Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:00

Малкин спас «Питтсбург» от новой катастрофы. Команда ветеранов не оправдывает надежд

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Евгений Малкин празднует гол в матче с «Миннесотой».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
«Миннесота» отыгралась с 0:3, но уступила.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Миннесота» — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Голы: Рил. Смит — 8 (Пуустинен, Петтерссон), 7:39 — 1:0. Гюнцель — 14 (бол., Карлссон, Кросби), 20:36 — 2:0. Малкин — 11 (Пуустинен, Петтерссон), 23:34 — 3:0. Хартман — 8 (Фэйбер, Юханссон), 35:06 — 3:1. Миддлтон — 5 (Болди, Капризов), 37:30 — 3:2. Леттьери — 3 (Меррилл, Хант), 45:33 — 3:3. Кросби — 18 (бол., Гюнцель, Малкин), 46:20 — 4:3.
Вратари: Неделькович — Густавссон (58:03 — 59:45).
Штраф: 10 — 14.
Броски: 30 (13+7+10) — 27 (8+8+11).
Наши: Малкин (16.42/3/+1) — Капризов (20.58/3/+1).
19 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18200 зрителей.

После сокрушительного разгрома (0:7) в Торонто у «Питтсбурга» не осталось ни единого оправдания своему безобразному выступлению в нынешнем сезоне. Дом, который строит генеральный менеджер Кайл Дубас, хорош только красивым фасадом, а внутри сплошной беспорядок.

Форвард &laquo;Питтсбурга&raquo; Евгений Малкин. Малкин и Кросби еще повоюют? «Питтсбург» бьется за плей-офф после неудачного старта

Команда не способна на одном уровне провести весь матч и, кажется, с этим уже ничего нельзя поделать. От звездных ветеранов нельзя требовать невозможного. Серия из трех-четырех побед подряд вернула бы «Пингвинз» уверенность и место в зоне плей-офф. Пока об этом остается только мечтать.

Матч, в котором надо было смывать пятно от дикого позора в прошлой игре, едва не закончился для «Пингвинз» новой катастрофой. Благодаря своим лидерам команда повела 3:0 и в целом смотрелась солидно. Евгений Малкин прервал серию из восьми матчей без заброшенных шайб, весьма эмоционально отпраздновав взятие ворот после паса финна Вальттери Пуустинена на пустой угол.

А вот дальше «Питтсбург» едва не плюхнулся лицом в лужу, упустив преимущество в три гола. Гости отыгрались так непринужденно, словно это делают каждый день. После того, как счет стал равным, «Пингвинз» выехали только на гении Сидни Кросби, в большинстве оказавшегося в нужном месте на чужом пятачке. Канадец с 1535 (568+967) очками вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю.

По реализации лишнего «Питтсбург» до сегодняшней игры шел лишь на 27-м месте в лиге, имея удручающий показатель в 12,9 процента. Против «Миннесоты» удалось использовать две попытки из пяти, что и помогло вырвать победу. Хотя в концовке в формате «шесть на пять» отличный момент упустил лидер «Уайлд» Кирилл Капризов, не сумевший пробить вратаря Алекса Недельковича. Пока россиянин проводит крайне средний сезон для главной звезды команды. От него явно требуется более существенный вклад, чтобы «Миннесота» рассчитывала хотя бы выход в плей-офф.

Евгений Малкин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Питтсбург Пингвинз
1
Обсудить
Читайте также
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Биатлониста Лагрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле
Бабушка погибшего в Марьинке бойца Рудакова рассказала о своем внуке
Около 80% опрошенных американцев негативно оценили состояние экономики США
Число погибших в Китае при землетрясении возросло до 116 человек
Управляющая компания майнила криптовалюту за счет жителей в Тольятти
Популярное видео
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Овечкин не догонит Гретцки? Если капитан «Вашингтона» продолжит в таком темпе, то забьет всего 15 голов за сезон