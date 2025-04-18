Величие Овечкина! Снова забил, а фанаты злейшего врага «Вашингтона» встретили его овациями

«Питтсбург» и «Вашингтон» провели последний матч в регулярке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Макмайкл — 26 (Уилсон), 4:08 — 0:1. Раст — 30 (Койвунен, Грызлик), 4:54 — 1:1. Раст — 31 (бол., Кросби, Койвунен), 27:19 — 2:1. Кросби — 33 (Томасино, Девар), 31:56 — 3:1. Овечкин — 44 (бол., Строум, Дюбуа), 36:56 — 3:2. Хейнен — 9, 48:46 — 4:2. Томасино — 11 (Ракелль, Грызлик), 49:01 — 5:2.

Вратари: Неделькович — Стивенсон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 38 (13+11+14) — 20 (5+12+3).

Наши: Малкин (16.00/3/0), Пономарев (11.06/2/+1) — Алексеев (23.30/2/0), Овечкин (15.07/2/-1).

18 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18 348 зрителей.

Вчера определился соперник «Вашингтона» по первому раунду плей-офф: «Кэпиталз» сыграют с «Монреалем». Но перед этим оставалось провести последний матч регулярного чемпионата.

К нему команды, которым предстоит играть в плей-офф, относятся с большой опаской. Цель, как правило, одна: не получить травму. Так, «Каролина» перед последней игрой с «Оттавой» убрала сразу шесть игроков основы. А вот «Вашингтон» на матч с «Питтсбургом» вышел боевым составом. Не пожалели даже Александра Овечкина.

Противостояние «Питтсбурга» и «Вашингтона» стало культовым для Востока: команды трижды подряд рубились во втором раунде плей-офф и, по сути, разыгрывали между собой попадание в топ-стадии Кубка Стэнли. Казалось, фанаты «пингвинов» должны, мягко говоря, прохладно относиться к Александру Овечкину и его рекорду. Но оказалось совсем иначе.

В одной из рекламных пауз «Питтсбург» на медиакубе поздравил россиянина с рекордом по голам, а болельщики встретили Овечкина овациями. Шок!

После такого Ови не мог завершить встречу без заброшенной шайбы. Все как учили: большинство, щелчок из офиса и 897-я шайба в воротах. В 65 матчах сезона на счету россиянина 73 (44+29) очка.

Несмотря на то что Овечкин пропустил почти месяц из-за травмы, он все равно вошел в пятерку лучших снайперов лиги. Больше него забили только Драйзайтль, Нюландер и Томпсон.

Больше позитивных моментов для «Вашингтона» сегодня не произошло. «Питтсбург» забросил пять шайб, хлопнув дверью в своем последнем матче сезона.

Без набранных очков со льда ушел Евгений Малкин. У него в этом сезоне лишь 50 (16+34) результативных действий: на 17 меньше, чем годом ранее.

Зато стабильно играет Сидни Кросби. Канадец в последнем матче регулярки набрал 2 (1+1) очка, пробил показатель в 90 результативных действий за сезон и попал в топ-10 лучших бомбардиров.

Теперь «Вашингтон» ожидает «Монреаль» с Иваном Демидовым, а «Питтсбург» — отпуск в теплых странах.