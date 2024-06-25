«Проклятье Дрейка» опять в действии. Рэпер поставил полмиллиона на «Эдмонтон»

Сегодня, 16:10
Канадский рэпер Дрейк — один из самых известных лудоманов мира. Обри Грэм (настоящее имя исполнителя) регулярно загружает огромные суммы — обычно это сотни тысяч долларов — на самые яркие спортивные события. Но примечательно даже не это. Те, на кого он ставит, практически всегда проигрывают — даже появился термин «проклятье Дрейка».
Вот лишь краткий список «достижений» — преимущественно из UFC. В 2022 году Обри загрузил 275 тысяч долларов на то, что Масвидаль победит Колби Ковингтона — тот проиграл. Дальше была ставка в 427 тысяч долларов на Джастина Гетджи — но Чарльз Оливейра оказался сильнее. Потом наступила «белая полоса» — Исраэль Адесанья оправдал ставку в 136 тысяч долларов.
Дальше было еще круче — Дрейк поставил больше 2 миллионов долларов на победы Пимблетта и Маккэнна на UFC Fight Night 208, и ставка зашла, принеся канадцу больше 3 миллионов долларов выигрыша.
Но удача закончилась. Дрейк потерял 400 тысяч долларов на поединке Камару Усмана и Леона Эдвардса, 2 миллиона долларов (и потом еще 500 тысяч) на Исраэле Адесанье, 700 тысяч на бое Стрикленда и Дю Плесси. Поединок Логана Пола и Фьюри разорил канадца на 400 тысяч долларов, Джейка Пола и Нейта Диаза — на 250 тысяч.
Дрейк не ограничивается только ММА — он проигрывает свои деньги во многих видах спорта. В 2022 году Обри собрал экспресс — поставил 600 тысяч на победу «Барселоны» в класико и успех «Арсенала» в матче с «Лидсом». Экспресс не зашел из-за каталонцев.
Кроме того, Дрейк ставит на хоккей, баскетбол, американский футбол и так далее. И тоже часто проигрывает. Конечно, не всегда (согласно некоторым подсчетам, рэпер идет примерно 50/50), но запоминаются именно его неудачные ставки. Кстати, иногда хватает даже совместной фотографии или просто самого факта поддержки от Дрейка — от этого пострадали Макгрегор, Обамеянг, Санчо и десятки других спортсменов... Доходило до смешного — тренер Конора угрожал пинками выгнать Дрейка, если тот еще когда-нибудь попробует приблизиться к ирландцу перед боем.
Теперь проклятье канадца снова в действии. Дрейк поставил по 500 тысяч долларов на чемпионство «Далласа» в НБА и «Эдмонтона» в НХЛ. И что же случилось? Титул в баскетболе взял «Бостон», а в хоккее первый в своей истории кубок Стэнли завоевала «Флорида».
Кажется, «Пантерам» стоит поблагодарить Дрэйка и отправить ему какой-нибудь презент, ведь они были на грани оглушительного провала. Выиграв три стартовые встречи, «Флорида» проиграла три последующие и довела дело до седьмого матча. Благо у «Пантер» за спиной была подстраховка не менее уникального рэпера.