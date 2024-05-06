Панарин начал второй раунд с победной шайбы! А Свечников и Кузнецов отметились только удалениями

«Рейнджерс» переиграли «Каролину» в первом матче серии второго раунда — 4:3.

НХЛ

Плей-офф. Второй раунд

«Рейнджерс» — «Каролина» — 4:3 (3:1, 0:0, 1:2)

Голы: Зибанежад — 2 (Рословик, Фокс), 2:46 — 1:0. Слэвин — 1 (Ахо, Гюнцель), 3:48 — 1:1. Зибанежад — 3 (бол., Крайдер, Трочек), 10:05 — 2:1. Трочек — 4 (бол., Зибанежад, Крайдер), 16:28 — 3:1. Нечас — 2 (Мартинук, Орлов), 42:48 — 3:2. Панарин — 3 (Лафренье), 48:21 — 4:2. Джарвис — 4 (Ахо, Бернс), 58:15 — 4:3.

Вратари: Шестеркин — Андерсен.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 23 (7+10+6) — 25 (6+6+13).

Наши: Панарин (17.04/4/-1) — Кузнецов (13.02/0/0), Орлов (18.57/1/-1), Свечников (19.37/2/+2).

5 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Счет в серии: 1-0.

В НХЛ пока не ввели перекрестный плей-офф, поэтому клубы из одной конференции часто встречаются друг с другом в матчах на выбывание. «Рейнджерс» и «Каролина», например, последний раз играли в плей-офф в сезоне-2022/23. Тогда в пяти из семи матчей команды не смогли забросить больше пяти шайб. Закрытой игры ожидали и в этот раз. Но получилось все совсем иначе.

Первую шайбу зрители увидели уже на третьей минуте. Форвард «Каролины» Теуво Терявяйнен, видимо, поехал опекать чье-то привидение, оставив пустым слот перед собственными воротами. В этом огромном пространстве совершенно одиноким оказался Мика Зибанежад, который таким шансом не мог не воспользоваться.

Ответ «Харрикейнс» пришел ровно через минуту: Джейкоб Слэвин зарядил с синей линии, а шайба невероятным рикошетом от Алексиса Лафренье залетела под перекладину ворот Игоря Шестеркина.

Большие ожидания перед началом серии были от игры в неравных составах. И «Рейнджерс», и «Каролина» по итогам регулярного чемпионата оказались в топ-3 одновременно и по большинству, и по меньшинству. Но в первом матче хозяева переехали своих оппонентов в этом компоненте.

Пять раз «Харрикейнс» оказывались в большинстве, но за эти восемь с небольшим минут игроки «Каролины» не создали практически ничего внятного. Было попадание в штангу от Мартина Нечаса и хороший бросок с острого угла от Джейка Гюнцеля. А ведь регулярке «Каролина» стала второй командой по реализации лишнего, установив рекорд франшизы (26,9%).

Зато класс в большинстве показали «Рейнджерс». Дважды по ходу первого периода они разыграли численное преимущество так, словно перед ними были манекены, а не хоккеисты команды НХЛ. На реализацию двух попыток у команды из Нью-Йорка ушло 9 и 14 секунд соответственно. И вот счет стал уже 3:1.

В какой-то момент хоккеисты хозяева настолько сильно почувствовали кураж, что стали исполнять такие вещи. В этом момент Мика Зибанежад мог оформить хет-трик. Но не стал.

Третий период начался с быстрого гола «Каролины» от Нечаса. В последние 20 минут «Харрикейнс» были близки к тому, чтобы перевести игру в овертайм. Только этому помешали россияне: сначала Артемий Панарин воспользовался техническим браком Брента Бернса при выбросе шайбы и восстановил паритет в две шайбы.

А затем в концовке Андрей Свечников получил глупейшее удаление за подножку, когда его команда давила соперника при игре в формате «6 на 4».

Итоговый счет — 4:3 в пользу «Рейнджерс», однако после этого матча есть уверенность, что серия затянется.