«Каролина» снова спаслась! Кузнецов тащит команду к историческому камбэку?

«Рейнджерс» не могут довести серию до итоговой победы.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд

«Рейнджерс» — «Каролина» — 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Голы: Труба — 1 (мен.), 26:23 — 1:0. Стаал — 1 (Орлов), 43:33 — 1:1. Кузнецов — 4 (Шей, Котканиеми), 46:39 — 1:2. Мартинук — 2 (Друри, Нечас), 49:56 — 1:3. Нечас — 3 (п.в., Друри, Чатфилд), 56:31 — 1:4.

Вратари: Шестеркин (56:16 — 56:31) — Андерсен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (9+6+6) — 28 (9+9+10).

Наши: Панарин (17.09/1/-2) — Кузнецов (12.37/2/+1), Орлов (19.34/0/+2), Свечников (17.11/0/-1).

14 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Счет в серии: 3-2.

Когда «Рейнджерс» повели в серии с «Каролиной» со счетом 3-0, мало кто верил, что интрига в этом противостоянии еще жива. И дело не в том, что что-то не так с парнями Рода Бриндамора. «Рейнджерс» выглядели настоящими монстрами, которые выжимают результат при любом ходе игры. И если 4-0 в битве с «Вашингтоном» удивить не могли, то три подряд победы над очень крепкими «Харрикейнз» стали солидной заявкой как минимум на финал Кубка Стэнли.

Вот только «Каролина», забрав четвертую встречу дома, поверила в свои силы. И первый период пятого матча остался за гостями, которые традиционно играли быстро, но при этом еще и очень умно. Именно в отсутствии креатива и осмысленности многие ругали Бриндамора — для его команды характерен прямолинейный хоккей с большим количеством бросков. Но тренер показывает, что в критический момент готов на изменения.

На удивление, «Каролина» так и не смогла забить в первом периоде. Выделялась тройка Гюнцель — Ахо — Свечников, которая сминала соперника. Беда пришла для «Каролины» в большинстве. Ахо бросил, попал в Трубу, а тот подобрал шайбу, убежал и точно бросил в дальний угол ворот Андерсена.

Чудеса творил Шестеркин — в конце второго периода он не дал отличиться Друри, которого оставили на пятаке совершенно одного. Но и российский вратарь не спас, когда «Каролина» вышла на третий период словно под угрозой расстрела. Джордан Стаал играет за «Ураганов» уже 12 лет, и переоценить его значение для команды сложно. Вот и на этот раз он забил в важнейший момент, показав завидное мастерство.

Евгения Кузнецова даже посадили в запас после первого матча серии с «Рейнджерс», но российский нападающий не пал духом. Пусть он и играет немного, но пользу команде приносит. В четвертом матче он открыл счет, а сегодня забил гол, оказавшийся победным. Видеть Евгения в четвертой тройке непривычно, но четыре гола в девяти матчах — это солидный результат. Все-таки рано списывать Кузнецова!



«Каролина» закрепила свой успех голом Мартинука и не отдала победу. Шестой матч пройдет в Роли, и теперь шансы «Ураганов» на проход в следующий раунд уже не выглядят мизерными. Они не дают соперникам поднять голову, забрав у них шайбу, и это приносит успех. Получится ли у Панарина и компании найти противодействие?