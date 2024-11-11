Скотти Боумэн, Игорь Ларионов, Никита Гусев, Кирилл Капризов, Сергей Федоров, Стив Айзерман, Бретт Халл, Джереми Реник, Барри Тротц, Крис Челиос, Владимир Крикунов и многие другие — о великом Павле Дацюке.

11 ноября великого центрфорварда, члена Тройного золотого клуба Павла Дацюка официально вводят в Зал хоккейной славы. Обозреватель «СЭ», который в эти дни работает на этом торжестве в Торонто, пишет о Дацюке с 2001 года. Он подобрал лучшие истории и цитаты о нем за много лет из своих бесед с хоккейными людьми, игравшими или работавшими с Волшебником.

«Спасибо за то, что его нашли для НХЛ, надо сказать европейскому скауту «Ред Уингз» Андерссону»

Скотти Боумэн, самый титулованный тренер в истории НХЛ, главный тренер «Детройта» в первом сезоне Дацюка в лиге (2001/02):

— В первый раз увидел Дацюка в Траверс-Сити в лагере новичков «Детройта» летом 2001 года. Я аж присвистнул: о да! У Павла не было сильного броска, да он и не бросал. Но здорово отбирал шайбу за счет владения клюшкой, что умеют делать далеко не все. А главное — мог выйти из угла площадки и сотворить что-то особенное. И был хорошим плеймейкером.

Его катание было просто о'кей, не более. Дацюк ставил не на скорость, а на ум. У нас тогда (перед сезоном-2001/02, последним в «Детройте» для Боумэна и первым для Дацюка. — Прим. И.Р.) была сильная команда. И все же мы сказали себе: «Он должен остаться в «Ред Уингз», не нужно отправлять его в фарм-клуб». Все-таки ему было не 18-19, когда многим требуется время, чтобы дозреть, а уже 23.

Но решение это приняли не сразу. Увидев Павла в лагере новичков, решили, что надо брать его на основной тренинг-кемп «Детройта» и дать шанс в выставочных матчах. А уже, посмотрев на него там, решили, что он не должен ехать в низшие лиги.

Спасибо за то, что его нашли (для «Детройта» и НХЛ. — Прим. И.Р.), надо сказать одному человеку — европейскому скауту «Ред Уингз» Хокану Андерссону. В тот раз он поехал на какой-то затрапезный турнир, причем не за Дацюком, а для того чтобы посмотреть на одного шведа, которого он приглядел. Туда и добраться-то было сложно, и на том турнире были представители лишь двух клубов НХЛ, «Детройта» и «Ванкувера». Там Андерссон увидел и оценил Дацюка. «Крылья» хотели заполучить и его, и шведа, но того упустили — как раз «Ванкувер» смог нас опередить. Не думаю, что такие вещи, как с Дацюком, происходят часто. Это не был большой турнир из тех, на которые все ездят (Дацюк был задрафтован в шестом раунде в 20 лет, лишь на третий, последний год возможного участия в процедуре драфта. — Прим. И.Р.).

Еще с одним моментом Павлу очень повезло. В том, что рядом в команде у него был человек, который очень помог ему развиться и стать разносторонним игроком, — Игорь Ларионов. В первый сезон у Дацюка было совсем плохо с английским, и Игорь, опытнейший мастер и коллега Павла по амплуа, очень много ему по-русски объяснял. Он настолько же мой ученик, насколько и ученик Ларионова.

Когда я размышляю о Павле, то думаю, что даже сейчас скаутинг клубов НХЛ в Европе, хоть и стал намного сильнее прежнего, оставляет желать лучшего. Все равно достаточно игроков, которые могут ускользнуть от внимания. Особенно те, кто не играет в юношеских и молодежных сборных, на юниорских и молодежных чемпионатах мира — как это было с Дацюком.

В России таких игроков должно быть немало — потому что страна очень большая, и на одну сборную всех не хватит. Особенно если речь идет об игроках из маленьких городов и поселков. Да даже и те, кто играет в сборных, но остается в своей стране, часто не удостаиваются заслуженного внимания. Для этого нужно приехать в юниорскую лигу.

Бретту Халлу нужен был кто-то, кто будет «кормить» его шайбой. Но также он нуждался в партнере по звену, который будет отбирать шайбу у соперников. А Павел был хорошим игроком с точки зрения оборонительной игры. Эти качества у него были намного выше среднего и спустя годы привели к нескольким «Селке Трофи». Даже несмотря на приличные цифры в атаке, Дацюк был из тех людей, за кого я был спокоен, когда мы вели в счете и должны были играть правильно.

