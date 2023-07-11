В «Питтсбург» пришел молодой менеджер. Возьмет ли Малкин свой четвертый кубок?

Кайл Дубас начнет новую эпоху клуба.

В НХЛ любят говорить про «чемпионские окна». В этом плане все циклично: у одних команд, набравших перспективной молодежи, оно открывается, а в других, виски чьих ветеранов тронула седина, уже готовятся уйти в перестройку.

К последним теперь относится и «Питтсбург». Совсем недавно, казалось, команда брала Кубки Стэнли и регулярно играла в плей-офф, а теперь болельщикам предстоит вспомнить скудные нулевые.

Но не прямо сейчас.

Новый менеджер «Питтсбурга» — ровесник Малкина и Кросби

«Пингвины» вступают в важнейший для себя этап переоценки собственных сил и планирования будущего на ближайшие годы. В сезоне-2022/23 «Питтсбург» впервые за 16 лет не смог выйти в плей-офф. В последний раз такое случилось в регулярке-2005/06, когда свой первый сезон в НХЛ проводил будущий капитан команды Сидни Кросби.

Команда «оступилась», но пока не провалилась. «Питтсбург» на финишной прямой неожиданно проиграл бултыхающемуся на дне «Чикаго» и потерял важные очки. Возможно, тех двух баллов и не хватило для того, чтобы обойти «Флориду» (92 очка против 91 у «Пингвинов»). Однако хватило для того, чтобы отправить в отставку все руководство клуба: президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и помощника генерального менеджера Криса Прайора.

На смену возрастным специалистам пришел молодой и дерзкий, но не менее опытный Кайл Дубас. 37-летний канадец с 2018 по 2023 год трудился в «Торонто» и строил яркую амбициозную команду. Да, никаких кубковых успехов при Дубасе не случилось: «Торонто» всего раз дошел до второго раунда плей-офф с 2018 года. Однако Кайл проявил свой талант в строительстве костяка, и, видимо, как раз это и заинтересовало «Питтсбург».

Слово «заинтересовало» не совсем подходит под это определение. Здесь можно даже сказать «одержимо». После того как контракт Дубаса с «Торонто» истек летом 2023-го, он несколько раз на пресс-конференции отметил, что планирует отдохнуть год-другой от хоккея. Но «Пингвины» так сильно хотели заполучить его, что сделали некое предложение, от которого было невозможно отказаться. Академический отпуск пришлось перенести. Клуб из Пенсильвании назначил Дубаса президентом по хоккейным операциям, одним из самых главных людей в клубе. В него сильно верят и считают, что именно Кайл сможет не дать команде упасть на дно через несколько лет.

Кайл Дубас. Фото Global Look Press

Дубас пришел в «Торонто» в 2014-м (сначала в качестве помощника генменеджера), так что можно предположить, что он был причастен к работе на драфте до своего главного назначения в 2018-м. С тех пор «Торонто» забирал на драфте таких будущих звезд, как Виллиам Нюландер (2014), Митч Марнер (2015), Остон Мэттьюс (2016), а в 2018-м подписал контракт с центром Джоном Таваресом.

Кайл построил яркую, но очень нестабильную команду с явным перевесом в сторону атаки, что и сказывалось на результатах многие годы. Оглядываясь назад и подводя краткий итог его работы в «Торонто», можно сказать, что сильная привязанность к некоторым звездам не позволила «Мэйпл Лифс» сделать шаг вперед. Дубас не смог расстаться с Марнером или Нюландером ради топ-защитника или вратаря. Интересно, что он сам об этом думает и сделает ли работу над ошибками на новом месте?

С чего он начал?

Джейсон Спецца. Фото Global Look Press

Назначил генменеджером друга и переподписал травматичного вратаря

Дубас не стал брать власть в клубе полностью в свои руки, хотя изначально казалось, что он будет исполнять обязанности и генерального менеджера. Вместо этого он пригласил на свободную должность еще недавно игравшего в хоккей Джейсона Спеццу.

