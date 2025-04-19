Кубок Стэнли-2025, основная информация: команды, даты, пары и сетка, трансляции плей-офф НХЛ
16 клубов НХЛ стартуют в розыгрыше Кубка Стэнли 2025
16 клубов НХЛ стартуют в розыгрыше Кубка Стэнли 2025.
Итоги регулярного чемпионата
Лучшим клубом регулярного чемпионата НХЛ и обладателем Президентского трофея стал «Виннипег». «Джетс» выиграли Центральный дивизион, Западную конференцию и набрали больше всех очков в лиге — 116 в 82 матчах. В Тихоокеанском дивизионе первое место занял «Вегас» (110).
В Восточной конференции и Столичном дивизионе победу одержал «Вашингтон» (111 очков). В Атлантическом дивизионе первое место занял «Торонто» (108).
На «Западе» в плей-офф также вышли: из Центрального дивизиона — «Даллас» (106), «Колорадо» (102), «Миннесота» (97) и «Сент-Луис» (96), из Тихоокеанского дивизиона — «Лос-Анджелес» (105) и «Эдмонтон» (101).
«Миннесота» и «Сент-Луис» дополнили кубковую восьмерку «Запада» как обладатели wild card
(две команды конференции с наибольшим числом очков из числа тех, кто не попал в тройку лучших в своем дивизионе).
На «Востоке» в плей-офф также вышли: в Столичном дивизионе — «Каролина» (99) и «Нью-Джерси» (91), в Атлантическом дивизионе — «Тампа-Бэй» (102), «Флорида» (98), «Оттава» (97) и «Монреаль» (91).
«Оттава» и «Монреаль» дополнили кубковую восьмерку «Востока» как обладатели wild card.
Из клубов Западной конференции в Кубке Стэнли участие не примут: «Калгари», «Ванкувер», «Анахайм», «Сиэтл», «Сан-Хосе» (все — Тихоокеанский дивизион), «Юта», «Нэшвилл», «Чикаго» (все — Центральный дивизион).
Из клубов Восточной конференции в плей-офф не попали: «Детройт», «Баффало», «Бостон» (все — Атлантический дивизион), «Коламбус», «Рейнджерс», «Айлендерс», «Питтсбург», «Филадельфия» (все — Столичный дивизион).
Фото Getty Images
Пары первого раунда
В первом раунде (четвертьфинал конференции) команды с наиболее высоким «посевом» на «Западе» и «Востоке» играют с соперниками с наиболее низким посевом. Так, «Виннипег» проведет серию со вторым обладателем wild card — «Сент-Луисом». Аналогично лучший клуб Восточной конференции «Вашингтон» сыграет с «Монреалем».
Западная конференция
- «Виннипег» — «Сент-Луис».
- «Даллас» — «Колорадо».
- «Вегас» — «Миннесота».
- «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».
Восточная конференция
- «Торонто» — «Оттава».
- «Тампа-Бэй» — «Флорида».
- «Вашингтон» — «Монреаль».
- «Каролина — «Нью-Джерси».
Фото Getty Images
Сетка плей-офф
Во втором раунде (полуфинал конференции) на «Западе» сыграют победители пар «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» и «Вегас» — «Миннесота», «Виннипег» — «Сент-Луис» и «Даллас» — «Колорадо».
Во втором раунде на «Востоке» сыграют победители пар «Вашингтон» — «Монреаль» и «Каролина» — «Нью-Джерси», «Торонто» — «Оттава» и «Тампа» — «Флорида».
Победители второго раунда выйдут в финал конференции. Лучшие клубы по итогам трех раундов плей-офф сыграют в финале Кубка Стэнли.
Даты матчей
НХЛ утвердила время начала четырех матчей каждой серии первого раунда Кубка Стэнли. Для пятой, шестой и седьмой игр, в случае необходимости, решения будут приниматься отдельно.
Расписание матчей (время начала московское)
Западная конференция
«Виннипег» — «Сент-Луис»
- Игра 1: 20 апреля, 1.00. «Виннипег» — «Сент-Луис».
- Игра 2: 22 апреля. 2.30. «Виннипег» — «Сент-Луис».
- Игра 3: 25 апреля. 4.30. «Сент-Луис» — «Виннипег».
- Игра 4: 27 апреля, 20.00. «Сент-Луис» — «Виннипег».
- Игра 5 (при необходимости): 30 апреля — 1 мая. «Виннипег» — «Сент-Луис».
-
Игра 6 (при необходимости): 2-3 мая. «Сент-Луис» — «Виннипег».
- Игра 7 (при необходимости): 4-5 мая. «Виннипег» — «Сент-Луис».
«Даллас» — «Колорадо»
- Игра 1: 20 апреля, 3.30. «Даллас» — «Колорадо».
- Игра 2: 22 апреля, 4.30. «Даллас» — «Колорадо».
- Игра 3: 24 апреля, 4.30. «Колорадо» — «Даллас».
- Игра 4: 27 апреля, 4.30. «Колорадо» — «Даллас».
- Игра 5 (при необходимости): 28-29 апреля. «Даллас» — «Колорадо».
- Игра 6 (при необходимости): 1-2 мая. «Колорадо» — «Даллас».
- Игра 7 (при необходимости): 3-4 мая. «Даллас» — «Колорадо».
«Вегас» — «Миннесота»
- Игра 1: 21 апреля, 5.00. «Вегас» — «Миннесота».
- Игра 2: 23 апреля, 6.00. «Вегас» — «Миннесота».