Халл же всегда был большим снайпером, но никогда не был известен как специалист по оборонительным действиям. Но рядом с Дацюком он и в этом стал делать хорошую работу. Мы даже начали использовать его в бригадах меньшинства — и весьма эффективно! При этом Бретт по-прежнему забивал много важных шайб.

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«Сказал Фетисову перед ОИ-2002: «Возьми парня под мою гарантию»

Игорь Ларионов, партнер Дацюка по «Детройту» в год выигрыша Кубка Стэнли-2002 и по олимпийской сборной России на Играх в Солт-Лейк-Сити:

(Реагируя на слова Боумэна. — Прим. И.Р.) — Моим учеником Павла все же трудно назвать. В моих силах было просто помочь парню в «Детройте» на первых порах. Знаю, насколько сложно вливаться в такую лигу и в столь сильную команду. Я просто был для него старшим товарищем, который мог всегда поддержать на льду и дать возможность делать то, что он умеет. Скотти то же самое делал на скамейке. То есть были два человека, которые сразу оценили его и дали ему возможность спокойно и комфортно показывать то, на что он способен.

Поэтому считаю, что, когда ты выстраиваешь команду, такие люди, как Дацюк, должны играть с молодыми. Это дает тем большой плюс. Помню, как в 81-м году вышел на лед с Валерием Харламовым. Меня поставили с ним на два отрезка в сборной перед чемпионатом мира в Стокгольме, от которого в итоге отцепили, поскольку я отказался писать заявление в ЦСКА. Но за эти отрезки я понял, как сразу полилась мелодия без фальши, какая это музыка — играть с человеком такого уровня. Мне было 20, Харламову — 33. У нас с Дацюком это повторилось больше чем 20 лет спустя.

Это правда, что я посоветовал Вячеславу Фетисову взять его на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Слава приехал ко мне в Детройт говорить по поводу моего участия, капитанства и других моментов. Я ему сказал: «Возьми парня под мою гарантию». А Дацюк тогда только начал за «Ред Уингз» играть. Фетисов особо видеть его не мог, поскольку «Нью-Джерси», где он помогал Лэрри Робинсону, и «Детройт» тогда играли в разных конференциях. Слава взял его, и та Олимпиада стала для Паши первой из пяти.

Вижу ли кого-то из центрфорвардов нового поколения, которые унаследовали бы игровой интеллект Дацюка? Пока нет.

Кирилл Капризов, партнер Дацюка по звену в сборной России на золотой Олимпиаде 2018 года:

— Про Дацюка можно сказать просто: он — легенда. Мне повезло, что я с ним смог сыграть в одном звене и победить на Олимпиаде. И просто поучиться у него — тому, как он ведет себя в раздевалке, на льду, как относится к своему делу, к тренировкам, ко всему остальному. Очень рад за него. Его знают во всем мире, особенно хоккейном, и восхищаются им. Так же восхищался и я.

Никита Гусев, партнер Дацюка по звену в золотой олимпийской сборной 2018 года и по СКА:

— Каждая смена с Дацюком — это удовольствие. И ты, и он понимаете, где и в какой момент нужно находиться и что делать на площадке. Очень запомнились наши с ним тренировки, когда шайбу нужно было отнять одними руками. Мы занимались этим почти полгода. Перед общей тренировкой выйдешь на пять минут раньше, поиграешь с ним вот так один на один — и потом рук у тебя нет. Зато потом в игре чувствовал, как это помогает. Тем более что Паша рассказывал разные нюансы на эту тему, объяснял, как и что нужно делать. А его буллиты! Некоторые тоже у него подсмотрел. Дацюк во многих делах мастер.

Халл: «Дацюк — самый технически одаренный игрок, который когда-либо играл в хоккей»

Бретт Халл, член Зала хоккейной славы в Торонто, партнер Дацюка по звену в чемпионском «Ред Уингз» сезона-2001/02:

— Он был невероятен. Пав делал все так здорово, что могу поспорить с кем угодно: Дацюк — самый технически одаренный игрок, который когда-либо играл в хоккей. Нереальный! И самый чудесный пацан в мире. Я был достаточно умен, чтобы попросить Скотти Боумэна поставить его ко мне в звено. Это делало и меня на льду умнее, верно? Я увидел его и сказал: «О, я хочу играть с этим мальчишкой!»

Стив Айзерман, член Зала хоккейной славы, многолетний партнер Дацюка по «Детройту» и капитан команды в сезоне-2001/02, когда они вместе выиграли Кубок Стэнли:

— Когда Павел в первый раз приехал в тренинг-кемп, я никогда не видел его в деле, но ассистент генерального менеджера Джим Нилл сказал: «Обратите внимание на этого парня. Он очень-очень хорош». По-моему, он пропустил день или два тренировочного лагеря из-за гриппа. Первый день на льду он был о'кей. А второй — уже вау! Мы обнаружили, что он может выделывать с шайбой такие штуки, которых не видели прежде никогда. Так что со второго дня Дацюка в «Ред Уингз» я не удивлялся уже ничему. В том числу и тому, что он вошел в число ста лучших хоккеистов НХЛ всех времен.

