Поблагодарил всех.

В ночь на 12 ноября в Торонто состоялась торжественная церемония введения Павла Дацюка и других прославленных хоккеистов в Зал славы НХЛ. Во время мероприятия 46-летний экс-нападающий «Детройта» произнес сильную речь, в которой поблагодарил и тренеров, и бывших партнеров, и не только их.

«Посвящаю достижения родителям и благодарю Бога»

Вот что сказал Дацюк во время церемонии: «Через все взлеты и падения, победы и поражения вера сопровождала меня на протяжении всей жизни. Я искренне верю, что каждый шаг на моем пути был сделан с Божьей помощью.

Благодарю своих родителей, которые, к сожалению, уже не с нами, — вы были моей опорой. Вы привили мне ценности упорного труда и самопожертвования. С ранних утренних тренировок до долгих поездок — вы всегда находились рядом. Мама, папа, сестра — спасибо за вашу любовь и веру в меня, даже когда я ошибался. Вы дали мне любовь и живете в моем сердце.

Мой успех был бы невозможен без моей семьи, которая поддерживала меня во всем. Мы праздновали наши победы вместе, и вы терпели мои ворчания после поражений. Моей жене, моим детям — вы мои крылья, мое вдохновение и моя надежная гавань. Вы приносили жертвы, чтобы я мог следовать своей мечте. Каждый раз, выходя на лед, я нес вас с собой. Я очень вас люблю.

Фото Getty Images

Хотел бы поблагодарить и тренеров, которые сформировали мою карьеру: Валерия Голухова, Владимира Крикунова, Скотти Боумэна, Майка Бэбкока и их ассистентов. Вы научили меня не только дисциплине и игровым навыкам, но и ценностям лидерства, стойкости и единства в команде. Каждый из вас сыграл ключевую роль в моем росте как игрока и как личности.

Благодарю моих друзей — мы прошли долгий путь бок о бок. Мы росли вместе и подталкивали друг друга к лучшему. Спасибо за вашу постоянную поддержку и верность.

И, конечно, спасибо моим товарищам по команде. Особая благодарность Игорю Ларионову, а также Стиву Айзерману, Хенрику Зеттербергу, Никласу Лидстрему, Бретту Халлу, Крису Челиосу, Сергею Федорову, Томасу Хольмстрему, Брэндану Шенахану, Крису Дрейперу, Илье Ковальчуку, Евгению Малкину, Александру Овечкину и другим. Хоккей — это командный спорт, и я не стоял бы здесь без каждого из вас. Мы боролись на льду вместе, создавали связи в раздевалке и делили незабываемые моменты. Мне повезло играть рядом с величайшими спортсменами, и я всегда буду ценить наше время вместе.

Спасибо семье Илич и руководству, вы верили в меня и предоставляли мне возможности. Кен Холланд, Джим Нилл и Джим Девеллано — я искренне благодарен. Ваша вера в меня позволила мне расти и двигаться вперед, даже в самые трудные времена. Слова не могут выразить мою благодарность.

Персоналу «Детройта»: врачам, тренерам и, конечно, сотрудникам «Джо Луис Арены» — спасибо. Вы лучшие. Отдельная благодарность скауту Хокану Андерссону, который отыскал меня, и моему первому агенту Гарри Гринштейну, который привел меня в НХЛ. Также хочу поблагодарить моего друга, который позже стал моим агентом, Дэна Мильштейна. У нас всех есть много историй, которые мы будем помнить.

Также хочу выразить благодарность болельщикам. Ваша страсть, преданность и энергия делают этот спорт особенным. Будь то на арене или за ее пределами, ваша поддержка придавала каждому моменту на льду большее значение. Спасибо, что вы были сердцем моей игры.

Хочу поблагодарить журналистов из Детройта, особенно Микки, Кена и других, кто освещал нашу команду. И, наконец, должен поблагодарить своих соперников. Вы были моим кошмаром. Вы делали меня лучше, заставляли работать усерднее и не позволяли останавливаться. Наши битвы, наши соперничества — все это помогло мне стать тем, кто я есть. Вы были важной частью моего пути, и я уважаю каждого из вас.

Стоя здесь сегодня, я осознаю, что быть введенным в Зал славы хоккея — огромная честь, о которой я даже не мог мечтать. Но этот момент — не только мой, он разделен со всеми вами.

В завершение я хотел бы посвятить это достижение своим родителям и поблагодарить Бога».

Фото Getty Images

Десятый из россиян в Зале славы

Дацюк — олимпийский чемпион-2018 и чемпион мира-2012. В составе «Детройта» россиянин выиграл два Кубка Стэнли, в составе СКА — Кубок Гагарина, вместе с «Динамо» становился чемпионом России. Дацюк — один из самых результативных российских хоккеистов в истории НХЛ: он занимает шестое место по очкам в регулярных чемпионатах (918). Дацюк входит в список 100 величайших хоккеистов в истории НХЛ по версии лиги.

Помимо Дацюка, в Зал хоккейной славы теперь входят Ши Уэбер, Джереми Реник, экс-хоккеистки Натали Дарвиц и Крисси Венделл-Пол. Кроме того, в Зал ввели функционеров — Колина Кэмпбелла и Дэвида Пойла.

Дацюк стал десятым хоккеистом из России и СССР в Зале. Помимо него, туда входят Сергей Федоров, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Владислав Третьяк, Сергей Зубов и Александр Якушев.