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Сегодня, 13:45

Овечкин, Бобровский или Кучеров: кто выиграет Кубок Стэнли?

Розыгрыш Кубка Стэнли-2025 стартует в ночь на 20 апреля
Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеисты Сергей Бобровский, Александр Овечкин и Никита Кучеров
Сергей Бобровский, Александр Овечкин и Никита Кучеров.
Фото Getty Images
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Прогнозы авторов «СЭ» на плей-офф НХЛ.
Кубок Стэнли 2025: пары первого раунда и сетка плей-офф НХЛ в сезоне 2024/2025

Иван Богун: «Флорида»

Чемпионство бэк-ту-бэк в современной НХЛ — явление не редкое, несмотря на то, что сохранить все части золотого паззла менеджерам практически нереально. Потеряв в межсезонье защитника топ-4 Брэндона Монтура, достойного ролевика Райана Ломберга и элитное дополнение для третьего звена в лице Владимира Тарасенко, «Флорида» не стала исключением, лишившись прошлым летом некоторых частей чемпионской команды. Впрочем, генеральный менеджер «Пантер» Билл Зито на дедлайне сделал все, чтобы снова вернуть парней Пола Мориса в состояние претендентов на Кубок Стэнли, добавив к ним Сета Джонса, Нико Штурма и Брэда Маршана.

«Пантерз» достаточно ровно провели регулярный чемпионат, но забуксовали на его финише, проиграв семь из последних десяти матчах. Однако важно вспомнить, что в концовке им пришлось обходиться без травмированных Мэтью Ткачака и Дмитрия Куликова, а также дисквалифицированного за употребление запрещенных веществ Аарона Экблада.

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Зацепи «коты» на этой дистанции хотя бы половину очков, и они могли финишировать первыми в Атлантическом дивизионе, получив преимущество домашнего льда в первом раунде. Но вместо этого действующего чемпиона в первом раунде второй год подряд ждет непредсказуемое дерби штата с «Тампой», которая в состоянии отомстить за прошлогоднее поражение.

Если верить инсайдерам и Морису, получивший повреждение на Турнире четырех наций Ткачак должен вернуться в состав уже к началу плей-офф. В таком случае поход за вторым кубком «Флорида» может начать с одним из сильнейших на бумаге топ-9 в лиге. А вот Экблад сможет помочь команде лишь в третьем матче серии. Как бы то ни было, прямо сейчас у Мориса есть в руках все инструменты, чтобы не только пройти недружелюбного соседа, но и оставить трофей у себя на полке.

Хоккеисты «Вегаса» Иван Барбашев и Николя Руа
Иван Барбашев и Николя Руа.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Михаил Зислис: «Вегас»

Всего два года назад «Вегас» катком прошелся по соперникам и выиграл первый в своей истории Кубка Стэнли. Тогда казалось, что команда в обозримом должна претендовать как минимум еще на пару титулов в обозримом будущем. Однако чемпионское похмелье в прошлом сезоне накрыло «Рыцарей» с головой и они вышли в плей-офф только с восьмой строчки, проиграв «Далласу» в стартовом раунде в семи матчах.

Та история заставила смотреть на ближайшие перспективы «Вегаса» с осторожностью, хотя состав команды не сильно изменился и выглядит максимально сбалансированным. Лидеры, которых не миновали травмы, в нынешнем сезоне пришли в себя и выглядят голодными до новых трофеев. Айкел, Теодор, Пьетранджело, Стоун, Барбашев, Гертл, Хилл — игроки очень приличного уровня. Но самое главное, что «Рыцари» не зависят от настроения пары суперзвезд, обладают отличной глубиной состава и лучшей по именам защитой в лиге. Для команды не проблема перекрыть кислород сильнейшим игрокам соперника за счет высокого темпа и плотных действий по всей площадке.

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На стороне «Вегаса» относительно удобная сетка — сначала ее ждет проходимая «Миннесота» (три победы в трех матчах регулярного чемпионата), а потом выживший в жестокой мясорубке «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон». Если команде удастся добраться до финала Кубка Стэнли с минимальными потерями, то она точно будет фаворитом в серии против любого соперника с Востока.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Михаил Скрыль: «Вашингтон»

«Вашингтон» — главное открытие сезона-2024/25. Год назад «Кэпиталз» с огромным трудом заползли в плей-офф и закончили кубковый подход в первом раунде. Сейчас Спенсер Карбери не зря входит в группу претендентов на приз лучшему тренеру сезона. За лето молодой специалист невероятно преобразил «Вашингтон». «Столичные» жили не только Великой погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки — они строили команду, которая готова к большим делам в плей-офф. Лидерство в конференции подчеркивает стабильность, с которой «Вашингтон» прошел регулярку. А главное — перед стартом плей-офф команда пережила невероятный выплеск эндорфина, когда Овечкин установил новый снайперский рекорд НХЛ.

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В первом раунде «Кэпиталз» получили «Монреаль» — победителя гонки за последнюю строчку уайлд-кард. «Канадиенс» подойдут к плей-офф измученными долгой борьбой за восьмерку. В проходе первого круга не сомневаюсь. Дальше — победитель пары «Каролина» — «Нью-Джерси», который также очевиден. Прямолинейный хоккей «Харрикейнз» тормозит команду в плей-офф не первый год. «Вашингтон» знает, как противостоять «Каролине» — до финала конференции путь предстоит не самый тернистый. В то же время он должен еще серьезнее сплотить «Вашингтон».

«Кэпиталз» сочетают мастерство, опыт и игровую вариативность. Есть вожак Овечкин, знающий, как завоевывать Кубок Стэнли. Есть вратари, которые большую часть регулярки стабильно держали высокий уровень. Есть прогрессирующие Протас и Макмайкл. Есть опытные Строум, Уилсон и Карлсон. Все это складывается в организованную командную работу, в которой нельзя выделить одну тройку, влияющую на результат больше остальных. Так почему бы «Столичным» не повторить успех 2018 года?

Хоккеист «Далласа» Джейк Оттинджер
Джейк Оттинджер.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Артур Хайруллин: «Даллас»

У «Далласа» и так было все для того, чтобы бороться за Кубок Стэнли. Надежный вратарь Джейк Оттинджер, качественная оборона и одна из трех лучших линий нападения Западной конференции (столько же забили в регулярке «Виннипег» и «Колорадо»). А перед дедлайном генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл добавил к составу защитника Коди Сеси и нападающих Микаэля Гранлунда и Микко Рантанена. За последнего, правда, пришлось отдать перспективного новичка Логана Станковена, но в «Далласе», кажется, решили брать свое сейчас, а не смотреть в будущее.

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Средний возраст команды — почти 29 лет, а лидеры атаки Тайлер Сегин, Джэйми Бенн, Мэтт Дюшен и Гранлунд давно перешагнули 30-летний рубеж. Такого шанса, как сейчас, в ближайшие годы может уже не быть. Смущает, правда, травма ключевого защитника Миро Хейсканена — финн пропустит как минимум первый раунд плей-офф. Да и концовку регулярного чемпионата команда завалила. Но запас мастерства у «Далласа» очень высокий, а в плей-офф это всегда играет большую роль.

Два года подряд «Даллас» доходил до финала конференции — стабильность в этом случае как раз показывает класс команды. А ведь она за это время стала только сильнее. Об «Эдмонтоне», которому «Старс» проиграли в прошлом году, такого не скажешь.

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