Никлас Лидстрем, член Зала хоккейной славы, многолетний партнер Дацюка по «Детройту» и капитан команды в сезоне-2007/08, когда они с Дацюком выиграли Кубок Стэнли:

— Был счастлив за Дацюка, когда он выиграл Олимпиаду и вошел в Тройной золотой клуб. Как же Павел заслужил этого! Сколько лет и на каком уровне он провел, чтобы получить эту награду! И в таком возрасте он был центрфорвардом звена, которое стало лучшим на тех Играх.

По моему мнению, они с Сергеем Федоровым заслужили увековечения их номеров в «Детройте», но это вопрос владельцам «Ред Уингз». И Сергей, и Павел сделали для завоевания Кубков очень много. Оба выигрывали «Селке Трофи» как лучшие форварды лиги оборонительного плана — а это очень непросто. Тем более что при этом как ярко они играли в атаке! Уверен, Дацюка будут рассматривать одним из первых, когда в «Детройте» вновь решат увековечить чей-то свитер.

Правда ли, что Скотти Боумэн долго не хотел позволять ему взять 13-й номер? Ха-ха! Конкретно эту историю не слышал, но знаю, что Скотти очень суеверен. Это точно. Когда мы заезжали в какой-то отель, там не могло быть 13-го номера. Поэтому не удивлен и, более того, не сомневаюсь, что эта история про Дацюка — правда.

Стало ли для меня сюрпризом, что Павел вернулся в Россию за год до конца контракта с «Детройтом»? Немножко. Но позже я разговаривал с генеральным менеджером Кеном Холландом и некоторыми игроками. Как понял из этих бесед, Дацюк хотел вернуться еще раньше. Всегда знал, что он, как и я, однажды вернется в свою страну.

Крис Челиос, партнер Дацюка по «Детройту», выигравшему Кубок Стэнли в 2002 году:

— Лучший игрок из России? Если выбирать из тех, с кем я играл, — это Павел Дацюк и Сергей Федоров. Они хоккеисты разного типа. Гладкость катания Сергея просто поражала. А Пав стремился быть вовлеченным в каждое игровое действие и прикладывал для этого множество физических усилий. Внешне Сергею все давалось легче, а за счет габаритов он не подпускал соперников к шайбе. Не готов говорить, кто из них лучше. Они оба — великолепные игроки и одноклубники.

И, конечно, наряду с ними — Игорь Ларионов. Уверен в том, что Пав очень внимательно смотрел на игру Игоря, когда рос. Игровое самообладание Игоря, выдержка в том, как он обращался с шайбой, тончайшее видение хоккея — уверен, что очень много хоккеистов по обе стороны океана многому научились у Ларионова.

Помню по первой тренировке, что Дацюк все время хотел держать шайбу. Он передерживал ее, не использовал партнеров. Обведя одного, хотел накрутить еще второго и третьего. Но Бретт Халл быстро ему все объяснил. Тогда мысль была такая: «Этому парню надо научиться использовать партнеров! Если этого не произойдет, он никогда не сможет играть на этом уровне». Теперь понимаю, что был неправ. Понаблюдав за ним два-три месяца, сказал: «Этот мальчик учится быстро и вкалывает как надо». Пав очень быстро усвоил, что ему можно и не стоит делать.

На наших глазах он превратился в шикарного двустороннего игрока, фантастически действовавшего в обороне. Недаром при своих волшебных руках и атакующих навыках он несколько раз выиграл «Селке Трофи»! Он прошел большой путь, и не надо думать, что ему было легко.

История о том, что на Матч звезд-2002 мы решили взять частный борт и позвали туда Пава, которого пригласили участвовать в матче молодых звезд, и Скотти Боумэн был по этому поводу в ярости и говорил, что мы испортим парня, — правда. Нам надо было все предусмотреть и позвать туда Скотти, тогда бы не было такой реакции, ха-ха! Это была классная поездка. Мы — Айзи, Шэнни, я, другие парни — хотели по дороге на Матч звезд заскочить на несколько часов в Вегас — он был как раз по пути. Но Пав, представьте, не захотел! Он хотел сразу в Лос-Анджелес, и мы к нему прислушались. Очень памятный полет.

Нет никаких сомнений, что он мог бы продолжать играть в НХЛ. Но он всегда говорил, что вернется в Россию. И для него здорово закончить карьеру дома. А заодно сыграть на очередной Олимпиаде, что он не смог бы сделать, если бы остался в НХЛ. Да, я понял его. И для меня в этом его решении не было сюрприза. Ему здорово мешала травма голеностопа. Думаю, его очень расстраивало, что из-за нее он не может играть на том уровне, на каком хотел бы. Мне кажется, это было правильное время для его возвращения.

