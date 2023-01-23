За русского защитника в канадской лиге отдали девять драфт-пиков! 19-летний юниор набирает тонну очков и рвется в НХЛ

Павел Минтюков идет по пути Ивана Проворова и Михаила Сергачева.

Давно мы с такой надеждой не ждали дебюта талантливого российского защитника в НХЛ — с тех пор, когда Михаил Сергачев вышел на лед в составе «Монреаля» в 2016 году.

А уже в следующем сезоне болельщиков «Анахайма» будет радовать Павел Минтюков.

Недооценили в России

Павел родился в Москве и хоккейный путь начинал в школе ЦСКА, но с 2014-го играл в системе московского «Динамо».

Выступая за детскую команду бело-голубых в чемпионате Москвы среди юношей 2003 года рождения, Минтюков несколько лет подряд (2014-2017) был самым результативным защитником «Динамо». В сезоне-2018/19 15-летнего игрока обороны перевели к ребятам постарше, и там он тоже стал лучшим в своем амплуа, набрав 10 (2+8) очков всего за 7 матчей.

Чемпионат-2019/20 юный Павел провел уже в МХЛ: в 33 встречах у него было всего 3 (1+2) балла. Минтюков в составе «Динамо» в среднем играл больше 15 минут, не очень много бросал (30 раз), а по среднему количеству смен был только 11-м в команде.

Парень проявил себя на победном для России Мировом кубке вызова (главный турнир среди сборных U17), где в шести играх сделал пять результативных передач. Это пятый результат среди защитников на турнире.

Улучшить свои показатели в составе «Динамо» у Павла не вышло. После дебютного чемпионата в МХЛ он и лидеры юниорской сборной России Даниил Лазутин и Никита Чибриков были обменяны в СКА на форварда Дмитрия Кагарлицкого. В итоге уже через год нападающий ушел в «Ак Барс», а бело-голубые остались без трех талантливых хоккеистов.

После такого обмена защитник в России не остался. Американский клуб «Сагино Спирит», выступающий в OHL, выбрал его на импорт-драфте-2020 под 52-м номером, и хоккеист отправился покорять юниорскую лигу Онтарио.

Павел Минтюков. Фото Global Look Press

Сумасшедшая результативность

Дебют за «Спирит» в сезоне-2020/21 пришлось отложить на год из-за коронавируса. Чемпионат не начался, и большинство игроков весь сезон занимались дома индивидуально.

Но годичный перерыв не помешал: уже с первых матчей Минтюков стал показывать, что приехал сюда в статусе восходящей звезды. То, что не увидели в российском клубе, стали использовать в американском. В первых пяти встречах Павел набрал 4 (1+3) очка.

Дебютный сезон за «Спирит» завершился для россиянина отлично: в 67 матчах он набрал 62 (17+45) балла. Да, это был только 43-й показатель в лиге, но среди защитников — третий! Только стоит уточнить: Павлу на момент старта чемпионата было 17 лет, а двум игрокам обороны, которые его обошли, — по 20. Натан Стэйос и Люка Хэнолт проводили в чемпионате OHL свои четвертые сезоны. Так что можно с уверенностью сказать, что Минтюков всех удивил.

Павел провел свой дебютный сезон в OHL не хуже, чем, например, уже известные сейчас Иван Проворов и Сергачев. Кстати, сам Минтюков говорил, что российский защитник «Тампы» — его любимый игрок.

Дебютные сезоны в юниорских лигах Канады.

Павел стал самым результативным игроком дебютной регулярки в своей команде, будучи защитником.

Сергачев, например, в свое время был только четвертым в «Виндзоре» (но первым среди защитников), а Проворов — шестым (и тоже первым среди игроков обороны).

Благодаря такой яркой игре Павла летом 2022 года «Анахайм» выбрал парня под 10-м номером на драфте НХЛ. Клуб не стал рисковать и бросать его в огонь взрослой игры, поэтому отправил обратно в OHL. Объяснить такое решение можно еще и тем, что в клубе понимали — в ближайший год команда постарается получить высокое место на новом драфте, поэтому не стали портить старт карьеры молодому хоккеисту «сливом» сезона.

Еще больше очков и сумасшедший обмен

Этот сезон для Минтюкова начался еще более невероятно. В первой же игре он выбил 5 (1+4) очков, а в стартовых десяти записал на свой счет 15 (5+10). Парень почти не уходил со льда: Минтюков был ярок и в равных составах, и в большинстве.

Можно сказать, что регулярку-2022/23 россиянин начал в статусе главной звезды лиги. В 42 матчах чемпионата набрал 57 (16+41) очков. Он заметно прибавил в игре в большинстве: 6 шайб из 16 и 13 ассистов из 41 — в неравных составах. А еще впервые в OHL Павел забросил сразу три победные шайбы. При этом в дебютном сезоне не было ни одной.

После успехов в «Сагино» последовал обмен. Трейды в молодежных лигах — своеобразное событие. Там за одного хоккеиста готовы отдавать целый мешок будущих драфт-пиков. Например, Минтюкова «Сагино» обменял в «Оттаву-67» за девять выборов на драфтах-2024, 2025 и 2026! Объясняется такое решение клуба очень просто: там смотрят в будущее и собираются строить команду вокруг еще одной восходящей звезды — Майкла Мисы, который набирает очень много очков в свои 15 лет. То есть за «Спирит» он будет играть еще года три-четыре, а вот Минтюков точно покинет лигу уже после этого сезона.

За новую команду Павел дебютировал скромно, но все еще результативно, сделав три результативные передачи в шести матчах. Для россиянина — это отличная проверка на психологическую готовность к конкуренции. В «Сагино» он был главной звездой и тренерский штаб давал ему тьму игрового времени, никак не ограничивая на льду. В «Оттаве» Павел тоже может выйти на лидирующие позиции. Он второй в команде по очкам и с отрывом — лучший среди защитников.

Будущее в «Анахайме»

«Утки» находятся только в начале пути перестройки, поэтому у Павла точно будут шансы в главной команде по ходу будущего сезона. Однако ему предстоит непростая борьба за место с такими же талантливыми молодыми защитниками.

20-летний Джимми Драйсдейл — уже игрок основы, но пропускает нынешний чемпионат почти с самого старта из-за травмы. 21-летний Дрю Хеллесон, полученный после обмена с «Колорадо», в АХЛ играет не очень ярко (12 очков в 35 матчах), но тоже является кандидатом в основу. Плюс очень талантливый игрок обороны Олен Зеллвегер, который недавно выиграл золотую медаль МЧМ со сборной Канады, и 22-летний студент Джексон Лакомб.

Среди них всех Минтюков пока самый результативный проспект «Анахайма». Причем среди вообще всех игроков — и форвардов, и защитников.

Потенциал у парня невероятный, и вполне можно представить, что Павел станет для «Уток» настоящей звездой, с которой можно будет вступать в новый этап истории.