Уже 12 шайб со старта чемпионата.

НХЛ. Регулярный чемпионат

22 ноября, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Миннесота

«Миннесота» приехала в Питтсбург, имея в активе серию из трех побед, добытых дома. Успех в матчах с «Каролиной» и «Вегасом» позволил команде Джона Хайнса почувствовать уверенность после непростого начала регулярного чемпионата, а одним из главных героев у «дикарей» по традиции стал Кирилл Капризов.

Накануне за океаном немало обсуждали, что Капризова переоценили, выписав ему контракт на 8 лет и 136 миллионов долларов. Однако новокузнечанин делом опровергает скептиков и в этот раз набрал очередные 2 (1+1) очка.

В воротах у «Питтсбурга» появился Артур Шилов — один из героев прошлогоднего финала плей-офф АХЛ, когда латвиец был очень хорош в составе фарм-клуба «Ванкувера». Сейчас он пытается закрепиться в составе «Пингвинз», но матч против «Миннесоты» голкипер вряд ли сможет занести себе в актив. Уже к середине первого периода в воротах «пингвинов» побывало три шайбы, и в дальнейшем преимущество «Уайлд» только росло.

А когда на старте второй двадцатиминутки Капризов с лета подправил дальний бросок Джейкоба Мидлтона, Шилов был заменен. В ворота «Питтсбурга» отправился недавний герой Сергей Мурашов.

Российскому голкиперу также досталось от Капризова, который при поддержке Мэтта Болди организовал пятый гол гостей, ставший заключительным в матче.

На счету Кирилла теперь 12 шайб в этой регулярке НХЛ, из россиян второй Павел Дорофеев — 11, у Александра Овечкина — 10.

«Месяц назад «Миннесота» проиграла «Питтсбургу» со счетом 1:4, это было одно из худших поражений команды в сезоне. Теперь состоялся реванш, который показал лучшие качества «Уайлд». Прогресс «дикарей» очевиден, у вратаря Густавссона 13-й матч на ноль в карьере. Что касается Капризова, то тут все просто. Кирилл просто лучший», — отметила обозреватель Minneapolis Star-Tribune Сара Маклеллан.