Было классно его увидеть (на Олимпиаде в Пхенчхане, где мы беседовали с Челиосом. — Прим. И.Р.). Пав — один из моих любимых одноклубников всех времен. Не просто великолепный игрок, но и потрясающий человек, для которого интересы команды всегда были превыше всего. Здорово видеть, что он по-прежнему в строю. Дацюк выглядит счастливым, и я был очень рад в этом убедиться.

Хоккей — такая штука, что однажды твои европейские товарищи, с которыми ты много лет бился на льду, возвращаются домой, и ты всегда хочешь их увидеть. И когда это происходит, на душе становится очень тепло. Это я и почувствовал, когда увидел Дацюка.

Патрик Кейн, многолетний соперник Дацюка в НХЛ и его партнер в Матчах звезд:

— Когда я приезжал на свой первый Матч звезд в Оттаве и готовил свой буллитный номер Супермена, на каток также зашел Павел Дацюк. Потом он занимался на велотренажере, и это меня впечатлило — даже в такие дни хоккеист подобного уровня не успокаивается и продолжает работать над собой! Помню, что на большом автобусе, который вполне годился для всей команды, мы возвращались в гостиницу вдвоем. Это тоже классное воспоминание.

Люк Робитайл, член Зала хоккейной славы и его выборного комитета, партнер Дацюка по «Детройту»:

— Помню наше первое впечатление: никто из нас никогда не видел игрока с таким типом таланта. И я до сих пор не видел. Мы знали с первого года, что он будет великим игроком. Ближе всего к нему был Петер Форсберг — конечно, в чуть ином ключе.

В такое будущее Павла заставляла верить любая тренировка! На абсолютно каждом занятии он нас шокировал! Первый раз, когда он меня сильно удивил, был в начале сезона. У него тогда не было много игрового времени. Защитник соперника попытался отобрать у него шайбу. Она скакала, и Павел каким-то образом поддел ее и подбросил в воздух. Она перелетела через клюшку этого несчастного, а Дацюк за эти мгновения развернулся, снова овладел шайбой — и организовал выход два в один. Мы обалдели!

Барри Тротц, тренер-соперник Дацюка на протяжении многих лет в НХЛ, обладатель Кубка Стэнли во главе «Вашингтона»:

— Знаю, что Евгений Кузнецов с Павлом Дацюком стали добрыми друзьями. Когда мы были в Детройте, Павел спросил меня, как дела у Кузнецова. И я ответил: «Мне нужно, чтобы он играл больше, как Дацюк». Он переспросил: «В каких зонах?» — «Как ты остаешься в борьбе, как продолжаешь участие в любом игровом эпизоде, даже после потерь». Мне известно, что после этого Дацюк разговаривал с Кузи. Евгений — очень умный игрок и человек. Он понял слова Павла и теперь во многом играет именно так, как я этого хотел в тот момент и хочу сейчас.

Джереми Реник, член Зала хоккейной славы, многолетний соперник Дацюка в НХЛ:

— Дацюк — один из величайших и умнейших хоккеистов в истории этой игры. Сколько бы лет ни прошло, я обожаю смотреть на него. Для его габаритов, стиля игры, отсутствия скорости то, чего он достиг, — феноменально. Сколько логики в каждом его действии! Говорю вам абсолютно честно: кроме Уэйна Гретцки, я не видел в своей жизни ни одного хоккеиста умнее, чем Дацюк. Его мозг и умение мыслить на площадке — это нечто.

Это звено — Гусев, Дацюк, Капризов — действует обалденно (разговор шел в Пхенчхане. — Прим. И.Р.). Решение объединить трех этих игроков вместе было абсолютно правильным. Мудрый ветеран своим присутствием и игрой снимает массу давления с молодых парней. Он вкладывает им шайбу в крюки, и они оказываются способны разыгрывать классные комбинации. И делать то, что умеют лучше всего, — забивать голы.

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«Пришел мальчик в рваной майке. Говорю: дайте хотя бы майку парню»

Владимир Крикунов, главный тренер у Дацюка в «Спартаке» и «Динамо-Энергии» (Екатеринбург), «Ак Барсе», «Динамо» и сборной России на чемпионате мира 2005 года и Олимпиаде 2006 года:

— Я приехал в Екатеринбург в 1996-м. До меня команду, тогда еще «Спартак», возглавлял Александр Асташев, который ушел в Самару и забрал с собой 12-14 основных игроков. А ко мне как раз подошел тренер местного СКА: «Василич, посмотри одного нашего парня, Асташеву он что-то не нравился». Мне особо работать не с кем было, и говорю: «Приводи».

