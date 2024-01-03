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НХЛ

Сегодня, 07:15

Погоня продолжается! Овечкин снова забил, а «Вашингтон» отпраздновал Новый год победой

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Кэпиталз» прервали четырехматчевую серию поражений и вернулись в зону плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:4 (1:4, 2:0, 0:0)
Голы: Уилсон — 11 (Сандин, Бир), 0:55 — 0:1. Маленстин — 4 (Дауд), 11:16 — 0:2. Фехервари — 2 (Строум, Лапьер), 13:02 — 0:3. Овечкин — 8 (бол., Сандин, Манта), 19:18 — 0:4. Ракелль — 3 (Карлссон, Жозеф), 19:56 — 1:4. Кросби — 21 (бол., Гюнцель, Малкин), 29:11 — 2:4. Гюнцель — 17 (Кросби, Ракелль), 38:54 — 3:4.
Вратари: Джерри (Неделькович, 13:02, 57:51 — 58:38, 58:41) — Кемпер.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (6+16+14) — 22 (11+8+3).
Наши: Малкин (22.02/6/-2) — Кузнецов (20.07/2/0), Овечкин (16.46/4/0).
3 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18190 зрителей.

После четырех поражений подряд на флажке ушедшего 2023-го энхаэловский календарь сделал «Вашингтону» великолепный подарок в виде трех выходных в самом начале января, которые позволили Александру Овечкину, Евгению Кузнецова, Александру Алексееву и Алексею Протасу спокойно отпраздновать в большой компании Новый Год и перевести дух перед очередным матчем с «Питтсбургом». Если в былые годы болельщики «Кэпиталз» настоятельно «отправляли спать» русскоязычную диаспору «Столичных» и заботливо напоминали о матчах первого января, комментируя застольные фотографии наших хоккеистов в соцсетях, то на этот раз переживать за свежесть своих лидеров им не пришлось.

Небольшой перерыв, позволивший перевести и отдышаться после трех матчей за три дня, вполне ожидаемо оказал на команду Спенсера Карбери позитивный эффект. Этой ночью «Вашингтон» выскочил на лед голодным и просто уничтожил «Пингвингз» в первом периоде, организовав к 19-й минуте в ворота Тристана Джерри и его сменщика Алекса Недельковича сразу четыре шайбы.

Сегодня гостям понадобилось всего 55 секунды для, чтобы оперативно открыть счет в матче голом Тома Уилсона, который прошел по правому коридору и поразил дальнюю девятку роскошным кистевым. А вот удвоившему преимущество работяге Блейку Маленстину по-настоящему повезло — забить второй гол «Кэпиталз» с отрицательного угла ему помог шальной рикошет от клюшки Райана Грейвза, поставивший канадского вратаря в тупик и приблизивший первого номера «Пингвинов» к ранней замене.

Приложил руку к пенсильванскому блицкригу и Овечкин. Александр тянуть с первой шайбой в 2024-м не стал и не дал пропасть первому большинству своей команды, сделав на 20-й счет 4:0 в пользу «Кэпс». И отличился он не из родного офиса, а дальним броском с правого борта. Как оказалось, этот гол капитана «Вашингтона» стал для гостей победным. А Овечкин отличился во втором матче подряд.

«Столичные» переиграли хозяев на старте абсолютно по делу, дав команде Майка Салливана нанести всего один бросок по своим воротам в первые 15 минут встречи. Подпортил практически идеальную стартовую двадцатиминутку «Вашингтону» только швед Рикард Ракелль, размочивший Дарси Кемпера за четыре секунды до первого перерыва. Однако во втором периоде парни Карбери существенно сбавили напор, начали проигрывать пятак и вполне заслуженно получили две пропущенные от «друга» Овечкина Сидни Кросби и Джейка Гюнцеля. Кстати, Овечкин и Кросби забили в одном матче впервые с ноября 2018 года.

Только как бы «Пингвины» ни пытались спастись весь третий период и ни висели на чужих воротах, гости не без помощи Кемпера, реабилитировавшегося за два поражения в Нью-Йорке, сумели удержать крайне важные два очка в своих руках.

Эта победа позволила «Вашингтону» не только прервать четырехматчевую серию поражений, но и вернуться в зону плей-офф, потеснив из зоны wild card параллельно игравшую «Тампу». Сейчас «Кэпиталз» по-прежнему занимают пятое место в Столичном дивизионе и дышат в спину идущей четвертой «Филадельфии». Но теперь парни из столицы США отстают от «Летчиков» всего на одно очко, имея два матча в запасе.

А еще не забываем: до Гретцки — уже 64 шайбы. Великая Погоня продолжается!

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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