40-летний канадец завершил карьеру в 2022 году сразу после того, как «Торонто» в очередной раз вылетел в первом раунде Кубка Стэнли. Однако уходить из спорта совсем он не стал: Дубас пригласил ветерана на должность своего помощника. Так что во время игр «Мэйпл Ливз» сезона-2022/23 можно было часто наблюдать их вместе в ложе.

В итоге Спецца получил серьезный шанс проявить себя в «Питтсбурге».

Вместе с Дубасом они серьезно поработали на рынке свободных агентов. В первый день открытия, 1 июля, подписали 8 хоккеистов.

Дубас оставил в клубе нестабильного Тристана Джарри (5 лет и 5,3 миллиона за сезон). 28-летний вратарь часто травмировался и провел один из худших своих сезонов в НХЛ: 24 победы в 47 играх, в среднем 2,9 пропущенные шайбы, процент отраженных бросков — 90,9. Бэкапом для него выбран Алекс Неделькович, который одержал всего 5 побед в 15 встречах за «Детройт» в минувшем сезоне. У Алекса был всего один неплохой сезон в качестве второго вратаря в «Каролине» два года назад, после чего в него поверил Стив Айзерман, но раскрыться у парня не вышло. Видимо, в нем еще видят какую-то перспективу, раз дали 1,5 миллиона и контракт на сезон.

Пара странных подписаний: Ларс Эллер (2 года и 2,4 миллиона за сезон) и Ноэль Аччиари (3 года и 2 миллиона). Датчанин ожидаемо сбавил в скорости, стал хуже вести борьбу и много ошибаться. В общей сложности он допустил 36 потерь в прошлом сезоне (третий показатель в «Эвеланш»), но больше всех в клубе ошибался в своей зоне (15). Хороший опытный игрок, который теперь точно не стоит таких больших денег.

Аччиари — оборонительный форвард, который в прошлом сезоне забросил аж 14 шайб (10+ было всего три раза в карьере), а по ходу регулярки еще и перебрался из «Сент-Луиса» в «Торонто». Так что это «игрок Дубаса». Неплохой, но явно не на два миллиона при таких проблемах с потолком зарплат.

Также клуб подписал в основную команду: защитника Райана Грейвза (6 лет и 4,5 за сезон) и Вилли Бутчера (775 тысяч за год), форвардов Винни Хинострозу (775 тысяч) и Андреаса Юнссона (800 тысяч).

Плюс до старта рынка свободных агентов «Питтсбург» забрал у «Вегаса» форварда Рейлли Смита в обмен на выбор в третьем раунде драфта-2024. Это еще плюс пять миллионов к платежке.

Новый менеджмент укрепил нижние звенья опытными форвардами, однако у «Питтсбурга» теперь небольшая неприятность с потолком: он превышен на 2,3 миллиона. Избавляться в составе есть от кого. По слухам, главный претендент на выход — форвард Микаэль Гранлунд. Финн в последние годы деградировал, поэтому решение о его обмене из «Нэшвилла» по ходу прошлого сезона вызвало немало споров у экспертов и болельщиков. И все бы ничего, только 31-летний форвард получает 5 миллионов за сезон (еще два года) и просто так такой тяжелый контракт никто не заберет.

Вторым претендентом на обмен называется 35-летний защитник Джефф Петри с зарплатой в 6,2 миллиона. Правда, у ветерана в контракте запрет на обмен без его решения и трейд-лист из 15 команд. Будем верить, что он их обновил, в отличие от Тэйлора Холла, которого обменяли из «Бостона» в перестраивающийся «Чикаго».

Самый большой вопрос у всех возник к переподписанию Джарри. Вратарь слабо играл в последние годы, а на рынке было на кого обратить внимание: Эдин Хилл, Фредерик Андерсен, Юнас Корписало и Антти Раанта. При этом в числе голкиперов, желающих сменить клуб, до сих пор остаются такие игроки, как Джон Гибсон из «Анахайма» и Коннор Хеллебайк из «Виннипега». И все же Дубас остался верен игроку «Питтсбурга».

Есть ли у «Питтсбурга» молодые звезды?

