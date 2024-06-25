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Сегодня, 16:10

«Проклятье Дрейка» опять в действии. Рэпер поставил полмиллиона на «Эдмонтон»

Дрейк поставил 500 тысяч долларов на победу «Эдмонтона» в Кубке Стэнли
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Дрейк, хоккеисты «Эдмонтона» после поражения от «Флориды».
Фото Global Look Press, USA Today Sports
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«Нефтяники» проиграли.

Канадский рэпер Дрейк один из самых известных лудоманов мира. Обри Грэм (настоящее имя исполнителя) регулярно загружает огромные суммы обычно это сотни тысяч долларов на самые яркие спортивные события. Но примечательно даже не это. Те, на кого он ставит, практически всегда проигрывают даже появился термин «проклятье Дрейка».

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Вот лишь краткий список «достижений» преимущественно из UFC. В 2022 году Обри загрузил 275 тысяч долларов на то, что Масвидаль победит Колби Ковингтона тот проиграл. Дальше была ставка в 427 тысяч долларов на Джастина Гетджи но Чарльз Оливейра оказался сильнее. Потом наступила «белая полоса» Исраэль Адесанья оправдал ставку в 136 тысяч долларов.

Дальше было еще круче Дрейк поставил больше 2 миллионов долларов на победы Пимблетта и Маккэнна на UFC Fight Night 208, и ставка зашла, принеся канадцу больше 3 миллионов долларов выигрыша.

Репер Дрейк.
Дрейк.
Фото Global Look Press

Но удача закончилась. Дрейк потерял 400 тысяч долларов на поединке Камару Усмана и Леона Эдвардса, 2 миллиона долларов (и потом еще 500 тысяч) на Исраэле Адесанье, 700 тысяч на бое Стрикленда и Дю Плесси. Поединок Логана Пола и Фьюри разорил канадца на 400 тысяч долларов, Джейка Пола и Нейта Диаза на 250 тысяч.

Дрейк не ограничивается только ММА он проигрывает свои деньги во многих видах спорта. В 2022 году Обри собрал экспресс поставил 600 тысяч на победу «Барселоны» в класико и успех «Арсенала» в матче с «Лидсом». Экспресс не зашел из-за каталонцев.

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Кроме того, Дрейк ставит на хоккей, баскетбол, американский футбол и так далее. И тоже часто проигрывает. Конечно, не всегда (согласно некоторым подсчетам, рэпер идет примерно 50/50), но запоминаются именно его неудачные ставки. Кстати, иногда хватает даже совместной фотографии или просто самого факта поддержки от Дрейка от этого пострадали Макгрегор, Обамеянг, Санчо и десятки других спортсменов... Доходило до смешного тренер Конора угрожал пинками выгнать Дрейка, если тот еще когда-нибудь попробует приблизиться к ирландцу перед боем.

Вратарь &laquo;Флориды&raquo; Сергей Бобровский со&nbsp;своими болельщиками.

Теперь проклятье канадца снова в действии. Дрейк поставил по 500 тысяч долларов на чемпионство «Далласа» в НБА и «Эдмонтона» в НХЛ. И что же случилось? Титул в баскетболе взял «Бостон», а в хоккее первый в своей истории кубок Стэнли завоевала «Флорида».

Кажется, «Пантерам» стоит поблагодарить Дрэйка и отправить ему какой-нибудь презент, ведь они были на грани оглушительного провала. Выиграв три стартовые встречи, «Флорида» проиграла три последующие и довела дело до седьмого матча. Благо у «Пантер» за спиной была подстраховка не менее уникального рэпера.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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