Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:15

«Я рад, если вы довольны»: Малкин снова хитро забил из-за ворот, Мурашов оформил первую победу на ноль

Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Фото AFP
Россияне блеснули во второй игре тура НХЛ в Стокгольме.

«Питтсбург» и «Нэшвилл» обменялись победами на «Авичи Арене» в столице Швеции. В пятницу «Предаторз» выиграли в овертайме после спасения в концовке основного времени — 2:1, в воскресенье «Пингвинз» засушили соперника — 4:0. Евгений Малкин забивал в похожем стиле в оба вечера, Сергей Мурашов совместил первую победу и игру на ноль в НХЛ.

«Великолепные чувства»

Мурашов дебютировал в «Питтсбурге» неделю назад в домашнем матче с «Лос-Анджелесом» (2:3). 21-летний экс-вратарь ярославского «Локомотива» проводит второй год в системе «Пингвинз», осенью прошел тренировочный лагерь и затем убедительно начал сезон в АХЛ. Сергей был близок к первой победе в дебютной игре НХЛ, но «Кингз» дважды догоняли хозяев и забрали концовку. Пара обидных шайб изменила настроение россиянина.

«Очевидно, это не тот результат, которого хотелось мне и всем нам. Да, для меня это особенный вечер, но в конечном итоге просто хочется набрать с командой два очка. Это хороший урок, сделаем выводы, станем сильнее, говорю о себе персонально», — сказал тогда Мурашов североамериканским журналистам.

Сергей Мурашов.Еще один русский вратарь дождался шанса в НХЛ. Но его дебют подпортили поражение и нелепый гол

Сергей оценил поддержку своих трибун в Питтсбурге и даже пошутил о конкуренции за зрителей с местным клубом по американскому футболу: «Определенно, болельщики очень сильно меня поддерживали. Я чувствовал это, за что искренне признателен каждому, кто пришел на арену вместо просмотра «Стилерз». Знаю, у них сегодня игра. (Улыбается.) Конечно, не читал все плакаты, потому что был сфокусирован на себе. Но совершенно точно здесь великолепные арена, город и люди. И я очень ценю это».

Голкипер так описал дебют: «Нервничал из-за того, что делать во время круга новичка. Первые пару минут привыкал к скорости, после чего почувствовал, что просто должен выполнять свое дело, останавливать шайбу, не думать ни о чем другом. Главное — готовность к игре, все начинается с тренировок летом, затем выстраивается во время тренировочного лагеря, потом в матчах АХЛ. И вот я здесь. Речь не только об игре сегодня, но и обо всей работе до этого».

Сергей Мурашов в&nbsp;матче &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нэшвилл&raquo; (4:0) 16&nbsp;ноября.Русский вратарь сделал сухарь в своем втором матче НХЛ. Мурашов может стать новой звездой «Питтсбурга»

Второй матч Мурашова в НХЛ — повторная игра «Питтсбурга» и «Нэшвилла» в Стокгольме. Россиянин отразил 21 бросок и засушил соперника, был признан первой звездой вечера, получил на память часы и шайбу, а сам подарил клюшку юному болельщику на трибуне.

«На самом деле чувствую себя великолепно. Ребята сыграли потрясающе. Невероятное начало, реально здорово отработали в меньшинстве во втором периоде, а потом очень надежно — в третьем. Так что получился очень хороший ответ команды на первую игру», — сказал Мурашов после матча.

«Потрясающие ощущения»

Малкин выдал отличный старт и продолжает играть на топ-уровне в своем 20-м сезоне в НХЛ. 39-летний магнитогорец вошел в него с истекающим контрактом, все вопросы о будущем центрфорварда отложены ориентировочно до олимпийской паузы. Пока Джино вместе с Сидни Кросби и Крисом Летангом получает удовольствие не только от совместной игры рекордно длительное время. Команда уверенно начала регулярный чемпионат с новым главным тренером Дэном Мьюзом, а трехкратные обладатели Кубка Стэнли рассчитывают прервать серию из трех непопаданий в плей-офф.