Очевидно, что у команды, которая 16 лет играла в плей-офф и вкладывалась в усиление состава «здесь и сейчас», большой базы перспективных игроков совсем нет.

Чувствуя приближающуюся перестройку, от Дубаса ожидали возможный обмен выбора в первом раунде-2023. Однако Кайл решил начать вкладываться в перспективу команды и забрал под 14-м номером талантливого центра Брейдена Ягера. В 2022-м под 21-м номером клуб выбрал защитника Оуэна Пикеринга, который провел яркий сезон в молодежной лиге WHL и даже попробовал себя на взрослом уровне (8 игр в АХЛ).

На этих двух фамилиях список действительно талантливых игроков клуба закончился. Из хороших новостей: в отличие от других клубов - претендентов на Кубок Стэнли, у «Питтсбурга» нет проблем с драфт-пиками в первых двух раундах в ближайшие несколько лет.

Евгений Малкин. Фото Global Look Press

Когда ветераны «Пингвинз» закроют окно?

Оглядываясь на прошлый сезон, можно сказать, что на отдых «Питтсбургу» еще рано. Два главных ветерана команды, центры Сидни Кросби и Евгений Малкин, провели отличный регулярный чемпионат.

Малкин впервые за 14 лет провел не менее 80 матчей, а если точнее — все 82. В последний раз такое случалось в сезоне-2008/09, когда он выбил 113 очков. Помимо того что россиянина не беспокоили травмы, он набирал чуть больше очка за игру: 83 (27+56) балла за 82 встречи. Конечно, Евгений в силу возраста стал медленнее, однако результативность от этого будто и не пострадала. В прошлом сезоне сначала он, а затем и Крис Летанг провели тысячу игр за клуб в НХЛ.

Кросби на протяжении долгих лет держит высочайший уровень, и ни о каком спаде в игре нельзя говорить даже в его 35 лет. За последние пять сезонов Сидни всего два раза записал на свой счет меньше 80 баллов. И все только из-за сокращенного чемпионата в связи с коронавирусом.

Неплох был и Крис Летанг. В ноябре, на старте сезона, 36-летний защитник перенес свой второй инсульт. Однако вернулся на лед и опять выбил 10+ голов. В четвертый раз за пять последних лет.

На Кубок Стэнли такой «Питтсбург» уже вряд ли будет претендовать. Команда слишком медленная и возрастная, ей не хватает драйва, а еще стабильности в обороне. Однако в таком составе команде по силам выйти в плей-офф и как минимум пройти во второй раунд.

У «Пингвинов» есть отличное топ-6: Генцель — Кросби — Раст, Цукер — Малкин — Ракелль. Неплохой топ-4 в обороне: Петри, Летанг, Петтерссон и Грейвз. Однако хуже все сделать сможет вероятный обмен защитника Эрика Карлссона.

Швед выбил 101 очко в прошлом сезоне, но как защитник был по-прежнему ужасен. Достаточно сказать, что Эрик стал худшим игроком обороны по потерям шайбы (101, как и набранных баллов). А его контракт на 11,5 миллиона за сезон настолько тяжелый, что утащил бы «Питтсбург» на дно надолго. И все же Дубас, по слухам, прорабатывает такой вариант «усиления».

Как попытка борьбы за кубок «здесь и сейчас» это не сработает, а в перспективе перестройки в ближайшие три-четыре года сделает все только хуже. Обременять команду тяжелыми контрактами в ситуации, когда их и так слишком много, — опасная идея.

Соглашение Кросби на 8,7 миллиона за сезон длится до 2025 года, Малкина с 6,1 миллиона — до 2026-го, Летанга с его 6,1 - до 2029-го! Однако есть большой риск, что он закончит раньше по состоянию здоровья.

Главная задача Дубаса сейчас в том, чтобы позволить именитым ветеранам побороться за трофей в ближайшие несколько лет, избежать поспешных выкупов контрактов, а затем начать перестройку. Этот «Питтсбург» проживет еще пару лет, а затем мы будем говорить о том, какой же молодой игрок станет «новым Кросби, Малкиным, Овечкиным», чтобы вывести команду из ямы.