«Пингвинз» в результативном матче обыграли «Тампу» (5:4).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)

Голы: Кросби — 40 (Раст, Карлссон), 4:20 — 1:0. Малкин — 24 (Карлссон, Бантинг), 26:06 — 2:0. Стэмкос — 35 (бол., Хедман, Кучеров), 32:15 — 2:1. Летанг — 9, 34:39 — 3:1. Малкин — 25 (Бантинг), 36:57 — 4:1. Пол — 23 (Эйссимонт, Чаффи), 40:25 — 4:2. Дюклер — 22 (Кучеров, Хедман), 47:23 — 4:3. Стэмкос — 36 (бол., Хедман, Кучеров), 50:45 — 4:4. Бантинг — 18 (Малкин, Карлссон), 54:32 — 5:4.

Вратари: Неделькович — Василевский (57:37).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (14+10+4) — 36 (6+16+14).

Наши: Малкин (18.09/5/+2) — Кучеров (24.02/4/0).

6 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Месяц назад Евгений Малкин заявил, что верит в команду и своих товарищей. Тогда его слова о шансах «Питтсбурга» попасть в плей-офф воспринимались скорее как самовнушение. Поверить в преображение «Пингвинз» было почти невозможно. Но конкуренты стали спотыкаться, а Сидни Кросби сумел потащить за собой остальных. «Питтсбург» выиграл шесть из последних семи матчей, умудрившись, правда, уступить «Коламбусу», и вернулся в борьбу за попадание в плей-офф. Прямо сейчас после домашней победы над «Тампой» команда очутилась на восьмой позиции на «Востоке».

«Пингвины» выдали зверский по скоростям и моментам первый период, но забили всего раз. Вратарь гостей Андрей Василевский стоял на голове почти все время и спасал своих. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби впервые с 2017-го года достиг отметки в 40 шайб за один регулярный чемпионат.

«Тампа» ничего не могла поделать с соперником, который на кураже выглядел великолепно. Хотя на календаре был не 2006-й год, а 2024-й. Но для «Питтсбурга» с тех пор мало что изменилось — Малкин и Кросби продолжают тащить свою команду в плей-офф. Это поразительно! Россиянин на глазах приехавших к нему полторы недели назад в гости родителей сделал дубль и довел счет своим шайбам в нынешнем сезоне до солидной отметки «25». После второго гола своего сына его отец Владимир даже пустил слезу от избытка чувств. Теперь Евгению нельзя отпускать своих родных до конца сезона — они его вдохновляют.

Когда же вслед за Кросби и Малкиным отличился защитник-ветеран Крис Летанг, то можно было задуматься о римейке памятного голливудского триллера только под немного другим названием — «Старикам здесь место». «Тампа» на фоне соперника смотрелась слабо, а голевая передача Никиты Кучерова в голе Стивена Стэмкоса совсем не утешение. «Пингвины» доминировали так, словно напротив них был аутсайдер АХЛ.

Однако «Питтсбург», поведя 4:1, раньше времени потерял контроль над игрой и прошелся по самому краю, пропустив три шайбы за половину третьего периода. Трибуны были близки к потрясению еще в одном моменте, когда арбитр Стив Козари рухнул на лед в центре площадки после столкновения с защитником «Тампы» Хайдном Флери. Все выглядело очень страшно. Козари долго лежал на льду, видимо, потеряв на какие-то время сознание, и был увезен с площадки только на носилках. Дополнительных известий о его самочувствии по свежим следам не поступало.

Кучеров увеличил свой отрыв в гонке за «Арт Росс» благодаря трем голевым передачам.

Сейчас расклад такой:

Кучеров — 136 очков (77 матчей — осталось 5)

Маккиннон — 131 (77)

Макдэвид — 128 (75)

«Тампа», сравняв счет, добить соперника не сумела. Малкин поучаствовал в голевой атаке, завершившейся победной шайбой Майкла Бантинга. В концовке матча «Болтс» более полутора минут играли в формате «шесть на четыре», но «Пингвинз» отстояли свои ворота.