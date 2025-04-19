Овечкин, Бобровский или Кучеров: кто выиграет Кубок Стэнли?

Прогнозы авторов «СЭ» на плей-офф НХЛ.

Иван Богун: «Флорида»

Чемпионство бэк-ту-бэк в современной НХЛ — явление не редкое, несмотря на то, что сохранить все части золотого паззла менеджерам практически нереально. Потеряв в межсезонье защитника топ-4 Брэндона Монтура, достойного ролевика Райана Ломберга и элитное дополнение для третьего звена в лице Владимира Тарасенко, «Флорида» не стала исключением, лишившись прошлым летом некоторых частей чемпионской команды. Впрочем, генеральный менеджер «Пантер» Билл Зито на дедлайне сделал все, чтобы снова вернуть парней Пола Мориса в состояние претендентов на Кубок Стэнли, добавив к ним Сета Джонса, Нико Штурма и Брэда Маршана.

«Пантерз» достаточно ровно провели регулярный чемпионат, но забуксовали на его финише, проиграв семь из последних десяти матчах. Однако важно вспомнить, что в концовке им пришлось обходиться без травмированных Мэтью Ткачака и Дмитрия Куликова, а также дисквалифицированного за употребление запрещенных веществ Аарона Экблада.

Зацепи «коты» на этой дистанции хотя бы половину очков, и они могли финишировать первыми в Атлантическом дивизионе, получив преимущество домашнего льда в первом раунде. Но вместо этого действующего чемпиона в первом раунде второй год подряд ждет непредсказуемое дерби штата с «Тампой», которая в состоянии отомстить за прошлогоднее поражение.

Если верить инсайдерам и Морису, получивший повреждение на Турнире четырех наций Ткачак должен вернуться в состав уже к началу плей-офф. В таком случае поход за вторым кубком «Флорида» может начать с одним из сильнейших на бумаге топ-9 в лиге. А вот Экблад сможет помочь команде лишь в третьем матче серии. Как бы то ни было, прямо сейчас у Мориса есть в руках все инструменты, чтобы не только пройти недружелюбного соседа, но и оставить трофей у себя на полке.

Иван Барбашев и Николя Руа. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Михаил Зислис: «Вегас»

Всего два года назад «Вегас» катком прошелся по соперникам и выиграл первый в своей истории Кубка Стэнли. Тогда казалось, что команда в обозримом должна претендовать как минимум еще на пару титулов в обозримом будущем. Однако чемпионское похмелье в прошлом сезоне накрыло «Рыцарей» с головой и они вышли в плей-офф только с восьмой строчки, проиграв «Далласу» в стартовом раунде в семи матчах.

Та история заставила смотреть на ближайшие перспективы «Вегаса» с осторожностью, хотя состав команды не сильно изменился и выглядит максимально сбалансированным. Лидеры, которых не миновали травмы, в нынешнем сезоне пришли в себя и выглядят голодными до новых трофеев. Айкел, Теодор, Пьетранджело, Стоун, Барбашев, Гертл, Хилл — игроки очень приличного уровня. Но самое главное, что «Рыцари» не зависят от настроения пары суперзвезд, обладают отличной глубиной состава и лучшей по именам защитой в лиге. Для команды не проблема перекрыть кислород сильнейшим игрокам соперника за счет высокого темпа и плотных действий по всей площадке.

На стороне «Вегаса» относительно удобная сетка — сначала ее ждет проходимая «Миннесота» (три победы в трех матчах регулярного чемпионата), а потом выживший в жестокой мясорубке «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон». Если команде удастся добраться до финала Кубка Стэнли с минимальными потерями, то она точно будет фаворитом в серии против любого соперника с Востока.

Александр Овечкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Михаил Скрыль: «Вашингтон»

«Вашингтон» — главное открытие сезона-2024/25. Год назад «Кэпиталз» с огромным трудом заползли в плей-офф и закончили кубковый подход в первом раунде. Сейчас Спенсер Карбери не зря входит в группу претендентов на приз лучшему тренеру сезона. За лето молодой специалист невероятно преобразил «Вашингтон». «Столичные» жили не только Великой погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки — они строили команду, которая готова к большим делам в плей-офф. Лидерство в конференции подчеркивает стабильность, с которой «Вашингтон» прошел регулярку. А главное — перед стартом плей-офф команда пережила невероятный выплеск эндорфина, когда Овечкин установил новый снайперский рекорд НХЛ.

В первом раунде «Кэпиталз» получили «Монреаль» — победителя гонки за последнюю строчку уайлд-кард. «Канадиенс» подойдут к плей-офф измученными долгой борьбой за восьмерку. В проходе первого круга не сомневаюсь. Дальше — победитель пары «Каролина» — «Нью-Джерси», который также очевиден. Прямолинейный хоккей «Харрикейнз» тормозит команду в плей-офф не первый год. «Вашингтон» знает, как противостоять «Каролине» — до финала конференции путь предстоит не самый тернистый. В то же время он должен еще серьезнее сплотить «Вашингтон».

«Кэпиталз» сочетают мастерство, опыт и игровую вариативность. Есть вожак Овечкин, знающий, как завоевывать Кубок Стэнли. Есть вратари, которые большую часть регулярки стабильно держали высокий уровень. Есть прогрессирующие Протас и Макмайкл. Есть опытные Строум, Уилсон и Карлсон. Все это складывается в организованную командную работу, в которой нельзя выделить одну тройку, влияющую на результат больше остальных. Так почему бы «Столичным» не повторить успех 2018 года?

Джейк Оттинджер. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Артур Хайруллин: «Даллас»

У «Далласа» и так было все для того, чтобы бороться за Кубок Стэнли. Надежный вратарь Джейк Оттинджер, качественная оборона и одна из трех лучших линий нападения Западной конференции (столько же забили в регулярке «Виннипег» и «Колорадо»). А перед дедлайном генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл добавил к составу защитника Коди Сеси и нападающих Микаэля Гранлунда и Микко Рантанена. За последнего, правда, пришлось отдать перспективного новичка Логана Станковена, но в «Далласе», кажется, решили брать свое сейчас, а не смотреть в будущее.

Средний возраст команды — почти 29 лет, а лидеры атаки Тайлер Сегин, Джэйми Бенн, Мэтт Дюшен и Гранлунд давно перешагнули 30-летний рубеж. Такого шанса, как сейчас, в ближайшие годы может уже не быть. Смущает, правда, травма ключевого защитника Миро Хейсканена — финн пропустит как минимум первый раунд плей-офф. Да и концовку регулярного чемпионата команда завалила. Но запас мастерства у «Далласа» очень высокий, а в плей-офф это всегда играет большую роль.

Два года подряд «Даллас» доходил до финала конференции — стабильность в этом случае как раз показывает класс команды. А ведь она за это время стала только сильнее. Об «Эдмонтоне», которому «Старс» проиграли в прошлом году, такого не скажешь.