Пришел мальчик в рваной майке, и говорю нашим: «Дайте хотя бы майку парню». Пошли мы играть в футбол в парке около дворца. Смотрю — и ориентируется на поле хорошо, и с мячом обращается. «Давай, — говорю, — возьмем его на лед, посмотрим». Поехали на сборы в Глазов, я взял его с собой. Там он понравился еще больше, вообще был в полном порядке. И мы его оставили.

Порекомендовал его Александру Якушеву в первую сборную России, уже когда в «Ак Барс» перешел. Не стал его с собой брать, потому что в Екатеринбурге сложилась хорошая команда, и мне жалко было ее разваливать. И вот однажды Якушеву говорю: «Возьми парня. У тебя такого центрального нет». — «Да что ты говоришь? У меня такая селекционная служба — всех отсматривает!» — «Не знаю, кого они отсматривают, но этого парня просмотрели точно».

Кое-как уговорил. Его взяли на финский этап Евротура, а мы в это время поехали на сборы в финскую же Саволинну, километров 250 от Хельсинки. Далековато, но говорю нашим ребятам: «Поехали, посмотрим, как сборная играет». Смотрю — Паша в первом звене! После игры подхожу к Якушеву: «Ну как там мой подопечный?» И он рассказывает историю.

«Знаешь, — говорит, — я, как его увидел, подумал, что ты с ума сошел. Идет парень, какой-то кривой, косой, одной ногой (прямо показывает) загребает. Поставил его в пятое звено. А тут у Сушинского с Затонским центральный, Прокопьев, получает травму. Я на тренировку ставлю Дацюка. Потом, думаю, решу, кого на игру с ними выпустить. А после тренировки подходит Сушинский и говорит: «Нам не надо никого, оставьте этого парня у нас. С ним играть вообще классно!» Ну и оставил. Начинается игра, смотрю — блин, он разбирается! Как здрасьте-пожалста, из любых ситуаций выходит. Тут-то я и думаю: «И куда же вся моя селекционная служба смотрит?!»

Первая же игра «Автомобилиста» после того Евротура — в Ярославле. Он их там раздевал со страшной силой, они ничего не могли с ним сделать. И кто-то разбежался у борта, ударил его сзади в спину — и Паша, упав и ударившись в этот борт, порвал крестообразную связку колена. Я всего этого не знал, поскольку был сосредоточен на своих делах в Казани. Потом смотрю — Дацюк не играет. Звоню: «Паш, что там у тебя случилось?» — «Да вот, операцию сделали». — «Какую операцию?» И он все это рассказывает. Говорит, что сделали нормально и сказали разрабатывать ногу.

А потом мы разговариваем с Виктором Левицким (генеральным менеджером «Ак Барса». — Прим. И.Р.), кем усиливать команду к плей-офф. И я рассказываю ему про Дацюка, про его талант и травму: «Он бы нам, конечно, помог». Левицкий соглашается, мы платим «Автомобилисту» сто тысяч долларов и берем Пашу. Два массажиста, здоровенных парня, вдвоем хотели согнуть ему ногу — и не смогли! Оказалось, его после операции просто отпустили — сам, мол, разрабатывай. А как он, молодой парень, будет это делать, откуда он знает, как? Мы целый институт подключили, чего только не делали — вплоть до пиявок. Чуть-чуть не успели к плей-офф. Вылетели в первом круге плей-офф и поехали всей командой на Мертвое море. Паша с нами поехал — и тоже подлечился. На следующий сезон уже играл, и все было нормально.

Мы с ним говорили как раз весной 2001-го, накануне отъезда. Он спрашивал: «Что мне делать, Владимир Васильевич? Казань уговаривает остаться еще на год». Отвечаю: «Паш, время пришло. Тебе будет 23 года. Надо ехать». Он туда приехал, вышел на лед в летнем лагере новичков, а там Скотти Боумэн на трибуне. Посмотрел — и сразу говорит: «Вот этого мальчика в сторону, он уже в составе».

Перед локаутным сезоном (2004/05) его агент Гари Гринстин сказал мне: «Паша хотел бы прийти в «Динамо». Но его и Казань к себе тащила, и все остальные. Но Валерий Павлинович (Шанцев, вице-мэр Москвы. — Прим. И.Р.) нашел возможности, чтобы он пришел к нам. Так он был таким тихим и скромным парнем, что его даже в том сезоне не видно — не слышно было! Все только игрой доказывал. Это потом он уже превратился в большего лидера за пределами льда.

