Ничушкин ввалил гол «Питтсбургу», словно ему снова 17! А Маккиннон оторвался от Капризова

Сегодня, 10:30
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Колорадо» — 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)
Голы: Маккиннон — 10 (Рантанен, Тэйвз), 6:31 — 0:1. Рантанен — 16 (Макар), 18:22 — 0:2. Рантанен — 17 (де Хаан, Маккиннон), 25:46 — 0:3. Гласс — 1 (Малкин, Летанг), 27:21 — 1:3. Бантинг — 7 (Карлссон, Раст), 38:53 — 2:3. Ничушкин — 7 (Маккиннон), 43:23 — 2:4. Лехконен — 8 (Рантанен, Маккиннон), 52:21 — 2:5. Рантанен — 18 (п.в., Маккиннон, Тэйвз), 55:08 — 2:6.
Вратари: Джерри (49:40 — 49:48, 54:37 — 55:08) — Уэджвуд.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 26 (8+7+11) — 27 (10+8+9).
Наши: Малкин (20.12/1/-1) — Ничушкин (20.03/2/+1).
11 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15 632 зрителя.
В последнее время дела у «Колорадо» пусть и не стремительно, но идут на поправку. У «Эвеланш», ставших первой командой в истории лиги, обменявшей сразу двух вратарей еще до Рождества, здорово влился в коллектив переехавший из «Нэшвилла» Скотт Уэджвуд. На пути к возвращению на лед находятся Майлз Вуд и Джонатан Друэн, которого заждались в топ-6. А главное — у «Лавин» в полнейшем порядке лидеры.
Взять, к примеру, Валерия Ничушкина, который играет так, словно у него не было больше полугода простоя и попадания в Программу помощи игрокам. Минувшей ночью он взял и, как в старые добрые, ввалил практически запатентованный гол в ворота «Питтсбурга», продлив свою результативную серию до четырех матчей с очками.
Этим голом Биг Вэл погрузил нас в прекрасные времена, когда он еще рассекал по льду в маске. Тогда он просто брал шайбу, протаскивал ее через половину площадки, закладывал могучий корпус и низом обводил дальний щиток голкипера.
Кто-то, глядя на этот момент, наверняка вспомнил его шедевр в серебряном для «Трактора» плей-офф против «Авангарда».
А кому-то наверняка первым пришла в голову шайба, которой он лишил канадцев бронзы на домашнем МЧМ-2013 в Уфе.
Принципиальная разница между этими уже легендарными эпизодами лишь во фланге, с которого челябинский гигант нарезал в центр. В любом случае Ничушкину удалось главное — заставить нас предаться ностальгии.
Однако, как бы ни был хорош Валерий после долгожданного возвращения на лед из рехаба, сегодняшний матч целиком и полностью принадлежал его одноклубникам — Нэйтану Маккиннону и Микко Рантанену. Этой ночью финский вингер и канадский зверь, лишившийся в прошлом сезоне «Арт Росса» из-за Никиты Кучерова, набрали сразу по пять очков.
Причем лидеры команды из Денвера сделали это одновременно второй раз в карьере. В январе 2024-го ударная связка «Колорадо» покуражилась над «Вашингтоном» (6:2). А ведь подобный бенефис капитан «Лавин» уже устраивал месяц назад, когда сделал ассистентский пента-трик в домашнем матче с «Сиэтлом».
Выбрать первую звезду матча журналистам наверняка было архисложно. Однако в итоге они наградили этим званием финна, сыгравшего сегодня юбилейный, 600-й матч в НХЛ и оформившего третий голевой хет-трик в этом чемпионате. Впрочем, канадец пробил сегодня не менее важную отметку — передача на Ничушкина стала для него 600-й в карьере.
Куда важнее для Маккиннона то, что ему удалось обогнать Кирилла Капризова с Мартином Нечасом и вернуть себе первое место в списке лучших бомбардиров сезона. Теперь 29-й номер «Эвеланш» с 46 (10+36) очками в 30 матчах обгоняет россиянина и чеха на три балла.
Только может ли он чувствовать себя спокойным при таком отрыве? Разумеется, нет. Гонка за «Арт Росс» только начинается. И не удивляйтесь, если совсем скоро в нее вернется Никита Кучеров. Небольшое повреждение немного откинуло его назад, но точно не выбило из седла.