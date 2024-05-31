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Сегодня, 06:45

Панарин молчит, а Шестеркину никто не помогает. «Флорида» обыграла «Рейнджерс» и в шаге от второго финала подряд

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» в пятом матче
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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Команда из Нью-Йорка проиграла дома.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Пятый матч
«Рейнджерс» — «Флорида» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Голы: Крайдер — 8 (мен., Зибанежад), 22:04 — 1:0. Форслинг — 4 (Беннетт, Экблад), 28:21 — 1:1. Лунделл — 3 (Луостаринен), 50:22 — 1:2. Беннетт — 5 (п.в.), 58:08 — 1:3. Лафренье — 8 (Зибанежад), 59:10 — 2:3.
Вратари: Шестеркин (57:24 — 58:08) — Бобровский.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (11+6+10) — 37 (8+13+16).
Наши: Панарин (23.04/4/-1) — Куликов (13.09/1/0), Тарасенко (11.49/2/+1).
31 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
Счет в серии: 2-3.

После четвертого матча серии болельщики не без повода стали критиковать звезд «Рейнджерс», которые не могли сделать результативных действий. Крайдер и Зибанежад откатали четыре игры «по нулям», а у Панарина было лишь три ассиста. В порядке только Лафренье и Трочек.

Артемий Панарин. Панарин не так опасен в плей-офф, как в регулярке. Но это не повод для критики лидера «Рейнджерс»

Сразу же на фоне этой критики Крайдер и Зибанежад организовали первую шайбу в пятом матче серии, причем в меньшинстве. По большей части сделал все сам Крайдер, Зибанежад в этом эпизоде отыграл в качестве «стеночки». Для обоих это результативное действие стало первым в серии с «Пантерами».

После первой шайбы атака «Рейнджерс» создала еще несколько неплохих моментов у ворот Бобровского, но реализовать их не получилось. Зато все в порядке с реализацией у «Флориды». Форслинг гениально открылся за спину Алексису Лафренье и очутился совершенно один перед воротами Шестеркина. Бросок оказался не хуже открывания: с неудобной отправил шайбу точно между щитком и ловушкой российского вратаря. У Шестеркина не было ни единого шанса.

Практически всю первую половину третьего периода «Флорида» провела в зоне «Рейнджерс». Шестеркин продолжал выручать свою команду, но из-за накопившейся усталости от постоянной концентрации российский вратарь пустил совсем не обязательную шайбу. Большую роль в этом голе Лунделла сыграл и Владимир Тарасенко, перекрывший обзор Шестеркину.

В концовке «Пантерс» были ближе к третьей шайбе, чем «Рейнджерс» ко второй. Так оно и случилось: Сэм Беннетт за две минуты до конца забросил победную шайбу в пустые ворота «Рейнджерс», сделав счет 3:1.

Победной эта шайба стала из-за гола команды из Нью-Йорка за 50 секунд до конца: Крайдер, Лафренье и Зибанежад соорудили второй гол «Рейнджерс» в формате «6 на 5» и установили окончательный счет — 3:2 и в матче, и в серии в пользу «Пантерс».

Теперь игроки первого звена начали набирать очки, но «Рейнджерс» это не помогает. «Флорида» закономерно в шаге от второго финала подряд.

Игорь Шестеркин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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Панарин не так опасен в плей-офф, как в регулярке. Но это не повод для критики лидера «Рейнджерс»