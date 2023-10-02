Многих русских игроков годами не пускают в НХЛ. Почему это происходит?

Михаил Мальцев выставлен на драфт отказов, Василий Подколзин, Ярослав Аскаров и многие другие отправлены в фарм-клубы.

В воскресенье на драфт отказов выставлен нападающий Михаил Мальцев, чуть позже в фарм-клуб «Ванкувера» отправили Василия Подколзина. В ночь на понедельник в АХЛ поехали форварды Федор Свечков, Егор Афанасьев и вратарь Ярослав Аскаров. Под вопросом положение Дмитрия Воронкова. Во время выставочных матчей он скатился с первого де четвертого звена с невнятным игровым временем. Так что это? Гонения или объективная оценка российских игроков?

Конечно же, последнее.

Мальцев

Все эти истории нельзя объединить в одну, у каждого своя ситуация. Этим летом все уговаривали Михаила Мальцева вернуться в КХЛ. Было же понятно, что шансов в Северной Америке нет. Еще какие-то варианты были в «Дэвилз» (но в том, который не боролся за место в плей-офф), однако обмен в «Колорадо» поставил крест на будущем хоккеиста.

Так вот контракт с «лавинами» завершился, а вместо того, чтобы подписывать неплохой договор со «Спартаком», Михаил все тянул и наконец нашел вариант за океаном. Но такой, от которого схватились за голову даже его товарищи. В «Лос-Анджелесе» не было мест для форварда, который потенциально хочет играть в топ-6, но не обладает навыками игры в нижних звеньях. Плюс Михаил подписал двустороннее дешевое соглашение и моментально стал первым кандидатом на отчисление после тренировочного лагеря.

Так и произошло. Мальцев старательно действовал в выставочных матчах команды, отдавал передачи, но шансов у него не было. Теперь придется думать, что же делать дальше. Ехать в фарм и ждать шанса в «Онтарио» или воспользоваться пунктом в контракте и вернуться в КХЛ? Сам Михаил размышляет, ждет чуда, вдруг кто-то его возьмет в свой клуб. Но, кажется, Мальцев теряет время.

Михаил Мальцев. Фото ХК «Колорадо Иглз»

Подколзин

С Василием Подколзиным другая проблема. Талантливый парень, первый раунд драфта НХЛ провел только один неплохой сезон. А потом что-то с ним случилось. Зная хоккеиста, мы отметаем любую мысль по поводу снижения требований к себе. Наоборот, Подколзин уж слишком серьезно относится к хоккею и слишком много думает, если что-то не получается. Семья, ребенок должны были его отвлечь, но этого не произошло. Конечно, тут еще и тренерские идеи не помогали. Подколзина пробовали на неродном фланге, чуть ли не ставили в центр и ждали, что он внезапно станет прежним: мощным, силовым и нацеленным на ворота форвардом. У Подколзина не получалось, он переживал, а на льду становилось только хуже.

По-хорошему, Василию бы попроситься в аренду, в КХЛ, но тут есть сложности. Уезжал он из СКА, возвращаться туда — снова оказаться в ротации. Агент Подколзина должен договариваться об обмене, хотя бы скрытом, типа поездки в Сочи или в Балашиху, да, возможно, и в «Амур» под гарантии, чтобы если что, то права вернутся в Санкт-Петербург. Мы, конечно, что-то незаконное предлагаем, но и выбора уже нет. В фарме Василий потухнет, а если ссылка в пригород Ванкувера затянется, то он просто не выберется.

Егор Афанасьев. Фото Соцсети

Остальные

Что касается троицы из «Нэшвилла», то там ближе всего к основе Егор Афанасьев, но рассчитывать на гарантированное место в составе он не сможет. Так, редкие вызовы, кто-то травмирован или что-то случилось. Федору Свечкову нечего делать в НХЛ, вряд ли он даже в АХЛ заиграет в этом сезоне. Слишком много проблем как с «физикой», так и с пониманием игры в другой лиге. Правда, я слышал, что «хищники» верят в Федора, собираются его развивать, но сколько времени на это понадобится? Свечков уехал из «Спартака», а представляете, сколько бы он играл сейчас, особенно когда травму получил Бурмистров и не совсем здоров Морозов? Думать надо.

Про Ярослава Аскарова скажу одно. Не только нас смущает его эмоциональность и «особенность». Все эти клипы в Tik-Tok раздражают и руководство клуба. Делай что хочешь, конечно, но сначала на льду докажи, что ты мастер, сосредоточься на хоккее.

Дмитрий Воронков получит еще одну возможность проявить себя в ночь на вторник. Но в Северной Америке отмечают, что при габаритах он немного «деревянный», а быть тем, кем он был в «Ак Барсе», явно не получится. Тут как бы в тафгая не превратиться.

А еще уехал в фарм Богдан Тринеев, и у него шансов еще меньше, чем у перечисленных игроков. Под вопросом будущее в НХЛ Егора Соколова, даже Григорий Денисенко растерял свои висты. Ему дают шансы, но ничего не получают в ответ.

Так какая мораль? Она простая. Некоторые хоккеисты, отправляясь за океан, живут в каком-то своем мире. Думают, что их там ждут, а агенты, друзья-прилипалы и представители североамериканских клубов внушают им, что они — будущие звезды. Но это не так. И немногие хотят слышать правду, так что легко губят себя в АХЛ, теряя время.

Уезжать надо, как Капризов, Панарин, да хотя бы как Кирилл Марченко. И у последнего-то негарантированное место в основе (хотя шансов очень много). Не все, к сожалению, могут объективно взглянуть на ситуацию. Придется брать подписку на АХЛ. Там интересней.