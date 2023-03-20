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НХЛ

Сегодня, 08:15

Панарин и «Рейнджерс» крушат всех: 13:0 за два матча выходных!

Отдел хоккея «СЭ»
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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А Никита Кучеров выбил 100 очков в регулярке.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Нэшвилл» — 7:0 (6:0, 1:0, 0:0)
Голы: Хытил — 20 (Миллер, Галак), 2:37 — 1:0. Зибанежад — 37 (Панарин), 7:22 — 2:0. Мотт — 5 (Труба, Миллер), 8:14 — 3:0. Миллер — 7 (Трочек, Панарин), 9:09 — 4:0. Панарин — 23 (бол., Фокс, Зибанежад), 10:01 — 5:0. Миллер — 8 (Какко, Гудроу), 13:36 — 6:0. Крайдер — 32 (Трочек, Труба), 29:02 — 7:0.
Вратари: Галак — Ланкинен (Сарос, 9:09).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 34 (11+11+12) — 22 (6+10+6).
Наши: Панарин (16.46/1/+2), Тарасенко (14.59/1/+1) — Афанасьев (11.19/2/-3), Тренин (15.39/0/0).
20 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Уже на следующий день после мощнейшей победы над «Питтсбургом» (6:0) «Рейнджерс» ждал домашний матч с «Нэшвиллом». «Хищники» продолжают борьбу за попадание в плей-офф, но после визита в Нью-Йорк под вопросом не только место в восьмерке лучших, но и психологическое состояние команды. Хозяева просто катком прошлись по сопернику, отгрузив за первый период шесть безответных шайб!

Главным героем отрезка можно назвать американского защитника «Рейнджерс» Кеандре Миллера, набравшего 4 (2+2) очка, но и Артемий Панарин сыграл не менее ярко. Мика Зибанежад свой 37-й гол в сезоне забил как раз с передачи легенды из Коркино.

Контратака, после которой свою первую шайбу в матче забросил Миллер, началась как раз с передачи Панарина.

Ну а в середине первого периода Панарин забил уже сам, пробив только недавно вышедшего на замену Ланкинену Сароса.

Два следующих периода можно было не смотреть, зато бэкап Игоря Шестеркина Ярослав Галак оформил свой первый «сухой» матч в сезоне.

Кучеров: есть 100 очков!

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Голы: Кучеров — 28 (Стэмкос), 3:26 — 1:0. Киллорн — 22 (Чернак, Чирелли), 26:30 — 2:0. Братт — 28 (Хишир, Сиверсон), 26:39 — 2:1. Братт — 29 (Зигенталер, Хэмилтон), 29:22 — 2:2. Хишир — 30 (Хэмилтон), 32:02 — 2:3. Фут — 1 (Шарангович, Бол), 49:51 — 2:4. Братт — 30 (п.в., Майер), 59:48 — 2:5.
Вратари: Василевский (58:30 — 59:48) — Ванечек.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 24 (10+6+8) — 39 (10+17+12).
Наши: Кучеров (21.58/4/0), Сергачев (26.19/1/0) — -.
Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Догнать Коннора Макдэвида в списке лучших бомбардиров — настолько же реально, насколько увидеть динозавра на улицах Москвы. Макдэвид оторвался от ближайшего преследователя Драйзайтля уже на 30 очков. А вот немца из «Эдмонтона» настичь как раз можно — сегодня Никита Кучеров сократил отставание до четырех очков, открыв счет в матче с «Нью-Джерси» и набрав 100-е очко в регулярном чемпионате.

Вот только «Тампа» уже не считается фаворитом в матче с «Дэвилз», проводящими шикарный сезон. Команда Линди Раффа борется за победу в Столичном дивизионе и во второй половине матча в Тампе смяла соперника. Главным героем встречи стал шведский форвард Йеспер Братт, сделавший хет-трик. «Тампу» же неизбежно в первом раунде ждет серия с «Торонто».

Артемий Панарин
Никита Кучеров
Хоккей
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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