Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:20

«Каролина» снова спаслась! Кузнецов тащит команду к историческому камбэку?

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в пятом матче серии плей-офф НХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
«Рейнджерс» не могут довести серию до итоговой победы.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
«Рейнджерс» — «Каролина» — 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)
Голы: Труба — 1 (мен.), 26:23 — 1:0. Стаал — 1 (Орлов), 43:33 — 1:1. Кузнецов — 4 (Шей, Котканиеми), 46:39 — 1:2. Мартинук — 2 (Друри, Нечас), 49:56 — 1:3. Нечас — 3 (п.в., Друри, Чатфилд), 56:31 — 1:4.
Вратари: Шестеркин (56:16 — 56:31) — Андерсен.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 21 (9+6+6) — 28 (9+9+10).
Наши: Панарин (17.09/1/-2) — Кузнецов (12.37/2/+1), Орлов (19.34/0/+2), Свечников (17.11/0/-1).
14 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
Счет в серии: 3-2.

Когда «Рейнджерс» повели в серии с «Каролиной» со счетом 3-0, мало кто верил, что интрига в этом противостоянии еще жива. И дело не в том, что что-то не так с парнями Рода Бриндамора. «Рейнджерс» выглядели настоящими монстрами, которые выжимают результат при любом ходе игры. И если 4-0 в битве с «Вашингтоном» удивить не могли, то три подряд победы над очень крепкими «Харрикейнз» стали солидной заявкой как минимум на финал Кубка Стэнли.

Евгений Кузнецов в&nbsp;матче с &laquo;Рейнджерс&raquo;. Кузнецов играет мало, но творит красоту. «Каролина» впервые выиграла в серии с «Рейнджерс»

Вот только «Каролина», забрав четвертую встречу дома, поверила в свои силы. И первый период пятого матча остался за гостями, которые традиционно играли быстро, но при этом еще и очень умно. Именно в отсутствии креатива и осмысленности многие ругали Бриндамора — для его команды характерен прямолинейный хоккей с большим количеством бросков. Но тренер показывает, что в критический момент готов на изменения.

На удивление, «Каролина» так и не смогла забить в первом периоде. Выделялась тройка Гюнцель — Ахо — Свечников, которая сминала соперника. Беда пришла для «Каролины» в большинстве. Ахо бросил, попал в Трубу, а тот подобрал шайбу, убежал и точно бросил в дальний угол ворот Андерсена.

Чудеса творил Шестеркин — в конце второго периода он не дал отличиться Друри, которого оставили на пятаке совершенно одного. Но и российский вратарь не спас, когда «Каролина» вышла на третий период словно под угрозой расстрела. Джордан Стаал играет за «Ураганов» уже 12 лет, и переоценить его значение для команды сложно. Вот и на этот раз он забил в важнейший момент, показав завидное мастерство.

Евгения Кузнецова даже посадили в запас после первого матча серии с «Рейнджерс», но российский нападающий не пал духом. Пусть он и играет немного, но пользу команде приносит. В четвертом матче он открыл счет, а сегодня забил гол, оказавшийся победным. Видеть Евгения в четвертой тройке непривычно, но четыре гола в девяти матчах — это солидный результат. Все-таки рано списывать Кузнецова!


«Каролина» закрепила свой успех голом Мартинука и не отдала победу. Шестой матч пройдет в Роли, и теперь шансы «Ураганов» на проход в следующий раунд уже не выглядят мизерными. Они не дают соперникам поднять голову, забрав у них шайбу, и это приносит успех. Получится ли у Панарина и компании найти противодействие?

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
6
0
Читайте также
«Пари НН» может напрямую отправиться в первую лигу, а «Сочи» спастись
Ружичка не согласен с отстранением сборной России от ЧМ по хоккею
В Гибралтарском проливе косатки потопили парусную яхту
Соболева не взяли в Калининград, Тихонов отказался возглавить команду, Джикия пошел в суд. Что происходит в «Спартаке»
Боевики неонацистских формирований рассказали, как сдались в плен российским военным
На Украине объявили эвакуацию населения в двух городах Сумской области
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Колорадо» — «Даллас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: видеообзор матча
«Даллас» обыграл «Колорадо» и в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НХЛ
«Рейнджерс» — «Каролина»: видеообзор матча
Инсайдер НХЛ: Ничушкин провалил тест на запрещенные вещества
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Новый скандал с Ничушкиным: его опять отстранили от матчей НХЛ! Теперь на полгода и с лишением зарплаты