- Игра 3: 25 апреля, 4.00. «Миннесота» — «Вегас».
- Игра 4: 26 апреля, 23.00. «Миннесота» — «Вегас».
- Игра 5 (при необходимости): 29-30 апреля. «Вегас» — «Миннесота».
- Игра 6 (при необходимости): 1-2 мая. «Миннесота» — «Вегас».
- Игра 7 (при необходимости): 3-4 мая. «Вегас» — «Миннесота».
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
- Игра 1: 22 апреля, 5.00. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».
- Игра 2: 24 апреля, 5.00. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».
- Игра 3: 26 апреля, 5.00. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».
- Игра 4: 28 апреля, 4.30. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».
- Игра 5 (при необходимости): 29-30 апреля. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».
- Игра 6 (при необходимости): 1-2 мая. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».
- Игра 7 (при необходимости): 3-4 мая. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».
Восточная конференция
«Торонто» — «Оттава»
- Игра 1: 21 апреля, 2.00. «Торонто» — «Оттава».
- Игра 2: 23 апреля, 2.30. «Торонто» — «Оттава».
- Игра 3: 25 апреля, 2.00. «Оттава» — «Торонто».
- Игра 4: 27 апреля, 2.00. «Оттава» — «Торонто».
- Игра 5 (при необходимости): 29-30 апреля. «Торонто» — «Оттава».
- Игра 6 (при необходимости): 1-2 мая. «Оттава» — «Торонто».
- Игра 7 (при необходимости): 3-4 мая. «Торонто» — «Оттава».
«Тампа» — «Флорида»
- Игра 1: 23 апреля, 3.30. «Тампа» — «Флорида».
- Игра 2: 25 апреля, 1.30. «Тампа» — «Флорида».
- Игра 3: 26 апреля, 20.00. «Флорида» — «Тампа».
- Игра 4: 28-29 апреля. «Флорида» — «Тампа».
- Игра 5 (при необходимости) 30 апреля — 1 мая. «Тампа» — «Флорида».
- Игра 6 (при необходимости): 1-2 мая. «Флорида» — «Тампа».
- Игра 7 (при необходимости): 3-4 мая. «Тампа» — «Флорида».
«Вашингтон» — «Монреаль»
- Игра 1: 22 апреля, 2.00. «Вашингтон» — «Монреаль».
- Игра 2: 24 апреля, 2.00. «Вашингтон» — «Монреаль».
- Игра 3: 26 апреля, 2.00. «Монреаль» — «Вашингтон».
- Игра 4: 28 апреля, 1.30. «Монреаль» — «Вашингтон».
- Игра 5 (при необходимости): 30 апреля — 1 мая. «Вашингтон» — «Монреаль».
- Игра 6 (при необходимости): 2-3 мая. «Монреаль» — «Вашингтон».
- Игра 7 (при необходимости) 4-5 мая. «Вашингтон» — «Монреаль».
«Каролина» — «Нью-Джерси»
- Игра 1: 20 апреля, 22.00. «Каролина» — «Нью-Джерси».
- Игра 2: 23 апреля, 1.00. «Каролина» — «Нью-Джерси».
- Игра 3: 26 апреля, 3.00. «Нью-Джерси» — «Каролина».
- Игра 4: 27 апреля, 22.30. «Нью-Джерси» — «Каролина».
- Игра 5 (при необходимости): 29-30 апреля. «Каролина» — «Нью-Джерси».
- Игра 6 (при необходимости): 2-3 мая. «Нью-Джерси» — «Каролина».
- Игра 7 (при необходимости) 4-5 мая. «Каролина» — «Нью-Джерси».
Фото Getty Images
Даты финала Кубка Стэнли
Финал Кубка Стэнли 2025 года состоится в июне. Серия завершится не позднее 24 июня по московскому времени.
Россияне в клубах-участниках плей-офф
Российские хоккеисты представлены в 14 из 16 команд Кубка Стэнли-2025.
- «Вашингтон»: Александр Овечкин, Александр Алексеев.
- «Виннипег» Владислав Наместников.
- «Даллас»: Илья Любушкин, Евгений Дадонов.
- «Вегас»: Илья Самсонов, Павел Дорофеев, Иван Барбашев.
- «Каролина»: Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Петр Кочетков, Александр Никишин.
- «Тампа»: Андрей Василевский, Никита Кучеров.
- «Колорадо»: Валерий Ничушкин.
- «Флорида»: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов.
- «Лос-Анджелес»: Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко.
- «Оттава»: Артем Зуб.
- «Эдмонтон»: Василий Подколзин.
- «Монреаль»: Иван Демидов.
- «Миннесота»: Кирилл Капризов, Яков Тренин.
- «Сент-Луис»: Павел Бучневич, Алексей Торопченко.
Фото Getty Images
Кто фаворит плей-офф
Букмекеры считают фаворитами обладателя Кубка Стэнли-2024 «Флориду» и один из лучших клубов Западной конференции «Даллас»: коэффициент на каждую из этих команд составляет 7.00.
Также высоко оцениваются шансы «Эдмонтона» (8.50), «Вашингтона» (9.00), «Вегаса» (10.00) и «Виннипега» (10.00).
Трансляции матчей и где смотреть
Официально трансляции НХЛ в России не реализованы. Прямые эфиры игр появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».
Последние новости и онлайн-трансляции, расписание и результаты матчей, пары и сетку плей-офф, видео и обзоры игр вы можете изучать в разделе НХЛ и хоккейном матч-центре сайта «СЭ».