Справлялся ли он с моими физическими нагрузками? Да без проблем! Он был здоровый парень и прошел все это еще в Екатеринбурге. Ему это было не в диковинку. После того как он уехал в НХЛ, продолжили общаться. И в Пхенчхан в золотую раздевалку я ему позвонил, как только закончили. Может, он даже еще и не успел дойти — потому что трубку не снял. Через день в итоге поговорили.

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«Паша мог бы сейчас иметь много важных должностей на Урале»

Дэн Мильштейн, агент и друг Павла Дацюка:

— Паша приехал в 2001 году в команду, в которой играли больше десятка будущих членов Зала хоккейной славы. На тот момент я уже был в топ-20 финансистов Америки в области ипотечного кредитования. У меня было много клиентов и из Голливуда, и из хоккейного мира, но тогда еще не из России. Когда Паше сказали, что он остается в «Ред Уингз», ему дали мою визитную карточку: мол, этот человек поможет тебе с домом и многими другими бытовыми вещами. Во время его первого сезона, 2001/02, Паша мне позвонил — так и познакомились. Как-то между играми он приехал ко мне в Анн-Арбор, добирался больше часа. Присели в стейкхаусе — и с первого дня подружились.

Когда рассказал ему о первом месте в рейтинге банкиров, Паша отреагировал так: «А что дальше?» Дацюк долго был моим единственным клиентом, потому что параллельно я строил финансовую империю. В хоккее все у меня было вокруг него — от операций до рождения детей. И пока он на год в сезон локаута-2004/05 уезжал в «Динамо», и они выигрывали чемпионат Суперлиги, я помогал строить его дом под Детройтом. Делал для него все, и многие хоккеисты меня видели рядом с Пашей — уважаемым всеми хоккеистом и человеком. За время работы с ним я понял, как сделать такое агентство, какого еще не было и какое сможет по-настоящему помогать игрокам.

Сейчас у нас в агентстве Gold Star работает Александр Тыжных. Тут есть интересная история, которую мне рассказал Дацюк. Паша же какое-то время даже не знал, что его взяли на драфт. Однажды к нему приехали представители «Детройта» и сказали: «Теперь тебе нужен агент». И дали ему список русскоговорящих агентов. Первым в списке стоял Тыжных. Он позвонил Саше, тот пробил по нему информацию, положившись на своего скаута в Екатеринбурге, — маленький, косолапый, с травмами, поставлен на драфт в 20 лет в шестом раунде. И не взял его!

Шесть лет спустя, в 2004-м, мы в Миннесоте на Матче звезд НХЛ. На улице — минус тридцать. При входе в гостиницу — красная ковровая дорожка, и фанаты, несмотря на мороз, стоят и с ума сходят по фотографиям, автографам и так далее. Я в фойе с Пашей, а Тыжных — с Колей Жердевым, участником матча молодых звезд.

Все русские вечером собрались вместе, вдали от Родины хочется своей пищи. Открываем справочник, видим — Nina's steakhouse. Ну точно наше заведение! Вызываем несколько такси. Гололед, снегопад, минус 30. Часа полтора из-за ужасной погоды туда добираемся. Окраина Миннеаполиса, но все хоккеисты в предвкушении хорошего ужина. Приезжаем — и видим, что это темное и страшное место для байкеров. Десятки мотоциклов вокруг, бородатые ребята с суровыми взглядами.

Опытные ребята не отпустили такси и тут же уехали назад. Так вышло, что мы остались там вчетвером — Дацюк, Жердев, Тыжных и я. Сами тоже хотим уехать, но слышим: «Плохая погода, гололед. Полтора-два часа ожидания такси». Выхожу на улицу, вижу, что снегоуборочный грузовик чистит парковку перед рестораном. «Чувак, — говорю, — даю тебе сто баксов. Отвези нас, пожалуйста, в центр!» А тогдашние сто баксов — это триста сегодняшних. Он, не раздумывая: «Ребята, садитесь, я сейчас только снег дочищу — и поедем». Залезаем туда вчетвером. Вместе с нами дочищает парковку — и едем.

По пути к центру водитель понимает, что рядом с ним сидит Дацюк. Он вернул сто баксов и счел за честь, что нас везет. Естественно, мы ему эти деньги оставили. Поздний вечер, лютый мороз. Красная дорожка, ограждение, по одну сторону — гостиница, по другую — фанаты с мечтой о фотографиях. Подъезжает снегоуборочная машина, и из нее вылезает суперзвезда Дацюк и восходящая звезда Жердев. И вот в этом грузовике я познакомился с Тыжных, бывшим дублером Третьяка, ровно 20 лет назад!

