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Сегодня, 11:00

«Рейнджерс» оформили дикий камбэк, а Панарин получил травму

Нападающий «Рейнджерс» Панарин получил травму в предсезонном матче НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Артемий Панарин.
Фото Getty Images
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«Нью-Йорк Рейнджерс» перевернули ход выставочного матча с «Айлендерс».

На второй матч предсезонки «Рейнджерс» вышли практически в оптимальном составе: тут и Игорь Шестеркин, который никак не может решить контрактный вопрос c клубом, и тройка Панарин — Трочек — Лафренье, отыгравшая без замен весь прошлый сезон.

Игра с «Айлендерс» получилась огненной. На второй перерыв «Рейнджерс» уходили при 0:3, а за шесть минут до конца горели 1:4, но все равно умудрились такую игру выиграть, причем в основное время.

Правда, когда «Рейнджерс» издевались над обороной соперника, на льду уже не было Артемия Панарина. В третьем периоде он сыграл лишь две смены — больше не смог из-за травмы нижней части тела. Главный тренер Лавиолетт отметил, что россиянин еще проходит обследование, поэтому в данный момент неизвестно, насколько повреждение является серьезным.

Александр Овечкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин. Кучеров — на вершине, Панарин обошел Капризова, Овечкин удержался в топ-20: россияне среди лучших форвардов НХЛ

Велика вероятность, что в клубе решили просто перестраховаться. Обнадеживает и тот факт, что в телетрансляцию не попадали моменты, где можно было бы увидеть, как именно Артемий получил травму. То есть вряд ли с Панариным случилось что-то ужасное.

Также вместе с россиянином на обследование уехал защитник Райан Линдгрен, закончивший игру вообще после двух смен.

Как отметились наши? И Игорь Шестеркин, и Семен Варламов сыграли лишь половину матча. Варламов свои ворота оставил неприкосновенными, отразив десять из десяти бросков по своим воротам, а Шестеркин дважды пропустил после 18 бросков в створ.

Мощную нагрузку получил защитник «Айлендерс» Александр Романов: ему доверили почти 24 минуты игрового времени. Больше него сыграл только Ноа Добсон (невероятные 27 минут).

Встреча завершилась победой «Рейнджерс» (6:4). Пять шайб команда умудрилась забросить за последние шесть минут матча. Еще более удивителен факт, что всего за 140 секунд до конца матча «Рейнджеры» уступали 2:4.

Определенно, не подтащил второй вратарь «Айлендерс» Хенрик Тикканен. Ну куда ему в основу при живых Сорокине и Варламове?

Артемий Панарин
Хоккей
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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