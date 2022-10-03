Автор золотой шайбы Олимпиады сбежал в Канаду. Это не помешало ему стать национальным героем

История побега Петра Свободы в НХЛ.

Драфт Национальной хоккейной лиги 1984 года проходил в Монреале. Никто не сомневался, кто уйдет под первым номером, — талантливый нападающий из «Лаваля» по имени Марио Лемье сразу влюбил в себя всех скаутов и тренеров, которым только и оставалось завидовать тому, что «Питтсбург» получил первый выбор на драфте.

Но тот драфт подарил НХЛ не только одного из самых выдающихся хоккеистов в истории лиги. И кроме Лемье хватало громких имен: будущие члены Зала славы Бретт Халл, Люк Робитайл и Патрик Руа. А также Кирк Мюллер и Эдди Ольчик, Эл Айафрейт и Глен Сутер, Гэри Робертс и Кевин Хэтчер...

Первый раз в 1984 году «Монреаль» должен был выбирать под общим пятым номером (команда выменяла этот пик у «Хартфорда» задолго до драфта). Конечно, все с нетерпением ждали услышать, кого именно выберет канадская команда. И общее мнение остановилось на нападающем Шейне Корсоне.

Так и получилось. Корсон был выбран «Монреалем» на драфте 1984 года. Но только под общим восьмым номером.

Когда же генеральный менеджер «Канадиенс» Серж Савар объявил имя игрока, выбранного под пятым номером, то это вызвало настоящий шок в зале. Обычно осторожный в своих действиях Савар заявил: «Монреаль» выбирает защитника Петра Свободу из Чехословакии".

Кто-то из генеральных менеджеров удивился, кто-то посмеялся, а один сразу заявил Савару: «Хороший игрок. Но вы никогда не привезете его из Чехословакии».

Только он успел закончить эту фразу, как в зале началось оживление. Через пару минут на сцене появился сам Свобода. Ни разу до этого игрок из Чехословакии лично не присутствовал на церемонии драфта новичков НХЛ.

Побег

К 17 годам Петр Свобода утвердился в статусе одного из самых талантливых игроков Чехословакии. Скауты отмечали, что у него почти нет слабых мест: отличное катание, мощный бросок, точные передачи, светлая голова, хорошие руки. Казалось, у него было все, чтобы заиграть в НХЛ. Кроме одного — возможности.

«Я мечтал играть в Национальной хоккейной лиге. Но не верил, что у меня появится такой шанс», — вспоминал сам Свобода много лет спустя.

Тогда у него была только одна реальная возможность попасть в североамериканский хоккей: бежать из родной страны. Бежать из дома. Бежать из семьи.

Бросить все, что он знал.

На юниорском чемпионате Европы 1984 года, который проходил в Мюнхене, Свобода был одним из лидеров своей национальной команды, завоевавшей серебряные медали, в пяти матчах набрав 2 (1+1). Но в первую очередь он обратил на себя внимание скаутов своей надежной и жесткой игрой в обороне.

Почти никто в тот момент не знал, что молодого человека уже посещали мысли о возможном побеге.

Даже сам Свобода еще до конца не был уверен до начала турнира в том, как ему поступить. Вернуться на родину в роли героя или бежать и быть заклейменным предателем?

После заключительного матча на турнире игроки сборной Чехословакии начали в раздевалке отмечать серебряные медали, что, без сомнения, было успехом. В раздевалку набились не только игроки, но и некоторые фанаты, скауты, представители СМИ... Идеальный момент для того, чтобы под шумок тихонько скрыться.

«Я сидел в раздевалке, и тысячи мыслей проносились в моей голове, — вспоминал тот момент сам Свобода. — Наконец, решился. Сходил в душ, облачился в повседневную одежду... И вышел через черный ход».

Петр оставил все остальные вещи в раздевалке.

Неподалеку от арены его уже ждала машина, которая отвезла молодого хоккеиста в одну из гостиниц Мюнхена, которая стала его домом на три ближайших месяца.

«С одной стороны, я почувствовал облегчение, когда мы отъехали от стадиона. Но когда я оказался один в номере отеля, то стало только хуже, потому что я не мог выкинуть из головы мысли о том, что может произойти на родине», — говорит Свобода.

Петр Свобода и Павел Патера. Фото Getty Images Фото Getty Images

Карьера в НХЛ

Пропажу хоккеиста в сборной заметили только на следующее утро. Он уже был вне досягаемости, поэтому все негативные последствия коснулись в первую очередь родителей Петра.

Карла Свободу, который был генеральным менеджером команды из родного города Мост, немедленно отстранили. Лишилась работы и мать Петра. Им пришлось устраиваться работать на завод, чтобы не остаться без средств к существованию.

