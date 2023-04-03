У Малкина не выдержали нервы: судья выгнал его со льда!

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Голы: Ракелль — 26 (Дюмулин, Малкин), 11:40 — 1:0. Ракелль — 27 (бол., Малкин, Кросби), 14:53 — 2:0. Раст — 19 (Кросби, Питри), 33:23 — 3:0. Делорье — 6 (Деанджело, ван Римсдайк), 45:57 — 3:1. Конекны — 28 (Фрост, Фараби), 57:31 — 3:2. Пелинг — 7 (п.в., Гранлунд, Дюмулин), 58:48 — 4:2.

Вратари: Десмит — Эрссон (56:59 — 57:31, 58:07 — 58:48, 59:03).

Штраф: 34 — 12.

Броски: 31 (15+10+6) — 33 (7+13+13).

Наши: Малкин (14.02/3/+1) — Проворов (26.10/1/+1).

3 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18310 зрителей.

«Питтсбург» не хочет заканчивать сезон слишком рано: борьба с «Айлендерс» и «Флоридой» за место в плей-офф становится все более ожесточенной. Поражение «островитян» от «Каролины» (1:2) порадовало «Пингвинз», но нужно было еще выиграть свой матч у «Филадельфии». И тут возникли проблемы.

Началось все с курьезного гола Рикарда Ракелла — после броска шведа шайба попала в заградительное стекло, отскочила в спину вратарю и влетела в ворота.

А вскоре Ракелл забил уже куда более красивый гол: Евгений Малкин вывел партнера на бросок в большинстве.

Казалось, все идет к очередному удачному матчу российского ветерана (при первом голе ему также засчитали передачу), но тут Малкин начал удаляться. Во втором периоде «Питтсбург» получил три малых штрафа, и все — на счету Малкина. А в начале третьей двадцатиминутки Евгений выругался в адрес арбитра со скамейки, получил две минуты, а пока Малкин ехал и продолжал кричать на судью, штраф заменили на дисциплинарный — до конца игры. Арбитр указал Малкину в сторону раздевалки, а «Питтсбург» чуть не упустили преимущество в три шайбы.

В итоге «Пингвинз» взяли важнейшие два очка и вернули себе преимущество над «Флоридой» в один балл. «Айлендерс» впереди на одно очко, но и сыграли на один матч больше.

Марченко побил рекорд «Коламбуса»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Оттава» — 4:3 ОТ (2:3, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Джонсон — 16 (бол., Байрейтер, Годро), 2:41 — 1:0. Гэмбрелл — 3 (Браннстрем), 4:00 — 1:1. Робинсон — 11 (Бемстрем, Ричардс), 4:05 — 2:1. Кастелич — 6 (Клевен), 9:26 — 2:2. Дебринкэт — 26 (Грейг), 14:46 — 2:3. Дженнер — 26 (Марченко, Суизи), 54:11 — 3:3. Марченко — 21 (Годро), 60:16 — 4:3.

Вратари: Гиллис — Тэлбот.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (6+7+8+1) — 27 (11+8+8+0).

Наши: Марченко (21.55/5/+2) — Зуб (21.29/1/-2).

3 апреля. Коламбус. Nationwide Arena. 18872 зрителя.

У «Коламбуса» нет ни одной причины бороться за победы в оставшихся матчах регулярного чемпионата. Команда, которая наберет меньше всех очков в лиге, получит наивысшие шансы в драфт-лотерее на первый пик. Борьба ожесточенная — одинаково плохи в этом сезоне «Коламбус», «Чикаго», «Анахайм» и «Сан-Хосе». Но вы ведь понимаете, что и дать установку специально проигрывать перед каждым матчем никто не может. Вот так и получается, что команда выигрывает и вполне вероятно, рушит дальнейшие планы системы.

Матч с «Оттавой» шел к уверенному поражению «Коламбуса», но в концовке третьего периода Бун Дженнер сравнял счет, а Кирилл Марченко в овертайме наказал соперника за ошибку. Российский нападающий установил рекорд клуба по голам среди новичков, отличившись в 21-й раз. Вот только похвалили ли его после матча?