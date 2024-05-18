«Уже думал о седьмой игре». Панарин и Шестеркин идут дальше в Кубке Стэнли

Итоги серии «Рейнджерс» и «Каролины» во втором раунде плей-офф НХЛ для российских игроков.

«Рейнджерс» победили «Харрикейнз» в шести матчах — 4:3, 4:3 2ОТ, 3:2 ОТ, 3:4, 1:4, 5:3. Команда Артемия Панарина и Игоря Шестеркина сыграет в главной серии «Востока» во второй раз за три года. Андрей Свечников и Дмитрий Орлов вместе с партнерами не добрались до второго подряд финала конференции.

В первом раунде «Рейнджерс» и «Каролина» выбили «Вашингтон» и «Айлендерс». «Кэпиталз» Александра Овечкина после сенсационного выхода в плей-офф не смогли зацепиться ни за одну игру против победителя регулярного чемпионата, команды своего бывшего главного тренера Питера Лавиолетта. «Айлс» не справились с хоккеем Рода Бриндамора при всем старании своих вратарей, Патрик Руа сделал ставку на «кадиллак» вместо «феррари» — хорошо знакомого Семена Варламова вместо проведшего не лучший сезон Ильи Сорокина.

«Рейнджерс» против «Каролины» дважды забирали овертаймы и были в шаге от победы в четырех матчах. «Харрикейнз» после двух обидных поражений оказались не так далеки от седьмой игры, но упустили шанс за один период на своем льду. Эта серия подразумевала противостояние мощной атаки с российскими игроками и тренерскую дуэль двух чемпионов, которые принесли «Кейнз» единственный в истории Кубок Стэнли в 2006 году. 18 лет назад Лавиолетт возглавлял команду из Роли, Бриндамор был капитаном чемпионов.

Болельщики «Рейнджерс» ждут нового кубкового успеха с 1994 года. Панарин и компания своими результатами перекликались с тем сезоном в регулярном чемпионате, теперь повторили достижение из семи подряд выигранных матчей с начала плей-офф. Обладатели Президентского кубка не доходили до финала конференции с 2015 года — и тогда этой командой тоже были ньюйоркцы. За последние 20 лет только шесть победителей регулярки играли в полуфинале Кубка Стэнли, а чемпионами стали всего два — «Детройт» (2008) и «Чикаго» (2013).

Андрей Свечников и Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

«Это просто собачья схватка»

Андрей Свечников стал вторым бомбардиром «Каролины» в этом Кубке Стэнли — 11 (2+9) очков в 11 матчах. На балл за результативность больше только у его партнера по тройке Себастьяна Ахо. В серии с «Рейнджерс» лидеры «Харрикейнз» уступили в противостоянии ведущих звеньев и эффективности спецбригад — всего 2 реализованных большинства из 21 при двух голах соперника в меньшинстве против 5 из 19 у ньюйоркцев.

Свечников во втором раунде отмечался результативными действиями в четырех матчах из шести. Во второй игре форвард пытался вывести из себя Игоря Шестеркина, снес голкипера за воротами и позже вступил с ним в перепалку, но не слишком преуспел. В третьем матче Андрей снова крушил соперников, записал предголевую передачу и своей шайбой организовал овертайм. Крайний нападающий поучаствовал в победном голе при реализации большинства в четвертой игре. Еще две важные передачи у россиянина в шестом матче, только все закончилось поражением и вылетом. 37-й номер «Кэйнз» не пробил Шестеркина в концовке при своих пустых воротах.

«Три поражения подряд расстроили. Но что хорошо в нашей команде, мы никогда не сдаемся. Да, ситуация — отстой, но сохраняем позитив. Мы играем хорошо, создаем моменты, много времени проводим в чужой зоне, но Шестеркин действует здорово. Я не знаю, что нам нужно делать, но мы должны сделать что-то особенное», — сказал Свечников после третьего матча и найденный способ помог в двух следующих играх.

Дмитрий Орлов (справа). Фото USA Today Sports

Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов в этом плей-офф набрали по 6 очков: у защитника — 2+4 в 11 матчах, у нападающего 4+2 в 10. Чемпионы-2018 из «Вашингтона» старались и приносили пользу команде Бриндамора, не избежали заметных ошибок и лишних штрафных минут. Дмитрий в серии с «Айлендерс» забил первый за шесть лет гол в Кубке Стэнли. Евгений тоже иногда напоминал о чемпионском сезоне «Кэпиталз» и демонстрировал фирменную «птичку».