На бумаге Паша закончил карьеру в «Аризоне», хотя не сыграл за нее ни одного матча. Это, как я понимаю, несколько усложняет задачу (по выведению 13-го номера в «Детройте» из обращения). Какого-то формального процесса, как с приемом в Зал славы, нет — решение принимают владельцы. Кстати, майка трехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Ред Уингз» Сергея Федорова, который сделал для «Детройта» не меньше Паши и играть закончил давно, тоже там не висит. Можно было бы повесить флаг со всей Русской пятеркой, потому что она внесла колоссальный вклад в победы «Ред Уингз» в 90-х. Это было бы заслуженно.

Причем ни 13-го номера Дацюка, ни 91-го Федорова в «Ред Уингз» сейчас ни у кого нет, и раньше их, по-моему, никому не давали. Из негласного уважения. Если кто-то из игроков их попросит, то тренеры или менеджеры по экипировке им это объяснят. Но свитера под своды тем не менее не поднимают. Есть клубы, которые подписывают хоккеиста на один день — чтобы он формально закончил карьеру в клубе, которому отдал много лет. А «Детройт» никогда такого не делал. По крайней мере, мне подобные прецеденты неизвестны. Но и майка под сводами, и Зал славы больше важны для меня как Пашиного друга, который был рядом с ним много лет, чем для самого Дацюка. Человека, который всегда живет своей жизнью. Он сейчас мог бы иметь много разных важных должностей в Екатеринбурге, на Урале, вообще в России. Но для Паши имеют значение только его семья, дети, друзья. И даже любовь к Екатеринбургу для него намного выше, чем любые посты, ордена и все такое.

В 2014-м Дацюк подписал трехлетний контракт на 21 миллион долларов. На этом контракте еще даже чернила не успели высохнуть, когда он позвонил мне из России и сказал: «Я решил возвращаться домой». Представляете? Он никогда не был американцем и хотел вернуться после каждого отпуска.

Это был второй из двух раз, когда Кен Холланд у меня на кухне в отчаянии просил что-то сделать. Сначала так было в 2012-м. В НХЛ локаут, Паша уехал играть в ЦСКА, они шли на первом месте в КХЛ. Одним январским утром случается невозможная для меня ситуация — просыпаюсь в восемь утра и вижу 40 пропущенных звонков. Оказывается, часа в четыре ночи НХЛ и профсоюз договорились об окончании локаута, и надо срочно привозить игроков. Звоню в Москву Паше, он реагирует так: «Скажи Кену, что до конца сезона осталось 13 матчей, мы возьмем Кубок Гагарина, и после этого я сразу приеду». А Холланд был моим соседом, жил в пяти минутах. Он слышит это и предлагает встретиться в кофейне в центре нашего городка.

Кен меня чуть ли не хватал: «Я не могу сказать Зеттербергу (они были тогда двумя лидерами «Ред Уингз»), что Паша приедет к плей-офф, а ты сейчас!» Я его понимал, но пробить Пашин настрой казалось невозможным. И тогда Кен приехал ко мне домой и отказался уходить с кухни, пока не дам ему хорошие новости. Закончилось все тем, что Паша согласился вернуться, но при условии, что через две недели ему дадут сыграть в Матче звезд КХЛ в Челябинске.

Во втором случае сошлись на том, что Холланд пообещал отпустить его за год до конца контракта. Он — человек слова, если что-то сказал, то точно сделает. Но моей задачей было и то, чтобы мой друг вернулся домой не с топором в спине, а с букетом цветов в руках. То есть чтобы люди в Детройте поняли и приняли его решение.

Честно говоря, до последнего надеялся, что Паша передумает и свой заключительный сезон по контракту отыграет. Десять лет подряд он за свой счет — и это стоило бешеных денег — проводил в России летние лагеря для детей, и в его штаб входило много тренеров из НХЛ. Они только этих двух недель в Екатеринбурге и ждали — днем работа, а вечером отличные русские рестораны, дискотека «Пушкин»... Затем Паша добавил Питер, а последний его год в НХЛ оказался единственным, когда он сделал лагерь под Детройтом. Для него это было как прощание со страной, о чем тогда еще почти никто не знал.

За день до его объявления об отъезде умер Горди Хоу, главная легенда «Ред Уингз». Похороны были намечены в Детройте на день, когда у Паши проходил лагерь. А он в своих именных лагерях сам на льду отрабатывал по полной. Он провел тренировку, потом мы поехали в церковь, где было прощание с Хоу. Оттуда — на поминки, проходившие на бейсбольном стадионе клуба «Детройт Тайгерс», а потом — на «Джо Луис Арену» для финальной встречи с Холландом, его замом и главным тренером Джеффом Блэшиллом. Она была организована для того, чтобы еще раз попытаться уговорить Пашу остаться.

