего последнего месяца.

Павел Бучневич (в центре). Фото Global Look Press

Кому-то восьмимиллионный кэпхит нападающего может показаться переплатой. Однако здесь важно помнить нынешний статус «музыкантов», к которым точно не рвутся топовые игроки с рынка. До тех пор пока в Миссури не закончится «мягкое обновление», цеплять крупных НСА для больших дел будет практически нереально. Поэтому Армстронгу и его специальному помощнику Александру Стину пришлось заплатить за Бучневича несколько выше его реальной стоимости. Тем более что долгожданное повышение потолка зарплат позволяет сделать это относительно безболезненно.

Болельщики «Сент-Луиса» должны по-настоящему поблагодарить россиянина не только за то, что он не покинул клуб в тяжелое время на фоне двух лет без плей-офф, но и за решение не выкручивать руки руководству, требуя максимальный 8-летний срок. Павел был в том положении, когда вполне мог диктовать свои условия клубу, угрожая выходом на рынок через год и вполне реальным интересом со стороны десятка других команд. Но, по словам его агента Тодда Даймонда, он не захотел быть рвачом, просто зарабатывающим деньги на излете карьеры:

«У Армстронга уже были хоккеисты, которые в 36 лет играли с тяжелыми контрактами. Но у Павла нет эго, чтобы идти их путем. Он также не хочет быть игроком, который просто получает деньги. Он хочет зарабатывать то, что зарабатывает. Если в 36 лет он по-прежнему будет очень продуктивен и счастлив в «Сент-Луисе», мы сможем обсудить продление еще на пару лет. Но на данный момент шесть лет — это срок, который устроил всех».

Фото Global Look Press

В Миссури у парня из Череповца есть все: огромная любовь болельщиков, безоговорочное уважение партнеров, полное доверие тренеров, стабильное место в первой тройке и первой спецбригаде большинства. «Павел полюбил Сент-Луис и чувствует себя комфортно при местном образе жизни. Он ладит со своими товарищами по команде и тренерами. Он чувствует, что его ценят, и это для него важно», — отметил в интервью The Athletic Даймонд.

Вопрос лишь в том, появятся ли в ближайшие несколько лет у «Блюз» перспективы на кубок. Глядя на несколько похудевший в последние пару лет ростер команды Дрю Бэннистера, причислить ее к разряду контендеров крайне сложно. У «блюзменов» классная и глубокая линейка защитников, но крайне сомнительное нападение, в котором ударной тройке Бучневич — Томас — Кайру не хватает поддержки от других сочетаний.

Через год Бучневич стал бы одним из главных лотов рынка свободных агентов. При умеренном финансовом запросе его разрывали бы клубы-претенденты, имеющие проблемы на флангах, — в этом не может быть никаких сомнений. Однако в итоге он предпочел погоне за чемпионством комфорт, спокойствие и стабильность.