Панарин впервые за месяц набрал больше одного очка. Но «Рейнджерс» не помогло и это

Команда из Нью-Йорка уступила «Далласу».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Даллас» — 4:5 ОТ (3:2, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Лафренье — 10 (Панарин, Линдгрен), 6:56 — 1:0. Трочек — 12 (Борген, Панарин), 9:55 — 2:0. Лафренье — 11 (Панарин, Трочек), 11:24 — 3:0. Дюшен — 16 (Линделл), 12:57 — 3:1. Дадонов — 11 (бол., Бурк, Харли), 15:56 — 3:2. Робертсон — 10 (Дадонов, Хинтц), 33:14 — 3:3. Трочек — 13 (бол., Зибанежад, Фокс), 52:56 — 4:3. Харли — 6 (Стил), 57:21 — 4:4. Бенн — 11 (бол., Робертсон, Харли), 62:17 — 4:5.

Вратари: Куик — Эттингер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (8+9+8+0) — 39 (19+9+10+1).

Наши: Панарин (22.58/2/+2) — Дадонов (15.12/2/0), Любушкин (6.39/0/0).

8 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17 528 зрителей.

«Рейнджерс» на протяжении уже двадцати матчей не похож на претендента на Кубок Стэнли, коим был еще в начале сезона. Сейчас команда из Нью-Йорка бьется за то, чтобы не занять последнее место «Востока», с «Баффало». Более унизительного положения для контендера представить сложно.

Артемий Панарин, как настоящий лидер «Рейнджерс», поплыл вместе со всем коллективом. Причем нельзя сказать, что он был совсем ужасен: какие-то очки россиянин все-таки набирал. Но была главная проблема — никак не получилось сделать более одного результативного действия за игру на протяжении месяца. И вот удалось.

В самом начале матча «Рейнджерс» вновь стали похожими на самих себя. Правда, боль всех фанатов команды в том, что это продлилось всего пять минут, в течение которых первое звено закинуло сразу три шайбы.

Дубль оформил Алексис Лафренье, который после подписания нового контракта на семь лет по 7,45 миллиона долларов вновь стал собой из первых сезонов. Еще одна шайба на счету Трочека. Но главное — три ассиста Артемия Панарина.

Сейчас россиянин в лучшем случае идет по графику в 90 очков за регулярку. Для сравнения: в прошлом сезоне было 120. И партнеры никак не помогают, скорее наоборот. У Лафренье только что был отрезок из 12 матчей, в которых он сделал один ассист. У Трочека с результативными действиями тоже все гораздо хуже, чем год назад.

После такого старта матча «Рейнджерс» вновь потухли. Уже к середине матча счет стал равным — 3:3. Дважды отличился Евгений Дадонов (гол + пас). В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 19 (11+8) очков в 39 матчах.

Дело дошло до овертайма, где «Даллас» все-таки дожал «Рейнджерс». Но команда из Нью-Йорка балл-то заработала, благодаря чему поднялась на 14-е место на «Востоке». Но не все так печально: до зоны плей-офф всего четыре очка, а играть еще половину регулярки.