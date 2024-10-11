Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:15

У Малкина уже 800 передач в НХЛ! Мощнейший юбилей российской звезды «Питтсбурга»

Евгений Малкин сделал 800-ю голевую передачу в НХЛ
Екатерина Василевич
корреспондент отдела хоккея
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
«Пингвинз» разобрались с «Детройтом».

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Питтсбург» — 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)
Голы: Дебринкэт — 1 (Раймонд, Ларкин), 3:46 — 1:0. Бовилье — 1 (Кросби, Пулюярви), 15:02 — 1:1. Бовилье — 2 (Петтерссон, Кросби), 22:55 — 1:2. О`Коннор — 1 (Малкин, Карлссон), 23:53 — 1:3. Петтерссон — 1, 25:28 — 1:4. Тарасенко — 1 (Зайдер, Дебринкэт), 32:32 — 2:4. Карлссон — 1 (бол., Летанг, Малкин), 41:42 — 2:5. Дебринкэт — 2 (бол., Густафссон, Раймонд), 48:13 — 3:5. Хэйс — 1 (Гласс, Аччиари), 52:21 — 3:6.
Вратари: Тэлбот (Хуссо, 25:28) — Бломквист.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 32 (13+11+8) — 28 (7+14+7).
Наши: Тарасенко (13.50/4/0) — Малкин (16.06/3/0).
11 октября. Детройт. Little Caesars Arena.

После кубковой весны Владимир Тарасенко недолго сидел без клуба: примерно через неделю после победы с «Флоридой» ему предложили контракт в «Детройте». Это уже пятый клуб российского нападающего за два года. Конец предсезонки у «Детройта» получился смазанным: три проигрыша подряд, в том числе не самой сильной «Оттаве».

«Питтсбургу» нужно было реабилитироваться после разгромного поражения от «Рейнджерс» накануне. Особенно — Малкину и Кросби, которые не только не забили, но и схватили приличный минус. Осложняло вероятность легкой победы то, что главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан решил задействовать в матче Йоэля Бломквиста, молодого 22-летнего вратаря, для которого эта игра стала дебютной. Отразил он 90,6% бросков — вполне солидно для дебюта.

Евгений Малкин и&nbsp;Артемий Панарин. «Рейнджерс» уничтожили «Питтсбург»! Шестеркин начал сезон с «сухаря», Панарин набрал два очка

Начало матча не предвещало разгромного счета. На четвертой минуте Алекс ДеБринкат забросил первую шайбу, а Малкин схватил свой очередной минус: пока соперник убегал, россиянин отделился и от своих игроков, и от атаки соперника. Действие происходило будто без его участия. У Кросби с реабилитацией вышло получше: к началу второго периода он уже перекрыл свои минусы с прошлого матча, отдав две передачи. По итогам его коэффициент полезности за матч стал «+3».

Малкин последовал примеру одноклубника уже через минуту после его второй передачи. Только посмотрите, как Евгений красиво протащил шайбу через среднюю зону и зону атаки, обвел нескольких соперников — в том числе Тарасенко, который попытался выбить шайбу — и выдал пас в слот О'Коннору, который бросил почти по пустым воротам.

Шок от неожиданно проснувшегося «Питтсбурга» у «Детройта» прошел к середине второго периода. Первый гол за новую команду забил Владимир Тарасенко — аккуратным кистевым из левого круга вбрасывания. Всего за матч он бросил четыре раза по воротам, а xG нападающего — 0,26.

«Питтсбург» останавливаться не собирался и в начале третьего периода еще увеличил преимущество до 5:2. Эта передача стала 800-й в регулярном чемпионате НХЛ для Малкина. Он — третий действующий игрок, достигший такой отметки, и первый россиянин с подобным достижением. Эту передачу он мог сделать и раньше в той же игре, но второй гол О'Коннора был отменен из-за паса рукой. По итогам встречи Малкин трижды бросил по воротам и набрал xG 0,22.

После игры российский нападающий поделился с журналистами мнением о новом достижении: «Все зависит от партнеров. Я играю со многими ребятами. Вероятно, большинство из них уже на пенсии, но я еще играю. Мне всегда весело с кем угодно. Для меня это большая веха».

Владимир Тарасенко (хоккей)
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Питтсбург Пингвинз

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Биография Петра Гуменника: синдром Осгуда-Шляттера и ЕГЭ на 300+ баллов
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Бетербиев и Бивол проведут бой в ночь на 13 октября в Эр-Рияде
Сегодня
Вчера
Неделя