Орлов во втором матче с «Рейнджерс» с одной стороны отметился важной шайбой при игре на подправлении, с другой — заработал реализованное соперником удаление в третьем периоде. В овертайме третьей игры защитник не поймал отскок от закругления борта, после чего Винсент Трочек вывел на завершение Панарина. С передачи Дмитрия начался сольный проход Эрика Стаала и спасение «Кейнз» в пятом матче.

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

Кузнецов принял роль с ограниченным временем на льду в четвертом звене и по решению тренера пропустил второй матч серии с «Рейнджерс». Центрфорвард классным броском открыл счет в четвертой игре и вдобавок предпринял попытку забить в лакросс-стиле. Так в плей-офф НХЛ еще никто не делал — в случае успеха челябинец мог составить компанию Свечникову, автору первого лакросс-гола в истории лиги. В пятом матче Евгений провел победную шайбу, сыграл на подборе после спасения Шестеркина и не дал себя накрыть Панарину. После этого один чемпион из золотой молодежки-2011 показал очередную «птичку», а другой с досады ударил клюшкой по заградительному стеклу.

«Да, мы вроде как приперты к стене сейчас. И все, что хочу сказать: завтра просто будет собачья схватка. Там одна миска с едой, две собаки будут биться друг с другом. Они сами знают, что не хотят возвращаться [в Роли]. Они знают, что здесь будет очень жарко. Они хотят все закончить, а мы просто стараемся оказывать на них давление и играть в свой хоккей. Тут не так много тактики или мастерства. Это просто схватка, бой собак. Вот и все», — сказал Кузнецов после четвертого матча, что потом распространилось на шестую игру.

Петр Кочетков. Фото USA Today Sports

Петр Кочетков в этом плей-офф появился на льду лишь раз, когда Бриндамор решил предоставить отдых Фредерику Андерсену в третьем матче с «Рейнджерс». Российский голкипер к тому моменту не играл почти месяц с середины апреля, датчанин после курса лечения вернулся в лигу в середине марта и стал первым выбором в Кубке Стэнли. Вратари «Харрикейнз» в этой серии не переиграли Шестеркина. В единственном матче Кочетков отразил 22 броска из 25 и пропустил в овертайме от Панарина.

«У него другая манера. Фреди по-настоящему спокоен и хладнокровен, а Коч немного более эмоционален и пытается это скрывать. Но оба очень хорошие вратари», — сказал Бриндамор о своем решении.

«Он дал нам все шансы выиграть матч. Вы не можете требовать большего от вратаря. Он делал хорошие спасения, выглядел очень здорово. Вероятно, для него это была непростая ситуация, но он сыграл отличный матч», — сказал Ахо.

«На самом деле не имеет значения, какой парень там [в воротах]. Мы полностью доверяем тому, кто играет между стойками. Коч в третьей игре был просто невероятным. Фредди сделал несколько важных спасений прошлым вечером, очень значимые в ключевые моменты, я чувствовал, это то, что нам нужно. Не имеет значения, с каким парнем мы выходим. Мы будем рады, кто бы ни играл», — сказал нападающий Джордан Мартинук после четвертого матча (в шестой игре он подарил одно из главных, но не ключевое спасение в серии).

«Каролина» с Бриндамором на посту тренера с 2018 года дважды доходила до финала конференции, один раз вылетела в первом раунде и теперь в третий — во втором. Контракт экс-капитана «Харрикейнз» истекает после этого сезона.

«Здесь особенная команда. Тяжело вот так заканчивать реально хороший сезон. Эти парни играли на износ целый год, но это вот то, что вы запомните, верно? Это самое сложное», — сказал Бриндамор.

В игре Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

«Чтобы далеко зайти, вратарь должен быть лучшим»

Игорь Шестеркин в этом Кубке Стэнли играет без замен и пауз. Лучший вратарь НХЛ-2021/22 по ходу регулярного чемпионата не всегда выглядел предпочтительнее ветерана Джонатана Куика, в плей-офф снова демонстрирует топ-уровень и много выручает. За 10 матчей двух серий он отразил 299 бросков из 324 (процент — 92,3, коэффициент надежности — 2,40), из них против «Каролины» — 205 спасений (процент — 91,9).