Они аргументировали свою позицию, но Дацюк спокойно сказал: «Пришло мое время». Оставалось подписать документы, что он по собственному желанию уходит на пенсию — это касалось, разумеется, только НХЛ. Не забуду, как тем вечером мне нужно было только нажать на мышку, чтобы мейл с подписью отправился в клуб, — и у меня вдруг замерз палец. Даже в кино такого не видел! Для Паши все было просто — он принял решение год назад и теперь уже мысленно был в России. А я понимал, что это клик для истории — легенда клуба уезжает, не доиграв контракт.

Через месяц — драфт, где под первым номером уходит Остон Мэттьюс. «Детройт» там делает обмен с «Аризоной», в результате которого права на Пашу переходят к «Койотам». Я позвонил Паше, в Екатеринбурге была глубокая ночь, он спал и перезвонил утром. Сообщил ему об обмене, но он уже был очень далек от всего этого. Он был очень счастлив у себя дома.

Но у болельщиков «Ред Уингз» от его ухода не осталось никакого негативного осадка, и годы спустя в одном из американских университетов написали исследование о том, как лагерь Дацюка разрулил потенциально катастрофический медийный кризис лучшим способом в истории спорта. Может, это и преувеличение, но задача была непростой, и мы справились. Когда информация стала официальной, все уже к этому были готовы и сказали: «Паша, дорогой, конечно, езжай к дочке. Удачи!»

Фото Global Look Press

«Он читает игру, как букварь»

Сергей Федоров, партнер Дацюка по «Детройту», выигравшему Кубок Стэнли в 2002 году:

— Он читает игру, как букварь.

Владислав Гавриков, партнер Дацюка по золотой олимпийской сборной России 2018 года и СКА:

— Помню свои ощущения, когда только пришел в СКА. Дацюк, который играл в «Детройте» столько времени, выиграл Кубок Стэнли. Ковальчук, на которого смотрел поздно ночью дома по телевизору, как он забивает два решающих гола на чемпионате мира в Квебеке... Всех этих ребят знаешь по приставке, когда в компьютер в детстве с друзьями рубишься. И вот они в одной раздевалке с тобой, Дацюк сидит через два места. Первое мгновение, когда познакомился — вау, такие люди играют с тобой в одной команде, подсказывают тебе! Это невероятно!

А в один момент я вообще дар речи потерял. Как-то Дацюк у меня спрашивает: «Как ты думаешь, как здесь надо сыграть?» Я поразился: «Паш, ты у меня спрашиваешь? Это я у тебя все спрашивать должен!» — «Нет, ты как защитник объясни». Тренировки, игры, общение с ними — это огромный опыт. Смотришь на то, как они ведут себя в жизни, в раздевалке, в работе — и впитываешь. Это дорогого стоит.

Майк Бэбкок, главный тренер «Детройта» на протяжении многих лет карьеры Дацюка, с которым они выиграли Кубок Стэнли в 2008 году:

— Дацюк — великий, великий игрок. Он приехал в НХЛ не в самом раннем возрасте, но стал, по моему мнению, на несколько лет лучшим форвардом мирового хоккея. Счастлив, что имел возможность с ним поработать и получал от его действий удовольствие даже на тренировках.

Билл Питерс, член тренерского штаба «Детройта» и главный тренер «Автомобилиста» во времена игры там Дацюка:

— Никому не нужно лишний раз объяснять, что Дацюк — это блестящий хоккейный ум, великий творец на льду. У него блистательная карьера, и его очень легко тренировать. Павел очень восприимчив к тому, что слышит от тренеров, и это полностью сочетается с его игровым интеллектом. Скажу больше: тренерам есть чему поучиться у Павла! Он заранее видит многие вещи, которые происходят на льду, смотрит на шаг вперед.

...В качестве послесловия — одна цитата из нашего разговора с самим Дацюком в 2004 году, когда я спросил его о том, как ему удалось привезти Кубок Стэнли в родной Екатеринбург и выставить его там на Центральном стадионе на всеобщее обозрение, притом что главный хоккейный трофей планеты до того так далеко от Северной Америки никогда не забирался. Он ответил:

— Хотел детям его показать. Чтобы они увидели — и у кого-то искорки в глазах загорелись. Чтобы начали стремиться к чему-то — необязательно в хоккее, просто в спорте и в жизни. Сейчас ведь время такое, что многие дети пропадают... А еще я привез Кубок, чтобы, может, опять начал развиваться екатеринбургский хоккей, на который сейчас больно смотреть. У нас один каток на весь город — это нормально?

...Прошли годы. Дацюк с группой тренеров из Северной Америки десять лет подряд во время выступлений в НХЛ проводил в Екатеринбурге детские летние лагеря, приехал туда заканчивать свою карьеру игрока и остался там жить. Цельность натуры — иначе обо всем этом и не скажешь.