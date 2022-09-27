Овечкин побьет рекорд Гретцки. Все возможные показатели неумолимо прогнозируют это достижение

7 октября стартует чемпионат НХЛ. Главная его интрига известна всем. Помешать Александру могут только сторонние факторы, которыми в последнее время полна наша жизнь.

Если бы не вирус, голов было бы больше.

Культ цифр давно захватил североамериканский спорт. Статистика — ценный и захватывающий пазл индустрии. Аналитики подсчитывают достижения, к которым стремятся игроки. Главная интрига ближайших сезонов НХЛ — снайперская погоня Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Неудержимая Восьмерка «Вашингтона», вопреки списавших нападающего скептикам, продолжает кошмарить вратарей соперников. Форвард сохраняет солидную результативность на закате карьеры, несмотря на возраст и накопившиеся болячки.

Сравнение результативности Уэйна Гретцки и Александра Овечкина.

Новое соглашение, подписанное прошлым летом с «Кэпиталз», — прямая демонстрация веры в сверхспособности и спортивное долголетие россиянина. За четыре сезона капитану «Вашингтона» осталось 114 раз зажечь фонарь за воротами соперников, чтобы догнать легенду канадского хоккея. 115-й точный бросок вознесет Овечкина на вершину снайперского олимпа НХЛ.

Марафонскую дистанцию Александра спутал коронавирус. Сезон-2020/21 сократили до 54 матчей, а за год до этого чемпионат завершили досрочно. Разбушевавшийся вирус уберег соперников от 39 игр против Овечкина. Славящийся двужильностью форвард за карьеру пропустил считаное количество матчей из-за травм или дисквалификаций. В Америке Александра прозвали Русской Машиной, которая никогда не ломается. Невзирая на разные факторы, Александр продолжает творить историю и следует феноменальному графику голов. В прошлом сезоне 36-летний нападающий забросил 50 шайб за 77 матчей. Это четвертый результат в лиге после Остона Мэттьюса (60), Леона Драйзайтля (55) и Криса Крайдера (52).

50 голов Овечкина, забитых в регулярке-2021/22, — второй показатель по результативности за последние семь сезонов. На одну шайбу больше Александр забросил четыре года назад — в постчемпионском для «Вашингтона» сезоне-2018/19. Возраст не мешает нападающему издеваться над голкиперами и приближаться к рекорду Гретцки. Овечкин обрел дзен на льду и открыл офис в левом круге вбрасываний, откуда отправляет шайбы в сетку могучими бросками в касание.

Результативность Александра Овечкина в последних семи сезонах.

Чтобы побить достижение Гретцки, Александру осталось отличиться 115 раз. В каждом из четырех сезонов, оставшихся по контракту с «Вашингтоном», Овечкину надо забивать минимум по 29 голов. Смешные цифры для великого снайпера, который стабильно приближался или покорял полтинник за регулярку.

Предположим, НХЛ сохранит формат регулярки из 82 матчей. Тогда Александру потребуется забивать по голу в трех играх. Сделаем поправку на возраст, регрессию и возрастающий уровень сопротивления. Александр, как бы этого ни хотелось фанбазе «Кэпиталз», не молодеет. Травмы имеют накопительный эффект. Отбегать четыре полноценные регулярки будет проблематично. Однако в НХЛ достаточно примеров, когда сорокалетние хоккеисты оставались конкурентоспособными и держали уровень лиги.

Яромир Ягр, недавний оппонент Александра в снайперской гонке, играл в НХЛ до 45 лет. 43-летний бородач Джо Торнтон, который отбегал прошлый сезон за «Флориду», не собирается завязывать с хоккеем и тренируется со швейцарским «Давосом». А «Сан-Хосе» выразил заинтересованность в новом контракте с неувядающим форвардом. Каждый организм индивидуален, но практика показывает, что спад накрывает ветеранов после сорока лет. У Овечкина, которому в сентябре исполнилось 37, есть еще три года, чтобы приблизиться к Гретцки перед заключительным сезоном за «Вашингтон» по текущему контракту.

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Впрочем, не исключаю, что «Кэпиталз» продлят соглашение с легендой, если Александр не уложится до 2026 года. Никто не застрахован от новой волны пандемии или неожиданно возникшего локаута. Полагаю, для «Вашингтона» снайперская гонка Овечкина — не менее значимое событие, чем для самого хоккеиста.

Покорение рубежа великого Гретцки приумножит вклад россиянина в историю франшизы и идеально закольцует сюжет с выбором на драфте в далеком 2004 году. Александр в 37 лет остается фронтменом «Вашингтона». Овечкин, будучи капитаном, подарил «Столичным» первый Кубок Стэнли. И в качестве благодарности владелец клуба Тед Леонсис сделает все, чтобы местный любимец подвинул Уэйна Гретцки. Близость рекорда только усиливает страсть к покорению отметки, которая каких-то лет пять назад казалась немыслимой. До ближайшего конкурента — Горди Хоу — остался 21 гол.