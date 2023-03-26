Малкин обломал Овечкина! «Вашингтон» выдал мощный камбэк, но русская звезда «Питтсбурга» затащила в концовке

«Кэпиталз» все дальше от плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 4:3 (0:0, 2:0, 2:3)

Голы: Пелинг — 6 (Хейнен), 30:10 — 1:0. Руведел — 1 (Зукер, Гранлунд), 32:17 — 2:0. Гюнцель — 32 (бол., Ракелль), 40:27 — 3:0. Уилсон — 9 (Кузнецов), 45:19 — 3:1. Овечкин — 42 (бол., Карлсон, Строум), 53:18 — 3:2. Строум — 18 (Шири, Обе-Кубель), 57:16 — 3:3. Малкин — 25, 58:40 — 4:3.

Вратари: Десмит — Кемпер (58:46 — 58:51, 59:05).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 40 (13+15+12) — 34 (9+14+11).

Наши: Малкин (18.26/2/+1) — Алексеев (11.42/0/0), Кузнецов (15.57/0/-1), Овечкин (21.04/4/-2).

26 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Что может быть лучше, чем главное хоккейное противостояние XXI века в НХЛ? Если кто-то всерьез думал, что «Вашингтон» и «Питтсбург» уже не в состоянии подарить болельщикам настоящее шоу, то не стоило торопиться с выводами. Обе команды борются за путевку в плей-офф и просто не имели права терять очки, тем более в принципиальной битве. Еще в начале третьего периода казалось, что интрига в матче умерла, но «Кэпиталз» почти сумели сделать чудо и заставили понервничать соперника.

Команды медленно вкатывались в игру и заметно осторожничали. Счет был открыл лишь в середине матча, а «Питтсбург» за две минуты дважды поразил ворота Дарси Кемпера. Интересно, что в составе хозяев отличились неожиданные герои — нападающий Райан Пелинг и защитник Чад Руведел, который и вовсе забил первый гол в сезоне. «Вашингтон» неплохо смотрелся в атаке, но провалы в обороне стали уже визитной карточкой «Кэпиталз».

Напряжение на площадке заметно росло. Джош Арчибальд и Расмус Сандин решили сбавить его градус и подрались. Форвард «Пингвинз» эффектно выиграл бой, зарядив своих партнеров. Особенно это касалось голкипера Кейси Десмита. Американец совершил несколько шикарных спасений и продемонстрировал уверенную игру щитками. В одном из эпизодов Десмит остановил Александра Овечкина, который в одиночку убежал в контратаку, но переиграть соперника не смог.

В действиях игроков «Вашингтона» стал появляться сумбур. В концовке второго периода Никлас Бэкстрем подвел своих партнеров и заработал две минуты штрафа. До сирены хозяева не успели реализовать большинство, но сделали это сразу же после перерыва. При счете 3:0 многие похоронили шансы «столичных» на спасение, но команда Питера Лавиолетта показала характер. Началось все с грубой потери Криса Летанга, которая помогла Евгению Кузнецову организовать гол для Тома Уилсона в формате «4 на 4».

Проблемы с дисциплиной никуда не делись и у «Питтсбурга». Пелинг отправился в бокс штрафников, оставив свою команду в меньшинстве. Всего четыре секунды понадобилось гостям, чтобы реализовать преимущество. Все было разыграно, как по учебнику. Выигранное вбрасывание, перевод Джона Карлсона на Овечкина и мощный выстрел от капитана «Вашингтона». Александр набрал отличный ход и в последних четырех матчах забросил пять шайб. Этот гол стал для него 42-м в сезоне и 822-м в НХЛ.

Вскоре судьи почему-то не заметили выброс шайбы со стороны игрока «Питтсбурга» и не дали две минуты штрафа. Однако «Кэпиталз» и без этого смогли сравнять счет. За две с половиной минуты до окончания третьего периода отличился Дилан Строум и просто привел в экстаз своих партнеров по команде. Предугадать такой сценарий было крайне трудно, но радость игроков «Вашингтона» длилась чуть больше минуты. Энтони Манта совершил роковую ошибку на выходе из зоны и получил мгновенный ответ от Евгения Малкина.

В нынешнем сезоне «Питтсбург» проиграл восемь матчей, в которых вел с преимуществом в две и больше шайбы. Сегодня команда Майка Салливана не стала наступать на те же грабли и вырвала победу, не доводя дело до овертайма. В зоне «уйалд-кард» по-прежнему ничего не решено, но в шансы «Вашингтона» на плей-офф уже почти не верится. «Столичным» еще предстоят матчи с двумя прямыми конкурентами («Флорида» и дважды «Айлендерс»), но такое жестокое поражение может убить команду морально.