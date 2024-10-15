«Понимаю, почему он отказался от 88 миллионов». Панарин и Шестеркин тащат «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» переиграли «Детройт» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Детройт» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Лафренье — 2 (Панарин, Джонс), 11:45 — 1:0. Ларкин — 2 (Холл, Кейн), 19:58 — 1:1. Крайдер — 3 (бол., Зибанежад, Панарин), 37:05 — 2:1. Смит — 1 (Зибанежад), 44:51 — 3:1. Зибанежад — 1 (п.в., Панарин, Труба), 58:38 — 4:1.

Вратари: Шестеркин — Лайон (57:16 — 58:38).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (10+10+8) — 32 (9+14+9).

Наши: Панарин (20.37/1/+1) — Тарасенко (14.47/3/0).

15 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17510 зрителей.

В первых матчах сезона у «Рейнджерс» лучше всего получается то, что как раз и подвело команду в серии с «Флоридой» в прошлом плей-офф — игра в атаке. Сначала пострадал вратарь «Питтсбурга», пропустивший шесть шайб. Затем голкипер «Юты» — пять голов. Теперь настала очередь «Детройта».

Пожалуй, самая опасная для обороны противников «Рейнджерс» — тройка Панарин — Трочек — Лафренье. Именно она сделала первую шайбу в этом матче: россиянин без помех зашел в зону и отдал на Лафренье, тот броском в касание отправил шайбу в ворота.

Алексис Лафренье празднует свой гол в ворота «Детройта» вместе с Артемием Панариным. Фото USA Today Sports

В первых трех матчах на счету Лафренье уже четыре очка. Есть полное ощущение, что первый номер драфта-2020, которого давно записали в неудачники, вполне может пройти весь сезон по графику «очко за игру». А летом у канадца истекает контракт: писали, что «Рейнджерс» готовы платить ему 8 млн долларов в год. Частью этой суммы Лафренье обязан поделиться с Панариным.

Истекает контракт и у Шестеркина, который стал сегодня третьей звездой матча. На его счету 31 отраженный бросок.

«Он особенный. Я понимаю, почему он отказался от 88 миллионов долларов. Хороший агент», — хвалил после матча Шестеркина главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд.

Именно игра Шестеркина не позволила отметиться голами Владимиру Тарасенко: форвард трижды бросил в створ и был одним из самых опасных в составе «Детройта». Но уже вторую игру подряд остался без набранных очков.

Зато все в порядке с результативными действиями у Артемия Панарина: после первой шайбы он еще ассистировал на гол Крайдера в большинстве (он стал победным) и на шайбу Зибанежада уже в пустые ворота. После трех игр на счету Панарина 7 (2+5) очков и промежуточное первое место в списке лучших бомбардиров лиги.

Совсем скоро у команд будет еще один матч: «Детройт» и «Рейнджерс» вновь сыграют друг с другом 18 октября. Но на этот раз у «Ред Уингз» будет больше шансов на победу, ведь место в воротах соперника, вероятно, займет Джонатан Куик.