Шестеркин вернулся — но «Рейнджерс» проиграли худшей команде НХЛ. Скоро вслед за капитаном выгонят и тренера?

Такими темпами ньюйоркцы скоро покинут зону плей-офф.

«Рейнджерс» за последнюю неделю пережили несколько важных событий. Сперва ньюйоркцы обменяли Джейкоба Трубу. Американец, несколько лет державший раздевалку и носивший капитанскую литеру, перешел в «Анахайм». Расчистка платежки помогла генменеджеру Крису Друри закрыть стратегически важный вопрос — продление контракта с Игорем Шестеркиным.

Вратарь подписал новое соглашение, по которому за 8 лет заработает 92 миллиона долларов, тем самым стал самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ. Действия Друри по ростеру наложились на тяжелый период «Рейнджерс». Команда Питера Лавиолетта откатилась на восьмое место на «Востоке» и по-прежнему не может выбраться из кризиса.

Последние результаты дали мнимую надежду, что они постепенно выкарабкиваются из ямы. Пятиматчевая серия поражений прервалась после натужной победы над «Монреалем», а после непродолжительной паузы был обыгран «Питтсбург». Все это оказалось разовыми всплесками. Поражение «Сиэтлу» в суперрезультативном матче (5:7) «Рейнджерс» приняли без Шестеркина. Игорь пропустил матч по уважительной причине — рождение ребенка. Вратарь вернулся против «Чикаго», но и в этой игре продолжились прежние мучения, только теперь матч получился низовым и не принес много голов.

В тяжелое для команды время особенно достается ее лидерам. Мика Зибанежад хоть и набирал очки четыре матча подряд, но все равно попал под огонь критики. Шведский форвард — худший в «Рейнджерс» по показателю полезности (минус 15). В матче с «Блэкхокс» к первому пропущенному голу привела потеря Зибанежада. Мика неудачно вывел шайбу из зоны, подарив ее сопернику.

Тайлер Бертуцци свой шанс не упустил. Второй гол «Чикаго» пришел на контратаке. Хозяева были наказаны за провал в обороне, а Шестеркину откровенно не повезло. Пытаясь отразить бросок Тайлера Холла на перемещении, Игорь закинул шайбу клюшкой в свои ворота.

Кого стоит похвалить у «Рейнджерс», так это Уилла Кулле. 22-летний канадец идет вторым по очкам в команде среди нападающих, уступая только Артемию Панарину. Правда, не забивал форвард давно — с 26 ноября, когда оформил дубль с «Сент-Луисом». Сегодня именно шайба Кулле в меньшинстве осталась единственной в исполнении «Рейнджерс». Летом у Уилла истекает соглашение, и руководству предстоит увеличить зарплату канадца, если он не растеряет бомбардирский темп в течение сезона. Контрактный год Кулле проводит как надо.

Игровые проблемы «Рейнджерс» никуда не делись. По-прежнему не покидает ощущение, что Лавиолетт потерял контроль над командой — поэтому она выдает такие разные матчи, как с «Сиэтлом», когда ввязалась в перестрелку, и с «Чикаго», когда вымучила один гол. Сегодня хозяева безобразно провели третий период, совершив всего шесть бросков в створ, когда имели реальные шансы хотя бы перевести матч в овертайм. Ничего не придумали они и в концовке, пытаясь устроить финальный штурм. «Рейнджерс» выглядели обреченными даже против аутсайдера Западной конференции, который недавно сменил главного тренера.

Когда кризис усугубился, усилились разговоры о потенциальных обменах лидеров. Отказ от Трубы не принес мгновенного эффекта. Видимо, не обойтись без новых решительных мер, чтобы вытащить команду из болота. Уже завтра, когда сыграют прямые конкуренты, «Рейнджерс» могут лишиться места в плей-офф. Если просвет так и не наступит, следующим может покинуть клуб сам Лавиолетт.