400 побед Бобровского в регулярных чемпионатах НХЛ! Он достиг этого быстрее всех в истории

Первое поражение «Рейнджерс» в основное время — безвольно проиграли «Флориде».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Флорида» — 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Голы: Лунделл — 5 (Райнхарт, Луостаринен), 0:44 — 0:1. Верхэге — 1 (Форслинг), 2:42 — 0:2. Лафренье — 4 (Фокс), 4:44 — 1:2. Беннетт — 6 (Миккола, Куликов), 26:59 — 1:3.

Вратари: Шестеркин — Бобровский.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 25 (10+5+10) — 29 (10+9+10).

Наши: Панарин (22.56/2/0) — Куликов (20.57/2/+1).

25 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

В этот матч «Рейнджерс» входили как одна из лучших команд старта сезона. Вратарь, о котором все говорят. Панарин на позиции второго бомбардира лиги. Недавние чемпионы недалеко от соперника в таблице, но выглядят слегка слабее. А сам матч — уже принципиальное противостояние, с учетом обидного поражения «Рейнджерс» в плей-офф весной.

Старт игры для хозяев получился обескураживающим: несколько серьезных ошибок в обороне, первая же из которых привела к голу. Еще через две минуты — 0:2. В тот момент повезло, что «Флорида» после резкого старта матча немного откатилась назад. Оставшиеся 15 минут периода доминировали хозяева, во многом подтащил и Сергей Бобровский.

После двух пропущенных шайб хозяева проснулись и побежали вперед, а не продолжили сидеть в собственной зоне. Правда, ошибок в обороне меньше не стало. Шестеркин пару раз спас от выходов один в ноль, хотя в итоге это далеко не лучший матч лучшего вратаря старта сезона.

«Рейнджерс» же сумели отыграть только одну шайбу. Попытался реанимировать команду Алексис Лафренье. Первый номер драфта 2020 года несколько лет был похож на балласт. И играл совершенно не так, как от него ждали. Но старт этого чемпионата для него уже лучший в карьере, и идет форвард по графику очко за игру.

Третий гол «Флориды» относится к разряду «не ждали». Быстрый вход в зону и расстановка, удачно закрыли зону — и «Пантерз» получили еще большее преимущество после гола Сэма Беннета с передачи Дмитрия Куликова.

Под конец периода Шестеркин оформил суперсейв. В момент, когда и арена, и режиссеры поверили, что гол есть — Игорь показал, что на самом деле шайбочка в ловушке. Российский голкипер не дал сделать дубль Картеру Верхэге, отразив шайбу буквально коньком. Один из лучших моментов в матча для россиянина.

«Рейнджерс» этим поражением упустили сразу несколько серий. Во-первых, прервалась результативная на старте регулярки. Пять побед в основное время и одно поражение в дополнительное уже стали рекордом для франшизы. Во-вторых, опять же впервые в своей истории на протяжении всех шести игр сезона «Рейнджерс» забивали не менее четырех голов. Да и в целом стали четвертой командой с начала 90-х, которые смогли достичь подобного. Но третий период «Рейнджерс» не просто слабо провели, а именно провалили. О продолжении рекордов и речи быть не может, когда совершается всего 10 бросков с xG в 0,11.

Но больше всех рад победе Сергей Бобровский. Он оформил 400 побед в регулярном чемпионате НХЛ и достиг этого быстрее всех. Чтобы дойти до такого достижения, ему понадобилось всего 707 матчей. Переводя в проценты — 56,5 процента игр в карьере для голкипера заканчивались победами. Предыдущий рекорд принадлежал Хенрику Лундквисту, который в 2017 году одержал 400-ю победу в 727 матчах.

Россиянин лишь четвертый невыбранный на драфте вратарь, который достиг 400 побед. Но Бобровский прокомментировал свое достижение привычно скромно: «Моменты, когда ты надеваешь форму и выходишь играть в НХЛ — особенные. Немногие могут пройти через это. Я это ценю и дорожу этим. Хочу быть в наилучшей форме, чтобы извлечь из этого максимум. Я достаточно долго в хоккее и профессиональном спорте, так что у меня есть подготовка. Я все еще развиваюсь и наслаждаюсь игрой, как маленький ребенок».