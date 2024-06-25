Тренер «Флориды» был близок к межгалактическому провалу. Он шел к Кубку Стэнли 26 сезонов

Канадский специалист Пол Морис стал настоящей легендой.

Величие в спорте бывает разным и, как и другие жизненные ценности, познается в сравнении. Можно быть великими, как Картер Верхаге или Владимир Тарасенко, которые выиграли Кубок Стэнли с разными командами. А можно записать в пассив очередной проигранный финал (уже четвертый!), как невезунчик Кори Перри. Главный тренер «Флориды» Пол Морис был близок к провалу межгалактического масштаба. Надо сильно постараться, чтобы проиграть в финале, ведя по ходу серии 3-0. Гипотетическое поражение «Эдмонтону» стало бы третьим в карьере опытного тренера. Но один из самых побеждающих наставников в истории НХЛ сохранил лицо и все-таки привел «Флориду» к первому чемпионству.

К 57 годам Морис заработал статус тренерской легенды НХЛ. Свой путь канадец начал в далеком 1995 году, сменил шесть команд и, несмотря на неудачи в плей-офф, оставался востребован. Количество матчей в лиге говорит само за себя. По победам Морис уступает только титанам тренерской мысли: Скотти Боумэну, Джоэлю Кенневиллю и Барри Тротцу. Теперь старина Пол вошел в клуб тренеров — обладателей Кубка Стэнли.

Фото USA Today Sports

К трофею Морис добирался 26 сезонов и потратил 1985 матчей. Это рекордная дистанция для тренеров в НХЛ. Два прошлых финала — с «Каролиной» в 2002-м и «Флоридой» в 2023-м — канадец проиграл. Можно только предполагать, какие чувства испытывал Пол, когда серия с «Эдмонтоном» вышла из-под контроля и затянулась до седьмого матча. В историю, как известно, можно войти, а можно вляпаться. Так вот, проиграй Морис «Ойлерз» и отдай серию, ведя 3-0, тренер «Флориды» именно что вляпался бы в трагикомический сюжет.

Полагаю, похожие чувства Морис испытывал в последние годы работы в «Виннипеге». Не каждый день тренер сам просит отставку. Пол решился на такой шаг, эмоционально выгорев и потеряв связь с командой. Канадец сравнивал «Джетс» с тяжелым камнем, который он устал толкать в гору. Худшее для тренера — осознание, что ты не можешь расшевелить команду, погрязшую в болоте. Так произошло в «Виннипеге» с токсичными личностями в раздевалке. Руководство клуба провело с Морисом несколько встреч и пыталось сохранить его в штабе, но Пол решение не поменял. После отставки тренер сказал, что «Джетс» нужен «новый голос, чтобы выйти на новый уровень». Кажется, нового вызова в карьере тогда заждался и сам Морис.

Пол Морис празднует победу с генменеджером «Флориды» Биллом Зито. Фото USA Today Sports

Вакантное место «Флориды» манило многих специалистов, но «Пантерз» выбрали опытного Мориса. Генменеджер Билл Зито рисковал: с одной стороны, он пригласил в клуб одного из самых побеждающих тренеров в истории лиги, а с другой — специалист никогда не выигрывал Кубок Стэнли и лишь однажды выходил в финал. С «Пантерз» Пол показал потрясающий результат. Два года подряд команда из Санрайза вышла в финал и в серии с «Эдмонтоном» добыла для франшизы первый кубок. А Морис избавился от давнего клейма неудачника.

Карьера Пола заслуживает создание документального фильма. Помимо долгих лет в НХЛ, Морис успел поработать в КХЛ. В сезоне-2012/13 канадец возглавил магнитогорский «Металлург», куда во время локаута приехали Евгений Малкин, Сергей Гончар, Николай Кулемин и Райан О'Райлли. Все, что построил в команде Морис, рухнуло после того, как звезды вернулись в свои клубы. «Металлург» позорно вылетел в первом раунде плей-офф. Тренер задержался в России всего на год. Уже в сезоне-2013/14 началась история Мориса как главного в «Виннипеге». Сменив столько команд, лиг и стран, Морис так и не добирался до большого трофея. И спустя 26 сезонов в НХЛ интеллигентный Пол все-таки выиграл Кубок Стэнли. Он как никто другой заслужил этот очаровывающий момент поднятия кубка над головой.