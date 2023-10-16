Потрясающий дебют русского защитника в НХЛ: он забил первый гол уже во втором матче!

Павел Минтюков помог «Анахайму» обыграть «Каролину».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Каролина» — 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Голы: С. Кэррик — 1 (Лисон), 6:52 — 1:0. Ватрано — 1 (Драйсдейл, Фаулер), 8:31 — 2:0. Минтюков — 1 (Лакомб, Строум), 12:06 — 3:0. Терявяйнен — 3 (Шей, Пеши), 33:52 — 3:1. Ватрано — 2 (Строум, Мактавиш), 36:44 — 4:1. Терявяйнен — 4 (бол., Бернс, Орлов), 43:01 — 4:2. Нечас — 1 (бол., Бантинг, Деанджело), 55:29 — 4:3. Фаулер — 1 (п.в., Терри, Хенрик), 58:03 — 5:3. Ватрано — 3 (п.в., Мактавиш), 58:41 — 6:3.

Вратари: Достал — Раанта.

Штраф: 28 — 20.

Броски: 25 (11+6+8) — 35 (8+12+15).

Наши: Любушкин (16.38/1/+2), Минтюков (18.11/3/+2) — Орлов (15.25/3/-5).

16 октября. Анахайм. Honda Center

Теперь в России появился повод чаще включать матчи «Анахайма». До недавнего времени клуб почти не ассоциировался с русскими хоккеистами. Чего скрывать: наши парни не задерживались в команде по разным причинам. Исключение — защитники Виталий Вишневский и Олег Твердовский. Несколько сезонов «Дакс» вовсе обходились без россиян. Ситуацию должен исправить Павел Минтюков, которого «Анахайм» выбрал под 10-м номером на драфте-2022. Защитник совсем недавно дебютировал в НХЛ, а во втором матче забросил первую шайбу в лиге. Впечатляющий дебют для 19-летнего новичка!

Главный тренер «Дакс» Грег Кронин завел россиянина в основу с начала регулярного чемпионата. Минтюков здорово смотрелся в тренировочном лагере и проявил себя в контрольных матчах. Место в третьей паре обороны Павел заслужил по праву. В партнеры ему выбрали опытного домоседа Илью Любушкина. Причем второй матч Минтюков получает больше игрового времени (18 минут) и, что неудивительно, активнее подключается к атакам. Против «Каролины» Павел трижды бросил по воротам и отметился голом в середине первого периода после классной комбинации с партнерами.

Успешный дебют Минтюкова не стал большим сюрпризом, если проследить, как развивалась карьера защитника. К североамериканскому хоккею Павел начала адаптироваться с 2020 года, когда уехал в юниорскую Лигу Онтарио. Защитник провел один сезон за МХК «Динамо», но за океан отправился из СКА, куда бело-голубые обменяли права на юного таланта. Дебют за «Сагино» долго откладывался из-за захватившей планету пандемии коронавируса. В сезоне-2020/21 Павел не провел ни одного матча. Чемпионат Лиги Онтарио заморозили на год. Защитник не терял время зря и тренировался индивидуально. В следующем сезоне Минтюков выбил 62 (17+45) очка за 67 матчей, словно не заметив год без игровой практики.

В «Анахайм» Павел попал после двух полноценных сезонов за океаном. «Дакс» еще прошлым летом заключили контракт новичка с Минтюковым, но дебюта в НХЛ защитник-первораундник дождался только сейчас. В Лиге Онтарио россиянин прокачал атакующие навыки: за два сезона набрал больше всех очков среди игроков обороны и установил российский рекорд результативности среди защитников в CHL, опередив Андрея Шефера и Ивана Проворова. Не стушевался Павел и после повышения в НХЛ. Забивать за «Анахайм» москвич начал еще на предсезонке, когда ему доверяли место в большинстве. Не стал затягивать защитник и с первым голом в официальных матчах.

Павел Минтюков. Фото USA Today Sports

Минтюков может стать главным открытием сезона НХЛ среди россиян. Пока Дмитрий Воронков и Иван Мирошниченко адаптируются к североамериканскому хоккею в АХЛ, Павел уже забивает за «Анахайм» и с каждым матчем повышает собственные акции. В особенности после побед над таким серьезным соперником, как «Каролина». Минтюков и Любушкин закончили игру с «+2» в полезности, а Павел еще и записал в актив три заблокированных броска. Визуально и не скажешь, что парень только-только зашел в НХЛ. Минтюков играет не по годам зрело, что только подтверждает первая шайба в лиге.