Малкин, Кросби и Летанг вместе с «Питтсбургом» приезжали в Стокгольм в октябре 2008 года. В том сезоне команда дошла до первого чемпионства своих новых звезд. Теперь возвращение в столицу Швеции вызвало у Евгения разные приятные воспоминания. На льду «Глобен Арены» в апреле 2005-го дебютант сборной России с передачи Александра Овечкина забил Хенрику Лундквисту победный гол в первом матче финала Евротура, а в мае 2012-го стал самым ценным хоккеистом золотого чемпионата мира.

Евгений Малкин.Малкин — лучший бомбардир НХЛ на старте сезона. Неужели и теперь его хотят обменять?

«Впервые сыграл за национальную команду здесь. А 2008-й тоже был давно. Этот год получился отличным для команды, для меня лично. Если правильно помню, тогда забил второй гол «Оттаве» [в первом из двух матчей на старте сезона]. Это отличная страна, которая любит хоккей, здесь великолепные болельщики. Надеюсь, они теперь будут за нас. Мне нравится играть здесь. У меня отличные воспоминания, мы брали здесь золото [со сборной]», — сказал Малкин после перелета и тренировки перед матчами с «Нэшвиллом».

Евгений про отличный старт этого сезона и свои ощущения от игры заметил: «Когда чувствуешь себя хорошо и здоров, команда и все звенья играют отлично, ощущения всегда потрясающие. Мы стараемся выигрывать все матчи. Последние пару не удались в концовке, теперь постараемся выиграть дважды в Швеции. Сейчас не думаю о своей игре. Я хочу помогать команде побеждать. Опять же, большинство работает, ребята отрабатывают в меньшинстве, блокируют броски. Я рад быть здесь со своими партнерами».

Центрфорвард на уточнение, рад ли он такому старту сезона, с улыбкой добавил: «Если вы ребята довольны, я рад тоже. Скажу, что не стараюсь слишком концентрироваться на этом, стараюсь не думать о возможном новом контракте и еще одном годе. Как говорил перед сезоном, хочу быть счастливым, просто играть в свой хоккей, не слишком загоняться, наслаждаться каждым днем, получать удовольствие от игры. И вот что я делаю сейчас: наслаждаюсь каждым днем, выхожу на каток и стараюсь делать все возможное. Мое звено сейчас играет невероятно, стараюсь по максимуму помогать партнерам. Да и большинство работает. Так что — да, я счастлив».

Россиянин оценил перспективы команды, которая на старте превзошла даже завышенные ожидания, и способность пошуметь в плей-офф при условии, что все лидеры будут здоровы: «О да, совершенно точно. Мы читали статьи перед сезоном, что мы уже недостаточно хороши. Это непросто. Вроде как три последних года мы не показывали лучшую игру. Но мы поменяли тренера, в команде появилась пара новых лиц. Мы стараемся показать все, что можем. Сид играет невероятно. Вы знаете, у нас хороший коллектив. Думаю, эта команда покажет все возможное. Если будем здоровы, точно попадаем в плей-офф. Посмотрим, что будет».

Нападающий также ответил на вопрос, изучает ли он турнирную таблицу: «Я никогда не думаю так. Знаете ли, я всегда хочу становиться лучше с каждым днем. Хочу играть на своем топовом уровне. Никто не знает, где мой пик. Вероятно, даже я сам. Надеюсь, с каждой игрой все прибавляю и прибавляю. И мой пик, как надеюсь, будет в плей-офф».

Уэйн Гретцки, Александр Овечкин, Сидни Кросби.«Ови может выбить тысячу». Гретцки пошутил про машину, Кросби ответил за Овечкина

В обоих матчах в Стокгольме Малкин провел в ворота Юусе Сароса два похожих и хитрых гола. Центрфорвард ловил момент за воротами и бросал с отскоком от соперника. В первой игре шайба Евгения осталась единственной для его команды, в концовке основного времени он вместе с Кросби и партнерами упустил перевес после гола Филипа Форсберга и затем пропустил рывок Стивена Стэмкоса в овертайме. В повторной встрече Малкин и Кросби своими бросками развили успех первого периода и превратили минимальный перевес в 3:0. Для «Питтсбурга» голы двух звездных центрфорвардов в один вечер — почти гарантия победы (116 выигранных матчей при 16 поражениях).