«Он так с нами весь год. Просто видеть, как он играет подобным образом, как сегодня, очень важно для нас. Особенно в моменты, когда соперник давит», — сказал форвард Мика Зибанежад после третьего матча с «Вашингтоном».

«Я просто считаю, что [победа в серии с «Вашингтоном» со счетом 4-0] показывает: у нас хорошая команда. Мы демонстрируем это в каждом матче. Думаю, пусть даже сегодня мы не были в лучшем состоянии, все равно способны делать всякие маленькие вещи правильным образом, когда имеем преимущество. Очевидно, [Шестеркин] помог нам, он — часть команды, и всякий раз, когда у нас некоторый спад, он здесь, чтобы спасти наши пятые точки», — сказал Трочек после четвертой игры с «Кэпиталз».

Шестеркин во втором матче с двумя овертаймами против «Каролины» отразил 54 броска и по числу спасений за одну игру повторил третий показатель в плей-офф в истории клуба. Рекорд тоже принадлежит россиянину — 79 сэйвов (в первом матче первого раунда с «Питтсбургом» в марте 2022 года). Имя Игоря привычно скандировали болельщики в «Мэдисон-сквер-гарден», а голкипер искренне говорил: такая поддержка трогает его до слез. В третьем матче на льду «Харрикейнз» он остановил 45 бросков и снова помог команде победить в овертайме.

«Мы говорим об этом каждую игру. Не то, чтобы он не заслуживает такой похвалы. Он — опора нашей команды. Я думаю, особенно если вы не на высоте в игре в какой-то ее части, он поддерживает вас и делает огромную разницу, очевидно, в любом матче, а особенно в это время года», — сказал защитник Адам Фокс после второго матча.

«Они вышли все в огне на своей арене и обрушились на нас несколькими порывами, а Шести просто продолжал отбивать. Думаю, мы ждем такого в такой момент. Очевидно, мы не хотим слишком полагаться на него, но когда он у нас в воротах, то действительно делает большую разницу в игре», — сказал Трочек после третьего матча.

Шестеркин при помощи обороны справился с одной из самых опасных атак в лиге. Игра вратаря была одной из ключевых причин, почему «Каролина» лишь дважды за серию забила в большинстве (в четвертом и шестом матчах). Игорь держал команду в игре и отводил атаки с любых дистанций и углов, в том числе отражал выпады соперника в меньшинстве. «Харрикейнз» во втором раунде лидировали по числу попыток бросков (72,45) и голевым шансам (29,06) в среднем за 60 минут. Голкипер ньюйоркцев превзошел своих визави по коэффициенту надежности и непропущенным ожидаемым голам.

«По моему опыту, чтобы пройти длинный путь, ваш вратарь на самом деле должен быть вашим лучшим игроком, во всяком случае — одним из них. И он начал именно так. Видно, что действительности очень собран сейчас, на самом деле поймал свою игру», — сказал Лавиолетт.

«Он тоже сделал много качественных спасений. Я посмотрел на них, у него была пара спасений мирового класса, была еще пара, которая сделала разницу. Тогда вы не говорите: «Нужно было лучше бросать». Он сделал разницу. Невозможно обойти это стороной. Нужно отдать ему должное. Вы можете сказать, что мы недостаточно хорошо бросали, но он делал очень хорошие спасения», — сказал Бриндамор.

Артемий Панарин, Крис Крайдер и Винсент Трочек (слева направо). Фото USA Today Sports

«Сам не совсем понял, что случилось»

Артемий Панарин в этом плей-офф набрал 11 (4+7) очков в 10 матчах. Лучшего бомбардира «Рейнджерс» в регулярном чемпионате сейчас обходят два одноклубника с 14 очками — Мика Зибанежад (3+11) и Винсент Трочек (6+8), следом с 10 идут Крис Крайдер (7+3) и Алексис Лафреньер (4+6).

Панарин снова вошел в плей-офф с определенными сомнениями относительно своей игры после рекордной регулярки. В отдельные отрезки матчей техничный форвард как будто растворяется, но вместе с тем в решающие моменты выглядит едва ли не лучшим хоккеистом на льду. Четыре шайбы Артемия стали победными — на старте и финише серии с «Вашингтоном», в первой и третьей играх с «Каролиной». Во втором матче с «Харрикейнз» нападающий сделал три голевые передачи, в шестом — две.

«Очень важно каждому участвовать в игре, забивать голы, блокировать броски, делать перехваты, идти в атаку. Каждый вносит свой вклад», — сказал ассистент капитана «Рейнджерс» по ходу серии с «Вашингтоном». После четвертой победы над «Кэпиталз» со своим голом в большинстве он напомнил про не менее важную и базовую вещь: «Каждое численное преимущество захватывает меня, но это особенно. Вы просто понимаете, насколько важна игра в большинстве сейчас. Каждая возможность ценна, конечно, но это даже не то чувство».

Артемий на старте серии с «Каролиной» выдал две пред-предголевые передачи при розыгрыше большинства с участием Трочека, Крайдера и Зибанежада. Первая комбинация вышла особенно захватывающей — Винсент и Крис вывели Мику на завершение пасами себе за спину. Панарин получил свой балл за результативность после победной шайбы, набрал 124 очка за весь сезон (регулярный чемпионат и плей-офф) и повторил клубное достижение Яромира Ягра (великий чех в сезоне-2005/06 почти все набрал в регулярке — 123 против 120 у россиянина). Дальше Хлебушек переписал этот рекорд на себя.

Шайба Панарина в овертайме третьего матча с «Харрикейнз» при участии партнеров по звену Трочека и Лафрьенера вышла эффектной: подправление с пятачка заведенной между ногами клюшкой и эмоциональное празднование с выбросом конька выше головы. Этот гол стал для форварда третьим за карьеру в овертайме игры Кубка Стэнли и четвертым победным в этом плей-офф. По второму показателю россиянин повторил клубное достижение Франка Буше (в 1928 году), Брайана Лича и Марка Мессье (оба в 1994-м).

«Просто очень рад, эмоции переполняют. На самом деле не могу объяснить вам. Наверное, сам не совсем понял, что случилось. Мне нужно еще минут десять. Приятно видеть, что шайба зашла в ворота, особенно в этой игре», — сказал тогда Артемий.

«Он один из таких хоккеистов, которых вы, быть может, не особо замечаете весь матч, а потом он делает пару вещей — и игра окончена», — заметил форвард «Каролины» Мартин Нечас.

Панарин в серии с «Харрикейнз» набрал 8 (2+6) очков за 6 матчей. Вторая передача Артемия в заключительной игре — наброс к воротам, после которого Крайдер забил свой второй гол и сравнял счет. Американец в третьем периоде сделал натуральный хет-трик, оформил возвращение своей команды с «минус два» и при помощи партнеров закрыл противостояние.

«Просто думаю, что как команда мы подняли свой уровень, начали забрасывать шайбу в ворота, я просто старался попасть туда. Никогда не возникало ощущения, что мы выпали из игры. Говорим о том, что должны быть стойкой и конкурентоспособной командой. Считаю, мы показали это сегодня», — сказал Крайдер, который пропустил полноценную тренировку перед игрой.

«Если честно, вроде как нервничал на скамейке, когда мы уступали в пару голов. И в третьем периоде, когда все еще отставали в счете, на самом деле переживал. Но мы сделали это — слава Богу. Мы просто старались не расстраиваться. Это плей-офф. Каждый раз здесь взлеты и падения. Иногда сложно добиться своего, но мы сделали это», — сказал Панарин.

Артемий пошутил о Крайдере, дал репортерам посмеяться и затем оценил реализацию большинства со своим участием после девяти подряд неудачных попыток: «Он ужасен... Мне не нужно ничего говорить. Он сам говорит все на льду. Он показал, кто он такой, сегодня. Вот так должен поступать лидер, и он сделал это. Что изменилось в большинстве? Крис Крайдер проснулся».

Панарин и его партнеры после семи побед со старта плей-офф избежали матча №7. Для «Рейнджерс» отступила угроза испортить один из лучших сезонов в истории клуба и лишиться надежды на вторую за 84 года победу в Кубке Стэнли.

«Просто страшно было представить это. Еще пять минут назад я думал о седьмой игре. Тяжело сказать прямо сейчас что-то о следующей неделе», — заметил Артемий.

Команда Лавиолетта ждет победителя пары «Флорида» — «Бостон». Болельщики в Нью-Йорке после выход в финал конференции скандировали: «Мы хотим Бостон!» Что в итоге — классическое противостояние «Рейнджерс» с «Брюинз» или битва с финалистами Кубка Стэнли-2023 — ответ близко.