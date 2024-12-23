Российский вратарь стал бомбардиром! Кочетков сделал два ассиста в матче с «Рейнджерс»

«Каролина» выиграла на выезде.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Каролина» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Веси — 3 (Руведел, Эдстрем), 0:17 — 1:0. Каррье — 4 (Дж. Слэвин, Стаал), 29:14 — 1:1. Рословик — 14 (бол., Орлов, Кочетков), 34:32 — 1:2. Ахо — 10 (п.в., Свечников, Кочетков), 58:18 — 1:3.

Вратари: Шестеркин (57:33 — 58:18, 58:30) — Кочетков.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 23 (5+8+10) — 31 (6+16+9).

Наши: Панарин (20.29/1/-1) — Орлов (19.56/0/0), Свечников (16.22/5/0).

22 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Считалось, что ближе всех к голевым действиям в НХЛ среди голкиперов — россиянин Игорь Шестеркин. И не просто так: он уже забивал в МХЛ, а после неоднократно пытался поразить ворота дальними бросками и в лучшей лиге мира. Кроме того, его передачи под синюю линию неоднократно помогали ловить соперника на пересменке. Но в очном матче его вчистую переиграл другой российский голкипер.

«Рейнджерс» Шестеркина сейчас находятся в «крутом пике». После отличного старта команда Лавиолетта вообще прекратила играть и уже находится в пяти очках от зоны плей-офф.

Попытки генменеджера исправить ситуацию в виде обмена Трубы и Какко ситуацию не спасают. Победы приходят к «Рейнджерс» либо над очень слабыми командами, либо благодаря исключительным действиям Игоря Шестеркина, как это было в игре с «Далласом».

Сегодня даже хорошая игра российского голкипера (более 93% отраженных бросков) не помогла команде из Нью-Йорка. А всему виной уже другой российский голкипер — из «Каролины».

Датчанин Фредерик Андерсен своими травмами делает все, чтобы Петр Кочетков закрепился в роли первого номера «Харрикейнс», но у того не все получается. Даже в этом сезоне россиянин все никак не мог выйти на показатель в 90% отраженных бросков. Зато все в порядке с атакой.

При счете 1:1 Кочетков разогнал атаку, которую завершил Джек Рословик. А в самой концовке голкипер ассистировал Себастьяну Ахо, когда финн забрасывал в пустые ворота. Так, вратарь умудрился набрать два (!) очка за один матч. Мало того, и со своей основной работой Кочетков справился идеально: отбил 22 из 23 бросков по своим воротам.

Забавная ситуация, что Кочетков не попал в тройку лучших игроков матча по версии НХЛ. Там оказался даже Игорь Шестеркин, но Петру места не нашлось.

Но вряд ли Кочеткова это сильно опечалит: у его команды два очка, у него самого сегодня два очка, а «Харрикейнс», в отличие от «Рейнджерс», не надо переживать по поводу попадания в плей-офф. Вопрос один: когда российский вратарь уже догонит Гретцки?