«Думаю, мы были очень мотивированы после предыдущего матча с учетом его концовки. Не чувствовали, что сыграли на максимум с учетом развязки. Считаю, просто поэтому теперь очень хотели отыграться. И думаю, показали это», — сказал Кросби.

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 17:00. Avicii Arena (Стокгольм)
Питтсбург
Нэшвилл

«Питтсбург» держится в зоне плей-офф. Кросби (21 очко, 12 голов и 9 передач в 19 матчах) идет среди лучших снайперов, Малкин (23 очка, 5 голов и 18 передач) — ассистентов лиги.

12

  • Nastasya Zanzibarova

    А когда Омск становился чемпионом,то у кого из руководителей "Авангарда" был юбилей?херню несешь полную.

    17.11.2025

  • объективный Артём =)

    Там Динамо было в финале, хк МВД уже умер к тому времени

    17.11.2025

  • Сон Морфей

    Там все четко было в финале было, я про ХК МВД

    17.11.2025

  • Zулус

    а ты входишь в тройку дегенератов сайта, это факт

    17.11.2025

  • андр

    Евгений - Величайший в своём поколении!

    17.11.2025

  • объективный Артём =)

    Уже сто раз здесь писал,не поленюсь и сейчас - игра Малыча на том ЧМ - это полнейшая доминация хоккеиста над соперниками, которую я в прямом эфире не видел до этого и после. "Кураж", " "в огне" - слишком мелко что-бы описать как он разваливал. Но не стоит и забывать моих земляков Пережогина и Попова - их вклад в Жекину игру был довольно значителен. Не даром в том году Авангард должен был стать чемпионом, так как катком по ПО прошлись, забыли только что у одного "заслуженного" человека из МВД был юбилей, потому Динамо не могло проиграть)

    17.11.2025

  • _Mike N_

    по передачам он 28-ой, а "рекордсмен" по голам в пустые ворота Овечкин даже в 50 лучших не входит !

    17.11.2025

  • Kimi_

    Потрясающий игрок и человек. И приезжая в сборную выкладывался по полной. Многие помнят ЧМ, который Евгений просто затащил. В отличии от распиаренной "звезды" не лез в фонбеты призывая мальчишек делать ставки, был немногословен, не пытался быть псевдопатриотом, как один персонаж, который приезжал иногда к нам в Россию. Малкин, просто занимался хоккеем и делал это потрясающе. Удачи ему и в жизни и в карьере дальнейшей. Евгений всем и все уже доказал.

    17.11.2025

  • igogohruhru

    швеции нет гашеков и игры прошли норм

    17.11.2025

  • _Mike N_

    Молодец Евгений - и игрок от Бога и человек порядочный, в отличии от Овечкина задницу властям не лижет ! Здоровья ему крепкого ! Если бы не травмы уже был бы в 20-ке по очкам, а Пингвины имели бы еще 1-2 Кубка Стэнли !

    17.11.2025

  • izorkin

    "Офис Малкина"?

    17.11.2025

  • Apei

    Малыч вышел на единоличное 40-е место по голам. Давно пора

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Евгений Малкин
    Сергей Мурашов
    Юусе Сарос
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Нэшвилл Предаторз
    ХК Питтсбург Пингвинз
    Читайте также
    Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
    В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
    В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
    Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
    Популярное видео
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров и Капризов против Макдэвида и Маккиннона
    Лучшие бомбардиры НХЛ на 17 ноября: Маккиннон продолжает лидировать
    Русский вечер в Сент-Поле: Капризов — герой овертайма, а наследник Овечкина прервал безголевую серию
    «Детройт» обыграл «Рейнджерс», Панарин сделал результативный пас
    Кучеров вышел на третье место по голам за «Тампу»
    Капризова признали второй звездой матча «Миннесота» — «Вегас»
    Капризов забил 11-й гол в сезоне НХЛ
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя