Несметные миллионы на 8 лет. Скромный «Баффало» решил завалить деньгами своего защитника

Швед Расмус Далин подписал с «Сэйбрз» новый суперконтракт.

За день до старта регулярного чемпионата сногсшибательная новость пришла из Баффало. Защитник Расмус Далин продлил контракт с «Сэйбрз» на восемь лет с ежегодной зарплатой 11 миллионов долларов. Соглашение начнет действовать с сезона-2024/25. По общей сумме это самая дорогая сделка за более чем полувековую историю клуба. Из коллег по амплуа больше шведа сейчас получает лишь его соотечественник Эрик Карлссон (11,5 миллиона) и столько же — канадец Дрю Даути (11). Однако они подписывали свои нынешние соглашения в более зрелом возрасте, имея за спиной «Норрис Трофи», титулы (в случае с Даути), выход в финал Кубка Стэнли (у Карлссона).

А чем может похвастаться Далин к своим 23 годам? За пять лет, которые он провел в «Баффало», команда ни разу не вышла в плей-офф. Только в минувшем сезоне она всерьез обозначила борьбу за попадание в кубковую восьмерку. Швед играл великолепно на обеих сторонах площадки, часто доминируя в атаке, и заставил вспомнить о тех авансах, которые ему выдали пять лет назад, когда он был выбран на драфте под первым номером.

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Однако даже в голосовании на приз лучшему защитнику Далин стал лишь шестым. В его активе есть два участия в Матчах звезд. Но по-настоящему элитным защитником его считать немного преждевременно. Этот уровень надо удержать на дистанции в два-три года как минимум. Большие деньги — всегда риск. Случай с Далином не исключение, но он отлично вписывается в общую картину мироздания НХЛ. На своих лидерах там не экономят, и менеджеры готовы расшибиться в лепешку, лишь бы их удержать у себя как можно дольше.

Нынешняя сумма кажется завышенной. Но шведу всего 23 года, он только начал выходить на пик своих возможностей, и в обозримом будущем потолок зарплат должен только расти. По схожей траектории развивался еще один его соотечественник — Виктор Хедман из «Тампы».

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Надо учитывать еще один фактор. Серый и не слишком уютный Баффало далеко не Флорида с ее мягким климатом и налоговым раем. Удержать лучших игроков в клубе, тем более надолго, можно только за счет переплаты.

Обсуждение условий сделки заняло несколько месяцев, поэтому не сложно понять облегчение всех причастных, включая генерального менеджера Кевина Адамса. За год с небольшим он проделал огромную работу, сохранив на долгий срок четырех ключевых игроков. Ранее были продлены соглашения на семь лет с ведущими центрфорвардами команды Тэйджем Томпсоном и Диланом Казинсом, а также защитником Маттиасом Самуэльссоном. Костяк, с которым можно идти дальше, определен. Самому старшему из них, Томпсону, всего 25 лет. Осталось договориться о продлении контракта с молодым защитником Оуэном Пауэром, выбранным под первым номером на драфте-2021, и в будущее можно смотреть с большой долей оптимизма.