Чудо-матч в Нью-Йорке: гол и ошибки Панарина, растерзанный Шестеркин и шокирующая развязка на последних секундах

«Рейнджерс» провели хорошую игру против «Колорадо», но все равно остались без очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Колорадо» — 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)

Голы: Друри — 4 (Миддлтон, Друэн), 5:43 — 0:1. Макар — 17 (Нечас, Маккиннон), 6:26 — 0:2. Кэррик — 5 (Ремпе, Вааканайнен), 7:10 — 1:2. Трочек — 15 (Лафренье, Панарин), 8:36 — 2:2. Макар — 18 (бол., Маккиннон, Нечас), 14:36 — 2:3. Пярссинен — 4 (Миттельштадт), 36:01 — 2:4. Борген — 3 (Смит, Куилль), 38:05 — 3:4. Панарин — 21 (Трочек, Смит), 55:02 — 4:4. Лехконен — 20 (Макар), 59:45 — 4:5.

Вратари: Шестеркин — Блэквуд.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 38 (10+13+15) — 21 (12+6+3).

Наши: Панарин (23.57/5/0) — -.

26 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Колорадо» одержал победу в невероятно захватывающей игре, ставшей украшением всей недели. Команда проводила второй матч за два дня в гостях, совершив поездку по маршруту Бостон — Нью-Йорк. Изначально можно было обоснованно предполагать, что «Эвеланш» придется тяжело. Команда находилась не в лучшей форме, потерпев четыре поражения в последних пяти играх. Тогда как «Рейнджерс», похоже, выбрались из кризиса и снова включились в борьбу за плей-офф.

Хоккеистам и главному тренеру «Эвеланш» Джареду Беднару надо было привыкнуть к изменениям в составе. Два дня назад один из лидеров Микко Рантанен, с которым не удалось договориться о новом контракте, был отправлен в «Каролину» на нападающих Мартина Нечаса и Джека Друри. Эта громкая новость стала шокирующей для всех и каждого. В НХЛ форварда такого калибра, как финн, меняют посредине сезона раз в несколько лет.

Именно новички, проводившие лишь второй матч за «Колорадо», быстро стали приносить пользу. Гости повели со счётом 2:0, растерзав вратаря Игоря Шестеркина и заставив притихнуть «Мэдисон-Сквер-Гарден». Сначала Друри ловко подставил клюшку и передал привет своему дяде Крису, который занимает пост генерального менеджера клуба из Нью-Йорка, а затем Мартин Нечас принял активное участие в шикарной контратаке, завершившейся голом Кэйла Макара.

Счастье для «Эвеланш» получилось кратковременным. Хозяевам понадобилось чуть больше двух минут, чтобы сравнять счет. Такой поворот показался отчасти несправедливым, поскольку в достаточно открытом хоккее быстрое нападение «Колорадо» было опасно в любых ситуациях. Особенно запомнились две минуты большинства во втором периоде, когда Шестеркин, штанги и самоотверженность четверки обороняющихся спасли «Рейнджерс» от еще одного пропущенного гола. Гости, несмотря на это, увеличили свое преимущество до 4:2, причем ошибку допустил Артемий Панарин, который не смог вывести шайбу по правому борту.

Было понятно, что игрокам «Колорадо» не хватит энергии на весь матч. Ньюйоркцы успели забить еще во втором периоде и постепенно захватили инициативу. Уже Маккензи Блэквуду в воротах «Колорадо» пришлось стоять на голове. В третьем периоде хозяева перебросали соперника почти в пять раз (14-3) и во второй раз за матч отыграли дефицит в две шайбы. Артемий Панарин забил свой 21-й гол в сезоне.

Самое интересное в этой роскошной по всем параметрам встрече было отложено на самую концовку. Арбитры подарили «Рейнджерс» возможность одержать волевую победу, удалив Макара. Ранее в третьем периоде он лишился хет-трика после отмены гола в довольно спорной ситуации.

Хозяева были близки к пятой шайбе, но Блэквуд не дрогнул, а затем Макар выскочил со скамейки штрафников, обокрал Панарина и при выходе три в одного отдал точнейший пас под решающий бросок Арттури Лехконену за 15 секунд до финальной сирены. Одновременно драматичная и шикарная развязка! Впервые за шесть последних очных матчей этих команд игра завершилась в основное время.