К тому же их периодически вызывали на допросы, ведь Петр стал высылать письма домой из Канады. И все эти бумаги тут же оказывались на столе следователя.

«Только отец знал, что я какое-то время думал о побеге. Когда я впервые рассказал ему об этом, то он ответил: «Если ты действительно этого хочешь, то я не буду стоять на твоем пути. Но ты должен быть уверен в своем выборе», — говорил Петр.

Первое время Сводоба неплохо чувствовал себя в Германии. Скауты некоторых команд периодически навещали его и интересовались его состоянием. Петр не жаловался, только отвечал, что наблюдаются определенные проблемы с финансами.

Чаще всего к нему заглядывал скаут, который работал в «Монреале». В конце концов канадский клуб выписал Петру небольшое «пособие». Он даже нашел возможность часть из этих денег отправлять в Чехословакию, чтобы помочь родителям.

Тем временем «Монреаль» вновь проявил настойчивость и предварительно договорился с молодым игроком о контракте на пять лет и на общую сумму 750 тысяч долларов.

После этого клуб на частном самолете доставил хоккеиста в Канаду и под чужим именем заселил в новый отель.

Именно поэтому Боб Гейни был так уверен в своем решении, когда огорошил всех на драфте-1984 решением выбрать под общим пятым номером защитника из Чехословакии.

Петр Свобода. Фото Getty Images

Из предателя в кумиры

В сезоне-1984/85 Свобода дебютировал в составе «Монреаля». Молодому человеку поначалу приходилось совсем непросто в новой стране, тем более без знания языка. Поэтому его под опеку взяли ветераны команды — Ларри Робинсон и Боб Гейни. К тому же он подружился еще с одним молодым защитником — Крисом Челиосом. Зачастую они играли в одной паре.

В 1986 году «Монреаль» выиграл очередной Кубок Стэнли. Однако эта победа оказалась пиком клубной карьеры Свободы. Из-за различных, но частых повреждений он так и не смог на 100 процентов реализовать свой талант. Тем не менее он поиграл еще за «Баффало», «Филадельфию» и «Тампу» и в общей сложности провел более 1000 матчей в НХЛ.

«Первый раз я вернулся уже в Чехию в 1993 году. Прошло девять лет. За это время очень многое изменилось. Сожалею ли я о том, что бежал в 1984-м? Не знаю. Понимаю, что это звучит странно, но ответ именно такой. Правда, тогда я точно ни о чем не жалел», — признался Свобода.

А в 1994 году он на время локаута снова вернулся в Чехию, даже немного поиграв за родной «Литвинов».

В 1998 году Свобода стал настоящим героем страны. Именно его бросок в сторону ворот сборной России принес Чехии золотые медали Олимпийских игр в Нагано.

«Он действительно стал национальным героем, — вспоминал чешский защитник Павел Кубина, который играл вместе со Свободой в «Тампе». — Когда я был молодым, то в Чехословакии мы не знали о нем. О нем не принято было упоминать. Он считался предателем, потому что сбежал в Северную Америку. А ведь это был один из лучших чешских хоккеистов. Но его вычеркнули из истории, потому что он просто хотел играть в хоккей в НХЛ. Эту историю я узнал, когда сам стал постарше».

Профессиональную карьеру Петр Свобода завершил в 2001 году. После этого он занялся агентской деятельностью и представлял интересы многих чешских игроков в НХЛ.

Брат за братом

В 1985 году газеты вновь облетела новость о том, что хоккеист Свобода бежал из Чехословакии в Северную Америку. Однако на этот раз речь шла о старшем брате Петра — Кареле Свободе.

Он повторил путь брата, сначала окопавшись в Западной Германии, откуда его переправили в Монреаль.

Однако тогда генеральный менеджер «Канадиенс» Серж Савар резко отрицал, что хоть как-то причастен к этой ситуации. «Это обычный хоккеист. Он не выступал на высоком уровне, не играл за сборную. Не думаю, что у него есть будущее в профессиональном хоккее в Северной Америке. Тем более учитывая его возраст».

И действительно, на этот раз «Монреаль» не имел к этому никакого отношения. Только после просьбы Петра в клубе помогли достать билеты в Канаду для его брата.

Но на этом участие «Канадиенс» в судьбе Карела Свободы завершилось. Клуб не стал предлагать ему даже просмотровый контракт. Как не получил он никаких предложений и от других клубов НХЛ.

Карел провел один год в АХЛ в составе «Шербрука», где в 73 матчах набрал 68 (22+46) очков.

А затем вернулся в Европу, где поиграл за немецкий «Фюссен», французский «Гренобль», а заканчивал карьеру вовсе в британской хоккейной лиге.