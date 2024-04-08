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НХЛ

Сегодня, 06:30

Панарин в огне! Лидер «Рейнджерс» мчится за рекордом Ягра, а команда — за Президентским кубком

Михаил Скрыль
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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В победном матче с «Монреалем» нападающий набрал 4 (1+3) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Монреаль» — 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)
Голы: Кофилд — 24 (Савар, Мэтисон), 19:30 — 0:1. Зибанежад — 25 (бол., Панарин, Фокс), 32:31 — 1:1. Крайдер — 38 (бол., Панарин, Зибанежад), 43:59 — 2:1. Панарин — 46 (Лафренье, Шнайдер), 46:09 — 3:1. Ньюхук — 13 (Мэтисон), 52:13 — 3:2. Зибанежад — 26 (Веси), 56:56 — 4:2. Лафренье — 27 (п.в., Панарин, Миллер), 58:45 — 5:2.
Вратари: Шестеркин — Примо (57:50 — 58:45).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 46 (16+12+18) — 28 (11+9+8).
Наши: Панарин (19.51/5/0) — -.
8 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17854 зрителя.

Жаркая бомбардирская гонка Никиты Кучерова, Нэйтана Маккинонна и Коннора Макдэвида слегка навеяла тень на достижения Артемия Панарина. Лидер «Рейнджерс» не претендует на «Арт Росс Трофи», но идет к другому значимому достижению. В победном матче с «Монреалем» россиянин продлил результативную серию до девяти игр. Ньюйоркцы разгромили аутсайдера «Востока», упрочили лидерство в конференции, а Панарин поучаствовал в четырех шайбах своей команды.

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Нынешний сезон точно можно назвать самым успешным для Артемия в энхаэловской карьере. Нападающий впервые выбил гроссмейстерские 100 очков, установил личный рекорд результативности и подбирается к лучшему результату в истории клуба. Автором которого стал Яромир Ягр. В сезоне-2005/06 чех набрал 123 (54+69) очка за 82 матча. У Панарина есть время, чтобы превзойти эту цифру. Отставание — 8 баллов. Впрочем, даже если Артемий сбавит темп (а впереди по календарю стилистически неприятные и мотивированные «Айлендерс» и «Филадельфия»), форвард провел регулярный чемпионат феноменально. Осталось перенести задор на плей-офф.

Результативность Панарина, как и стабильность всей команды, намекают, что ньюйоркцы готовы пошуметь в кубковых матчах и исправиться за конфуз прошлой весны, когда вылетели в первом раунде от «Нью-Джерси». «Рейнджерс», доверившись в межсезонье Питеру Лавиолетту, сейчас претендуют на Президентский кубок, вручаемый победителю регулярного чемпионата. С «Монреалем» бродвейская банда продлила победную серию и снова показала, как ярко умеет играть в атаке.

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Для «Рейнджерс» матч начался не очень оптимистично, но гол Коула Кофилда не помог «Канадиенс» навязать удобный хоккей. Ньюйоркцы проснулись во втором периоде, когда Мика Зибанежад реализовал большинство с передач Панарина и Адама Фокса.

Голкипер «Монреаля» Кэйден Примо стойко держался до 44-й минуты, пока соперники не вспомнили, что вышли на матч против беспросветного аутсайдера «Востока». Крис Крайдер использовал еще одно удаление. Не обошлось без участия Панарина и на этот раз. И если в голе Зибанежада Артемий в привычном стиле переводил шайбу на фланг, то, когда забивал Крайдер, ньюйоркская десятка поднялась на вершину и коварным набросом довела ее на пятак, где партнер удачно подставил клюшку.

Панарин не ушел без гола. В шикарной по скорости и задумке контратаке Артемий отыгрался с Алексисом Лафренье и разобрался с распластавшимся Примо. Алекс Ньюхук отгрузил Игорю Шестеркину вторую шайбу и ненадолго возродил интригу. Но после того, как забытый на пятаке Зибанежад оформил дубль, в победе «Рейнджерс» сомневаться не пришлось. Классическая концовка с заменой голкипера на шестого полевого игрока только помогла Панарину набрать четвертое очко, когда Артемий ассистировал Лафренье.

Уроженец Коркино мог забить в пустые ворота и сам, но шайба пролетела в сантиметрах от штанги. Впрочем, сомневаюсь, что сорвавшийся дубль расстроил Панарина. Четыре очка, звание первой звезды матча, очередная победа и продолжение борьбы за Президентский кубок — вечер для «Рейнджерс» и лично Артемия явно удался.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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