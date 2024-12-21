Панарин вернулся, Шестеркин отразил 41 бросок. «Рейнджерс» наконец-то показали хороший хоккей

А хулиган Мэтт Ремпе традиционно получил штраф до конца игры.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Рейнджерс» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Хинтц — 14 (Лундквист, Робертсон), 1:46 — 1:0. Смит — 7 (мен.), 10:44 — 1:1. Трочек — 9 (Фокс, Панарин), 15:20 — 1:2. Крайдер — 11 (п.в., Куилль, Трочек), 57:54 — 1:3.

Вратари: Эттингер (57:04 — 57:54) — Шестеркин.

Штраф: 8 — 29.

Броски: 42 (9+18+15) — 30 (14+11+5).

Наши: Дадонов (9.18/0/-2), Любушкин (13.48/0/0) — Панарин (17.25/3/+1).

21 декабря. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Прошел уже почти месяц с того момента, как «Рейнджерс» начали падать в пропасть. За это время они обменяли капитана Джейкоба Трубу, а недавно пришла очередь второго номера драфта-2019 — Каапо Какко. Видимо, именно в Какко были все проблемы Нью-Йорка. Как иначе объяснить качество хоккея, которое они наконец-то показали? Но отставим шутки и скажем серьезно: уровень игры был на порядок выше, чем весь предыдущий месяц. Это 15-й матч команды после начала спада. И всего четвертая победа за это время. Правда, предыдущие три выигрыша были против полуживых «Канадиенс», «Питтсбурга» и «Баффало». Потому нынешний «Даллас» — первый достойный соперник, которому парни с Бродвея дали бой.

Проблемы «Рейнджерс» были особенно видны в последних двух играх. Стоит отметить, что оба раза не играл Артемий Панарин. Россиянин оказался вне заявки в матчах с «Сент-Луисом» и «Нэшвиллом». Причина — травма верхней части тела. И хотя Артемию в этом сезоне пока далеко до результативности Кучерова или Капризова, которые редко уходят со льда без двух и более очков, игра «Рейнджерс» без него смотрится тускло. Возвращение россиянина на лед в первую очередь отозвалось креативными обострениями и опасными бросками, в том числе в большинстве.

«Рейнджерс» не смогли сами забросить по правилам на первых секундах и через одну смену пропустили в свои ворота. Правда, опять с нарушением. Так, за первую минуту матча судьи отменили сразу два гола. Однако вскоре «Даллас» все же открыл счет — в конце второй минуты первого отрезка отличился Роопе Хинтц.

Начало первого периода получилось чрезвычайно грустным не только из-за пропущенных шайб, но и из-за всей «Рейнджерс». Хотя пора бы уже привыкнуть к их вечно блеклому настрою и долгому вкатыванию в игру. Но с середины двадцатиминутки полярность поменялась, и в статусе слабой команды оказались «Старз». «Рейнджеры» смогли задавить всегда активных и собранных «Старз». На 11 минуте в меньшинстве сравнял счет Райлли Смит, а уже через четыре минуты гости вырвались вперед. На этот раз отличился Винсент Трочек — с передач Адама Фокса и Артемия Панарина. Последний, кстати, набирает очки уже три матча подряд и добрался до отметки 37 (15+22) очков в 30 встречах.

Но героем матча стал отнюдь не Панарин со своими обострениями. Гораздо ярче сыграл Мэтт Ремпе. Мы немного о нем забыли, поскольку прошлую игру в НХЛ он провел в конце ноября, а в целом это лишь пятый его матч в сезоне за основу. Во втором периоде он сумел три раза подряд поймать нарушение на себе. Это могло бы быть прекрасным подспорьем, но большинство у «Рейнджерс» налаживаться пока не думает и стабильно стоит на 17 месте в лиге и с 21,3 процента. Потому воспользоваться преимуществом не вышло. А чтобы больше о Ремпе никто не забывал, канадец завершил бенефис эффектного хоккея опасным ударом локтем в голову Миро Хейсканену. За что сверхтемпераментного Ремпе отправили досматривать игру из раздевалки.

Миро Хейсканен, пройдя протокол на сотрясение, в итоге вернулся, а вот «Даллас» восстановиться к уровню старта матча не смог. Точку поставил Крис Крайдер, забросив в пустые ворота. Помимо прочего хочется отметить игру «Рейнджерс» в меньшинстве: они отразили все семь попыток «Старз» и прочно укрепились в звании сильнейшей команды лиги по этому показателю. Отличился и Игорь Шестеркин — после слегка обескураживающего начала он отразил 41 бросок, из которых 21 был в меньшинстве.