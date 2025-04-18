Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:40

Величие Овечкина! Снова забил, а фанаты злейшего врага «Вашингтона» встретили его овациями

«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» в последнем матче регулярки НХЛ
Егор Сергеев
Джейкоб Чикран и Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен
«Питтсбург» и «Вашингтон» провели последний матч в регулярке.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Вашингтон» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы: Макмайкл — 26 (Уилсон), 4:08 — 0:1. Раст — 30 (Койвунен, Грызлик), 4:54 — 1:1. Раст — 31 (бол., Кросби, Койвунен), 27:19 — 2:1. Кросби — 33 (Томасино, Девар), 31:56 — 3:1. Овечкин — 44 (бол., Строум, Дюбуа), 36:56 — 3:2. Хейнен — 9, 48:46 — 4:2. Томасино — 11 (Ракелль, Грызлик), 49:01 — 5:2.
Вратари: Неделькович — Стивенсон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 38 (13+11+14) — 20 (5+12+3).
Наши: Малкин (16.00/3/0), Пономарев (11.06/2/+1) — Алексеев (23.30/2/0), Овечкин (15.07/2/-1).
18 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18 348 зрителей.

Вчера определился соперник «Вашингтона» по первому раунду плей-офф: «Кэпиталз» сыграют с «Монреалем». Но перед этим оставалось провести последний матч регулярного чемпионата.

К нему команды, которым предстоит играть в плей-офф, относятся с большой опаской. Цель, как правило, одна: не получить травму. Так, «Каролина» перед последней игрой с «Оттавой» убрала сразу шесть игроков основы. А вот «Вашингтон» на матч с «Питтсбургом» вышел боевым составом. Не пожалели даже Александра Овечкина.

Противостояние «Питтсбурга» и «Вашингтона» стало культовым для Востока: команды трижды подряд рубились во втором раунде плей-офф и, по сути, разыгрывали между собой попадание в топ-стадии Кубка Стэнли. Казалось, фанаты «пингвинов» должны, мягко говоря, прохладно относиться к Александру Овечкину и его рекорду. Но оказалось совсем иначе.

В одной из рекламных пауз «Питтсбург» на медиакубе поздравил россиянина с рекордом по голам, а болельщики встретили Овечкина овациями. Шок!

После такого Ови не мог завершить встречу без заброшенной шайбы. Все как учили: большинство, щелчок из офиса и 897-я шайба в воротах. В 65 матчах сезона на счету россиянина 73 (44+29) очка.

Несмотря на то что Овечкин пропустил почти месяц из-за травмы, он все равно вошел в пятерку лучших снайперов лиги. Больше него забили только Драйзайтль, Нюландер и Томпсон.

Александр Овечкин и&nbsp;Сидни Кросби, Остон Мэттьюс, Никита Кучеров.«Как Майкл Джордан». Кросби, Мэттьюс и Кучеров говорят о рекорде Овечкина

Больше позитивных моментов для «Вашингтона» сегодня не произошло. «Питтсбург» забросил пять шайб, хлопнув дверью в своем последнем матче сезона.

Без набранных очков со льда ушел Евгений Малкин. У него в этом сезоне лишь 50 (16+34) результативных действий: на 17 меньше, чем годом ранее.

Зато стабильно играет Сидни Кросби. Канадец в последнем матче регулярки набрал 2 (1+1) очка, пробил показатель в 90 результативных действий за сезон и попал в топ-10 лучших бомбардиров.

Теперь «Вашингтон» ожидает «Монреаль» с Иваном Демидовым, а «Питтсбург» — отпуск в теплых странах.

112
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
Читайте также
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Станишич толкнул бол-боя на последних секундах матча Лиги чемпионов
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Популярное видео
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ!
Логинова: «Была бы рада, если Овечкин стал бы амбассадором РУСАДА»
«Я еще не закончил». Овечкин: подарок от Кросби и Малкина, овация и гол в Питтсбурге, итог регулярки
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин завершил регулярный чемпионат НХЛ с 73 очками
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин забил один гол
Овечкин повторил рекорд Хоу по голам за сезон в возрасте 39 лет
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя